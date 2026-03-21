Το Περιστέρι επικράτησε του ΠΑΟΚ με 75-70 στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της Stoiximan Basket League και βελτίωσε το ρεκόρ του σε 11-9. Μετά από ένα παιχνίδι με πολλές εναλλαγές στο προβάδισμα το σύνολο του Βασίλη Ξανθόπουλου, πήρε τη νίκη με κορυφαίους τους Χάρις (15π.) και τον «διπλό» Φαν Τούμπεργκεν (12π., 13ρ.) και πλέον κάνει όνειρα ακόμη και για την 4άδα.

Η ομάδα των δυτικών προαστίων πήρε κα… εκδίκηση μετά τον αποκλεισμό της από τον ΠΑΟΚ στο FIBA Europe Cup.

Από πλευράς ΠΑΟΚ, που είδε τον Κλίβελαντ Μέλβιν να τραυματίζεται, ξεχώρισε ο Μπριν Ταϊρί με 18 πόντους και 7 ασίστ, αλλά αστόχησε σε κρίσιμο τρίποντο στο φινάλε, ενώ οι Πάτρικ Μπέβερλι και Μπεν Μουρ σημείωσαν από 12 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 20-12, 32-39, 58-52, 75-70

Δείτε εδώ το αναλυτικό φύλλο αγώνα

Περιστέρι Betsson (Ξανθόπουλος): Νίκολς 7 (2/8 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 3/6 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα), Κάρντενας 7 (1/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 3 λάθη, 3 κλεψίματα), Βαν Τούμπεργκεν 12 (5/12 δίποντα, 2/2 βολές, 13 ριμπάουντ), Κακλαμανάκης 5 (9 ριμπάουντ, 3 λάθη), Γιάνκοβιτς 3 (4 ριμπάουντ), Πετράκης 2 (4 ριμπάουντ), Πέιν 9 (4 ριμπάουντ, 3 μπλοκ), Μουράτος (3 ασίστ), Χάρις 15 (2/4 τρίποντα, 4 ασίστ, 3 λάθη), Παπαδάκης 8 (2/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Κάριους 7 (3 ριμπάουντ)

ΠΑΟΚ (Μπούτσκος): Άλεν 5 (0/2 τρίποντ, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 λάθη), Ταϊρί 18 (2/9 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 4 λάθη, 2 κλεψίματα), Περσίδης (0/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 λάθη), Μουρ 12 (8 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Μέλβιν 10 (2), Σλαφτσάκης, Ιατρίδης 5 (1/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Φίλλιος, Ντιμσά 8 (1/6 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ)