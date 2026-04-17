17.04.2026 | 09:15
Βροχές και αφρικανική σκόνη την Παρασκευή - Πού θα σημειωθούν καταιγίδες
Η πτώση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει ήδη ξεκινήσει
Editorial 17 Απριλίου 2026, 09:10

Η πτώση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει ήδη ξεκινήσει

Όσο πιο μεγάλη η αλαζονεία τόσο πιο ηχηρή θα είναι η πτώση και η τιμωρία

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Στην αρχαία ελληνική κοσμοθεωρία ένα βασικό αμάρτημα ήταν αυτό της ύβρεως, δηλαδή της αλαζονικής υπερεκτίμησης δυνάμεων και περιφρόνησης της ηθικής. Το διαπράττει όποιος πιστεύει ότι δικαιούται να κάνει τα πάντα χωρίς συνέπειες. Χωρίς να δίνει λογαριασμό σε ανθρώπους και θεούς. Μόνο που οι θεοί παρακολουθούν από κοντά και όταν εκτιμήσουν ότι κάποιος ξεπέρασε κάθε όριο, τότε έρχεται η άτη (που την προσωποποιούσαν και ως θεά Άτη), δηλαδή η «τύφλωση» και η σύγχυση, που οδηγεί αυτόν που την υφίσταται να διαπράττει ακόμη μεγαλύτερες ύβρεις. Τόσο μεγάλες που να είναι αναπόφευκτη η Νέμεσις, δηλαδή η τιμωρία, το σκληρό μάθημα ότι κάποια όρια δεν μπορούμε να τα ξεπεράσουμε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης καιρό τώρα ολισθαίνει στην ύβριν. Αρκεί να σκεφτούμε ότι θεώρησε την ΕΥΠ προσωπικό μηχανισμό συλλογής πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης παράνομου κατασκοπευτικού λογισμικού. Μια υπόθεση που δεν έχει κριθεί δύο φορές στις εκλογές, όπως προσπάθησε πάλι να μας πείσει, γιατί οι εκλογές δεν είναι ακροατήρια δικαστηρίων, ούτε συνεδριάσεις δικαστικών συμβουλίων, ενώ -παρά τις κυβερνητικές προσπάθειες συγκάλυψης- τώρα πλέον έχουμε όλα τα αναγκαία στοιχεία για την άμεση εμπλοκή του Μεγάρου Μαξίμου στην υπόθεση. Αρκεί να σκεφτούμε ότι ευθύνεται για τη συστηματική προσπάθεια να παρουσιαστεί η τραγωδία στα Τέμπη ως άθροισμα «ατομικών λαθών», αρνούμενος να αναλάβει την πραγματική ευθύνη για τα έργα που δεν έγιναν επιτρέποντας επί της ουσίας το λάθος να γίνει νομοτελειακά τραγωδία. Και αρκεί βέβαια να σκεφτούμε ότι αυτός ο υποτίθεται θεσμικός και ευρωπαϊστής πολιτικός εμφανίζεται ως ο πραγματικός διάδοχος του Βίκτορ Όρμπαν, τώρα που ο τελευταίος έχασε τις εκλογές, λοιδορώντας τους Ευρωπαίους Εισαγγελείς και υποστηρίζοντας, λίγο – πολύ, «ποιοι είναι αυτοί που ανακατεύονται στις δουλίτσες μας».

Η ύβρις του Κυριάκου Μητσοτάκη αποτυπώνεται και στον τρόπο που αντιμετωπίζει την εξουσία, το γεγονός ότι θεωρεί ότι αυτή ανήκει δικαιωματικά στην παράταξή του (για την ακρίβεια το τμήμα της παράταξης που τον ακολουθεί και την ακροδεξιά πτέρυγάς της) και στην πολιτική δυναστεία που εκπροσωπεί, ανεξαρτήτως του εάν η κοινωνία συμφωνεί.

Όμως, πια είναι στην άτη, όπως φάνηκε στην παρουσία του στη Βουλή. Το γεγονός ότι δεν είπε ούτε μια λέξη αυτοκριτικής, δεν ανέλαβε καμία ευθύνη, δεν ζήτησε καμία συγγνώμη, αλλά πάνω από όλα το γεγονός ότι αυτός ο πρωθυπουργός μειοψηφίας στην κοινωνία, ο πρωθυπουργός που στις δημοσκοπήσεις για καταλληλότητα διακυβέρνησης τον ξεπερνά ο «Κανένας», βγαίνει και λέει ότι  θα αναμορφώσει το κράτος, από την ποινική διερεύνηση των πολιτικών προσώπων έως τον εκλογικό νόμο και το Σύνταγμα στα δικά του μέτρα, ώστε να καταφέρει, δηλαδή, να εξασφαλίσει ασυλία όσων εμπλέκονται στα σκάνδαλα αλλά και να παρατείνει τεχνητά την παραμονή της παράταξής του στην εξουσία.

