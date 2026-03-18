Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες Τρίτη το βράδυ ότι εξαπέλυσε προληπτικά βομβαρδισμούς στον Λίβανο, στοχοποιώντας εκτοξευτήρες της Χεζμπολά, σιιτικού κινήματος προσκείμενου στο Ιράν, μετά την ενεργοποίηση σειρήνων συναγερμού στο βόρειο Ισραήλ (στη φωτογραφία, επάνω, από το Χ, πλήγμα ρουκέτας της Χεζμπολά στο βόρειο Ισραήλ).

Η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ «έπληξε εκτοξευτήρες και τρομοκράτες της Χεζμπολά σε διάφορες περιοχές του Λιβάνου»

Breaking: An Israeli airstrike targeted the city of Nabatieh, southern Lebanon. pic.twitter.com/mRjIiEZBBJ — Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) March 17, 2026

«Κατά τη διάρκεια της τελευταίας ώρας, η πολεμική αεροπορία έπληξε εκτοξευτήρες (σ.σ. ρουκετών ή πυραύλων) και τρομοκράτες της Χεζμπολά σε διάφορες περιοχές του Λιβάνου, στο πλαίσιο προσπαθειών με σκοπό να εμποδιστούν και να αντιμετωπιστούν πυρά προς την κατεύθυνση» του Ισραήλ, ανέφερε σε ανακοινωθέν του.

Νωρίτερα, ανακοίνωσε ότι «εντόπισε εντατικοποίηση των προετοιμασιών» της Χεζμπολά ενόψει «της εκτόξευσης ομοβροντιών ρουκετών προς την κατεύθυνση του κράτους του Ισραήλ τις επόμενες ώρες».

Πρόσθεσε ότι «ταχείες (και) συντονισμένες» επιδρομές του έγιναν προτού προχωρήσει σε εκτοξεύσεις η Χεζμπολά.

Lebanese media report several Israeli airstrikes across southern Lebanon and the Beqaa Valley, coinciding with dozens of Hezbollah launches at northern Israel, including short-ranged missiles. pic.twitter.com/fbE21mrgTE — Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) March 17, 2026

Σειρήνες συναγερμού ήχησαν επανειλημμένα χθες βράδυ σε τομείς του βόρειου Ισραήλ.

Με αλλεπάλληλες ανακοινώσεις της, η Χεζμπολά ενημέρωσε πως προχώρησε σε μεγάλο κύμα ταυτόχρονων επιθέσεων εναντίον του βόρειου Ισραήλ.

❗️🇱🇧🚩/🇮🇱 BREAKING: Rockets from Lebanon reportedly fell in Kiryat Shmona without sirens being activated, according to initial reports. pic.twitter.com/gI5MudN0bj — The Palestine Chronicle (@PalestineChron) March 17, 2026

«Εξελιγμένοι πύραυλοι»

Το κίνημα διαβεβαίωσε ότι μαχητές του εκτόξευσαν ρουκέτες και πυραύλους, που παρουσίασε ως εξελιγμένους, εναντίον περίπου δέκα ισραηλινών πόλεων και στρατιωτικών βάσεων, συμπεριλαμβανομένων αεροπορικών και ναυτικών.

Rockets fired from Lebanon toward northern Israel and Hadera: footage shows interception attempts over Haifa pic.twitter.com/1GhQHuQIdX — Open Source Intel (@Osint613) March 17, 2026

Ανέφερε ακόμη ότι εξαπέλυσε μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης εναντίον θέσεων στο βόρειο Ισραήλ και ρουκέτες εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων στον νότιο Λίβανο, ταυτόχρονα με το πρώτο κύμα επιθέσεων κι αμέσως μετά.

Πηγή: ΑΠΕ