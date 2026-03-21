Περιστέρι Betsson – ΠΑΟΚ 75-70: Νίκη «4άδας» η ομάδα του Ξανθόπουλου, «φρέναρε» τον «δικέφαλο» (vid)
Το Περιστέρι πήρε σπουδαία νίκη επί του ΠΑΟΚ με 75-70 -έχοντας κορυφαίο του Φαν Τούμπεργκεν με double – double- και πλέον «βλέπει» ακόμη και την 4άδα.
- Ιωάννινα – Θεσπρωτία: 74 σπίτια «κόκκινα» από τον σεισμό της 8ης Μαρτίου
- Πέθανε ο πρώην διευθυντής του FBI που ερεύνησε τη ρωσική ανάμειξη στις εκλογές του 2016 - «Χαίρομαι» λέει ο Τραμπ
- Τροχαία: Ειδική επιχείρηση στη Δυτική Αττική – Αφαιρέθηκε το δίπλωμα από 38 οδηγούς
- Ραφήνα: Εμπλοκή κάβου στην προπέλα του πλοίου «Θεολόγος» – Ταλαιπωρία για 673 επιβάτες
Το Περιστέρι επικράτησε του ΠΑΟΚ με 75-70 στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της Stoiximan Basket League και βελτίωσε το ρεκόρ του σε 11-9. Μετά από ένα παιχνίδι με πολλές εναλλαγές στο προβάδισμα το σύνολο του Βασίλη Ξανθόπουλου, πήρε τη νίκη με κορυφαίους τους Χάρις (15π.) και τον «διπλό» Φαν Τούμπεργκεν (12π., 13ρ.) και πλέον κάνει όνειρα ακόμη και για την 4άδα.
Η ομάδα των δυτικών προαστίων πήρε κα… εκδίκηση μετά τον αποκλεισμό της από τον ΠΑΟΚ στο FIBA Europe Cup.
Από πλευράς ΠΑΟΚ, που είδε τον Κλίβελαντ Μέλβιν να τραυματίζεται, ξεχώρισε ο Μπριν Ταϊρί με 18 πόντους και 7 ασίστ, αλλά αστόχησε σε κρίσιμο τρίποντο στο φινάλε, ενώ οι Πάτρικ Μπέβερλι και Μπεν Μουρ σημείωσαν από 12 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 20-12, 32-39, 58-52, 75-70
Δείτε εδώ το αναλυτικό φύλλο αγώνα
Περιστέρι Betsson (Ξανθόπουλος): Νίκολς 7 (2/8 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 3/6 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα), Κάρντενας 7 (1/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 3 λάθη, 3 κλεψίματα), Βαν Τούμπεργκεν 12 (5/12 δίποντα, 2/2 βολές, 13 ριμπάουντ), Κακλαμανάκης 5 (9 ριμπάουντ, 3 λάθη), Γιάνκοβιτς 3 (4 ριμπάουντ), Πετράκης 2 (4 ριμπάουντ), Πέιν 9 (4 ριμπάουντ, 3 μπλοκ), Μουράτος (3 ασίστ), Χάρις 15 (2/4 τρίποντα, 4 ασίστ, 3 λάθη), Παπαδάκης 8 (2/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Κάριους 7 (3 ριμπάουντ)
ΠΑΟΚ (Μπούτσκος): Άλεν 5 (0/2 τρίποντ, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 λάθη), Ταϊρί 18 (2/9 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 4 λάθη, 2 κλεψίματα), Περσίδης (0/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 λάθη), Μουρ 12 (8 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Μέλβιν 10 (2), Σλαφτσάκης, Ιατρίδης 5 (1/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Φίλλιος, Ντιμσά 8 (1/6 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ)
- Καραλής: «Βράζει το αίμα μου – Θέλω να γράψω τη δική μου ιστορία και να κάνω παγκόσμιο ρεκόρ» (vid)
- Όλα τα άλματα του Καραλή στον τελικό του Παγκοσμίου Κλειστού στίβου του Τορούν (vids)
- Αυτά είναι τα μετάλλιά που έχει κατακτήσει ο Εμμανουήλ Καραλής σε επίπεδο ανδρών
- Τεράστιος Καραλής: Ασημένιος στο Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου του Τορούν (vids)
- Τορούν 2026: Εξασφάλισε το ασημένιο και προσπαθεί για το χρυσό ο Καραλής!
- Μαρούσι – Μύκονος Betsson 94-103: Νίκη παραμονής με… κατοστάρα οι Μυκονιάτες (vid)
- Περιστέρι Betsson – ΠΑΟΚ 75-70: Νίκη «4άδας» η ομάδα του Ξανθόπουλου, «φρέναρε» τον «δικέφαλο» (vid)
- Ντουναϊσβάρος – Ολυμπιακός 3-19: «Σφράγισε» την πρωτιά του στους «8» με εμφατική νίκη!