Πλέον δεν έχει καμία επαφή με την πραγματικότητα, δεν αντιλαμβάνεται ότι στα μάτια της κοινωνίας – που δίνει σταθερά στις δημοσκοπήσεις εξαιρετικά αρνητική βαθμολογία στα θέματα θεσμών και που επίσης σταθερά δηλώνει ότι είναι μεγάλο σκάνδαλο αυτό των υποκλοπών και πρέπει να διερευνηθούν οι ποινικές ευθύνες και πολιτικών προσώπων – και ο ίδιος και ο θίασος γελωτοποιών της εξουσίας που έχει στο υπουργικό συμβούλιο, του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη προεξάρχοντος, είναι ταυτισμένος με την αλαζονεία, την παραβατικότητα και την αυθαιρεσία της εξουσίας. Δεν τον εμπιστεύονται οι εργαζόμενοι που βλέπουν τον πληθωρισμό να ανεβαίνει πιο γρήγορα από τους μισθούς, δεν τον εμπιστεύεται η μεσαία τάξη γιατί καταλαβαίνει τη θεσμική κρίση στην οποία βρισκόμαστε, και δεν τον εμπιστεύεται η επιχειρηματικότητα γιατί βλέπει «δουλίτσες» και όχι «παιχνίδι με κανόνες».

Γι’ αυτόν τον λόγο και η πτώση του θα έρθει νωρίτερα από ό,τι υπολογίζει όσα τεχνάσματα εκβιασμού και εάν σκαρφιστεί. Και θα είναι μια πτώση ηχηρή, όπως αξίζει σε κάποιον που επέδειξε συστηματικά πολιτική, θεσμική και ηθική ύβρη. Μια πτώση που όσο νωρίτερα έρθει, τόσο μικρότερη θα είναι η ζημιά για τη χώρα.

Στενά του Ορμούζ: Πόσο πλήττει την ελληνική οικονομία το κλείσιμο του περάσματος

Αυτός θεωρείται ο αόρατος «μαέστρος» της μνήμης

Ισραήλ: Στόχος ομάδα ασθενοφόρων στον Λίβανο, παρά την εκεχειρία

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη
Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Η κοινωνία ήδη πληρώνει το μάρμαρο
Η εντυπωσιακή αύξηση του πληθωρισμού είναι απλώς ένα προμήνυμα της επιδείνωσης της κατάστασης στην οικονομία

Κυβέρνηση Μητσοτάκη: η «νέα κανονικότητα» θεσμικής παραβατικότητας, κυνισμού, υπονόμευσης της δημοκρατίας
Η χειρότερη κληρονομιά που θα αφήσει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η «κανονικοποίηση» της περιφρόνησης στους θεσμούς και της αυθαιρεσίας της εξουσίας.

Η ήττα του Ορμπανισμού δείχνει το μέλλον του Μητσοτακισμού
Η Ουγγαρία με την ήττα του Όρμπαν δείχνει πώς πέφτουν οι κυβερνήσεις που γίνονται «καθεστώτα». Στις δημοκρατίες καμιά κυβέρνηση δεν είναι αιώνια και η αλαζονεία είναι πάντα ο χειρότερος οδηγός.

Ούτε «ψεκασμένη», ούτε «εξεγερμένη»: η «αντισυστημική ψήφος» αναζητά την πολιτική αλλαγή
Στη σημερινή κρίση εκπροσώπησης, τις εκλογές θα κρίνει η «αντισυστημική ψήφος», αν όμως βρει ψηφοδέλτιο που πραγματικά την αντιπροσωπεύει

Οι «βόλτες» της δικογραφίας για τις υποκλοπές ας μην οδηγήσουν σε παραγραφή και συγκάλυψη
Οι χειρισμοί γύρω από τη δικογραφία για τις υποκλοπές πρέπει να είναι γρήγοροι και να μην αφήσουν κανένα περιθώριο παραγραφής αδικημάτων, αλλά ήδη σπαταλάται -εσκεμμένα;-πολύτιμος χρόνος

Ασυμβίβαστο μεταξύ της «κανονικότητας» της κυβέρνησης Μητσοτάκη και του «μένουμε Ευρώπη»
«Δικαιολογημένη» η διαφθορά, «σκευωρίες» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: γαλάζιοι βουλευτές και υπουργοί, από κοντά φιλοκυβερνητικοί σχολιαστές προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, προσκρούοντας στον υποτιθέμενο «ευρωπαϊσμό» τους.

