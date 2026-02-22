Η Μπάμπεργκ έκανε την έκπληξη και κατέκτησε το Κύπελλο στη Γερμανία (74-72)

Έκπληξη στο γερμανικό κύπελλο με την Μπάμπεργκ να παίρνει το τρόπαιο μέσα από τα χέρια της Άλμπα, η οποία δεν κατάφερε να πάρει τον πρώτο τίτλο της χρονιάς και τελικά ηττήθηκε με 74-72.

Το τέμπο σε όλο το ματς ήταν χαμηλό με το πιο ενδεικτικό να είναι πως η Άλμπα σημείωσε 15 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο, ενώ η Μπάμπεργκ 22, με το ημίχρονο να κλείνει 36-37 υπέρ της Άλμπα Βερολίνου.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, οι δύο ομάδες εναλλάσσονταν στο προβάδισμα, χωρίς να μπορέσει καμία να ξεφύγει σημαντικά στο σκορ. Το ματς ήταν ντέρμπι σε όλη τη διάκρεια με την Μπάμπεργκ να καταφέρνει να πάρει τη νίκη και το τρόπαιο.

Alles rausgehauen, aber am Ende reicht es leider nicht. Im Pokalfinale des BMW TOP FOUR in München müssen wir uns hauchdünn gegen die @Bamberg_Baskets geschlagen geben. Glückwunsch an die Bamberger zum Pokaltitel! Vielen Dank für den Support von knapp 800 Fans! 💛💙 📸 BBL pic.twitter.com/D3nkxH9EzE — ALBA BERLIN (@albaberlin) February 22, 2026

Για τους νικητές, ο Ντεμόνια ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 19 πόντους και 2 ριμπάουντ, ενώ ο Ονού πρόσθεσε 12 πόντους. Ο Ντέλοου σημείωσε 17 πόντους, μάζεψε 3 ριμπάουντ και μοίρασε 2 ασίστ για την Άλμπα, ενώ ο Μπιν πρόσθεσε 11 πόντους και 7 ριμπάουντ.

ΤΑ ΔΕΚΆΛΕΠΤΑ: 15-22, 36-37, 52-58, 74-72