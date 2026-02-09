ΠΑΓΝΗ: Γιατί μειώνει στο 50% τις αιμοδοσίες
Τι λέει η διευθύντρια του Τμήματος Αιμοδοσίας του ΠΑΓΝΗ.
Πρόβλημα στη λειτουργία του Τμήματος Αιμοδοσίας στο ΠΑΓΝΗ δημιουργούν οι ελλείψεις προσωπικού.
Αναγκάζεται να προχωρήσει σε δραστικές περικοπές του προγράμματος εξωτερικών αιμοδοσιών, που έχει οργανώσει με πολύ προσπάθεια, εξασφαλίζοντας σε μηνιαία βάση ένα σταθερό αριθμό αιμοδοτών, στην πόλη και την ενδοχώρα.
Η υποστελέχωση δεν οδηγεί μόνο στις περικοπές κατά το ήμισυ των εξορμήσεων, αλλά και στο κλείσιμο της δομής που υπήρχε κάθε Τρίτη απόγευμα στην πλατεία Δασκαλογιάννη στο Ηράκλειο.
«Η μείωση των συνεργείων και η οργάνωση αιμοδοσιών σε μηνιαία βάση από 23-24, θα μειωθούν αναγκαστικά στις 12-13 και οι απώλειες σε αίμα θα φανούν σε περίπου 20 μέρες από την έναρξη των περικοπών» είπε στο patris.gr η κ.Βάνα Λυδάκη, διευθύντρια του Τμήματος Αιμοδοσίας του ΠΑΓΝΗ.
Η ίδια σημείωσε ότι έχει στείλει εδώ και μήνες, σειρά εγγράφων στην διοίκηση του νοσοκομείου, παρουσιάζοντας το σοβαρό πρόβλημα που έχει προκύψει και ζητώντας την ενίσχυση του Τμήματος, τουλάχιστον με 2 γιατρούς και 3 άτομα, μη ιατρικό προσωπικό.
«Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι ήδη αναβάλλονται προγραμματισμένες αιμοδοσίες σε Πολιτιστικούς Συλλόγους, επ’ αόριστον, όχι γιατί δεν υπάρχουν αιμοδότες, αλλά γιατί δεν υπάρχει το απαιτούμενο προσωπικό» υπογράμμισε μιλώντας στο patris.gr ο Δημήτρης Βρύσαλης, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του νοσοκομείου.