Ο πρωθυπουργός νομίζει ότι οι πολίτες είναι τα πρόβατα του ΟΠΕΚΕΠΕ
Το διάγγελμα του πρωθυπουργού απέδειξε ότι εξακολουθεί να προσποιείται ότι δεν καταλαβαίνει τι ακριβώς συμβαίνει στη χώρα τις τελευταίες μέρες. Μνημείο προκλητικότητας ο πολιτικός προϊστάμενος δεκάδων κατηγορουμένων να πλασάρεται ως αναμορφωτής της χώρας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η χαμένη τιμή της ελληνικής κεντροδεξιάς
Οι βαριές κουβέντες του Αντώνη Σαμαρά στη Βουλή υπογράμμισαν το ρήγμα που έχει προκαλέσει στον «λαό της δεξιάς και της κεντροδεξιάς» η πρακτική της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη

ΟΠΕΚΕΠΕ 1-2-3, υποκλοπές, Τέμπη, «συστήματα καταμέτρησης»: όποτε και εάν κάνει εκλογές ο Μητσοτάκης με την κατσίκα στην πλάτη θα πάει
Λίγες κυβερνήσεις έχουν τόσες πολλές ανοιχτές υποθέσεις σκανδάλων όσο αυτή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και αυτό θα «εκτιμηθεί» δεόντως και στις εκλογές

«Κρύβεται» η κυβέρνηση για το σκάνδαλο των υποκλοπών, ελπίζοντας ότι θα το «ελέγξει» και θα αποφύγει νέες αποκαλύψεις
Η απόφαση της κυβέρνησης να αναβάλει τη συζήτηση για το κράτος δικαίου και τις υποκλοπές στη Βουλή, παρατείνοντας την ένοχη σιωπή της, είναι μια απέλπιδα προσπάθεια «χειρισμού» ενός ζητήματος με το οποίο αργά ή γρήγορα θα έρθει αντιμέτωπη

Αυτοκρατορική αλαζονεία
Ολοένα και περισσότερο ο πόλεμος στο Ιράν καταδεικνύει την αλαζονεία της ισχύος που δεν συνδυάζεται με μια στρατηγική που να πατάει στην πραγματικότητα

Το βαθύ λαρύγγι του Μαξίμου Gate θα ξαναχτυπήσει, το αδιέξοδο και το αναπόφευκτο τίμημα
Με τον καταδικασμένο πρωτόδικα για τις υποκλοπές Ταλ Ντίλιαν να έχει ουσιαστικά προαναγγείλει ότι θα κάνει και νέες αποκαλύψεις, η κυβέρνηση βρίσκεται σε σημαντικό αδιέξοδο

Απέναντι στην κυβέρνηση του Μαξίμου Gate και της έκρηξης ακρίβειας και ανισοτήτων, η χώρα χρειάζεται «επιστροφή στις ρίζες» της δημοκρατικής παράταξης
Το να συζητάμε την ανάγκη να γυρίσουμε στις πολιτικές του ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας του 1980 δεν είναι νοσταλγία, αλλά αναγκαία συνθήκη για να βγει η χώρα από τα σημερινά αδιέξοδα

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ιδιοκτήτρια αυτόματου πωλητή προϊόντων κάνναβης χωρίς σύστημα ταυτοποίησης ανηλίκων
Ο αυτόματος πωλητής βρέθηκε στο μικροσκόπιο στοχευμένων αστυνομικών ελέγχων στη Θεσσαλονίκη, με στόχο την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών

Σε βαρύ κλίμα το συνέδριο της ΓΣΕΕ – Υποψήφιος ξανά ο Γιάννης Παναγόπουλος
Η ουσιαστική έναρξη του συνεδρίου της ΓΣΕΕ θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή περίπου 400 συνέδρων οι οποίοι εκπροσωπούν εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους της χώρας

Η μισή Euroleague στα πόδια του Φόρεστ…
Ο Παναθηναϊκός και ακόμη έξι ομάδες της Euroleague βρίσκονται στο κυνήγι του Τρεντ Φόρεστ, που αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς παίκτες του καλοκαιριού.

Κεφαλονιά: «Σήμερα έχω τον γάμο και την κηδεία της κόρης μου» – Συγκλονίζει ο πατέρας της 19χρονης
«Μου έλεγε 'είσαι μεγάλος, μη μου πάθεις τίποτα, θέλω να με συνοδεύσεις στην εκκλησιά' - Την έντυσα νυφούλα και πήγα και της είπα 'εδώ είμαι'» λέει ο πατέρας της - Σήμερα η απολογία των κατηγορουμένων

ΠΑΣΟΚ: Λόγια του αέρα η ανάληψη ευθύνης από τον Μακάριο Λαζαρίδη – Οφείλει να τον αποπέμψει ο Μητσοτάκης
Επανέρχεται το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ για τον Μακάριο Λαζαρίδη μετά τη δήλωση περί επιστροφής των «αχρεωστήτως καταβληθέντων» - «Προφανώς, του διαμηνύθηκε πως έρχεται βαρύς ο πέλεκυς», τονίζει

Μυστήριο για σοβαρό τραυματισμό 17χρονης στην Κοζάνη – Νοσηλεύεται με κάταγμα κρανίου και ρήξη τυμπάνου
Η νεαρή υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ρήξη τυμπάνου, χωρίς κάποιος να γνωρίζει τα αίτια και τις συνθήκες του τραυματισμού. Το περιστατικό συνέβη στο κέντρο της Κοζάνης

Β. Κικίλιας: Εγκρίθηκε το Master Plan του Λιμένα Πατρών – Νέα εποχή για ένα από τα βασικά λιμάνια της χώρας
Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, δήλωσε ότι «με την έγκριση του Master Plan του Λιμένα Πατρών ανοίγει ο δρόμος για περαιτέρω ανάπτυξη, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας.

Αν οι τοίχοι είχαν στόμα – Μέσα στα δωμάτια των Πάτι Σμιθ και Ρόμπερτ Μέιπλθορπ στο θρυλικό Chelsea Hotel
Ένα βιβλίο φέρνει στο φως τις φωτογραφίες που τράβηξε ο Γερμανός καλλιτέχνης Άλμπερτ Σκόπιν στα τέλη της δεκαετίας του 1960 στο καταφύγιο των καλλιτεχνών της Νέας Υόρκης, το Chelsea Hotel.

Μητσοτάκης: Με άδεια φαρέτρα προσπαθεί να αποπροσανατολίσει από τα σκάνδαλα – Σε δεινή θέση η κυβέρνηση
Προσπάθεια απαξίωσης των ζητημάτων της Δημοκρατίας και της διαφθοράς, ανοιχτές επιθέσεις και ευθείες παρεμβάσεις στην ευρωπαϊκή εισαγγελία και επιχείρηση επιβολής σιωπητηρίου για τις υποκλοπές συνθέτουν την τακτική που επιλέγει ο Κυρ. Μητσοτάκης, απέναντι στη δίνη των σκανδάλων. Χρήση μέχρι και της σοβαρής κατάστασης της υγείας του Γ. Μυλωνάκη στην προσπάθεια αλλαγής ατζέντας.

Στη ΜΕΘ παραμένει ο Γιώργος Μυλωνάκης – Κρίσιμες οι επόμενες μέρες, τι αναμένουν οι θεράποντες γιατροί
Η νοσηλεία του Γιώργου Μυλωνάκη θα διαρκέσει τουλάχιστον 10 με 15 μέρες, και τότε θα μπορεί να εκτιμηθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η κατάσταση. Τι ανέφερε ο νευροακτινολόγος Ευτύχης Αρχοντάκης

«Ξύπνησα από κραυγές και άκουσα μία τζαμαρία να σπάει» -Τι λέει ένοικος της πολυκατοικίας όπου βρέθηκε νεκρή η γυναίκα
«Ξύπνησα από κραυγές και άκουσα μία τζαμαρία να σπάει» -Τι λέει ένοικος της πολυκατοικίας όπου βρέθηκε νεκρή η γυναίκα

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό έγινε σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης που βρίσκεται σε πολυκατοικία επί της οδού Κολοκοτρώνη με την γυναίκα να φέρεται να πέφτει σε ακάλυπτο από τον τρίτο όροφο ενώ προσήχθη ένας άντρας ο οποίος εντοπίστηκε μέσα στο διαμέρισμα

Ορμούζ: Οι επιπτώσεις του κλεισίματος των Στενών στην ελληνική οικονομία – Τι δείχνει μελέτη του ΙΟΒΕ
Η Ελλάδα καλείται να αντιμετωπίσει πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρας, εξαιτίας του «μπλοκαρίσματος» των Στενών του Ορμούζ

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

