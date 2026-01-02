newspaper
Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026
Συμβαίνει τώρα:
02.01.2026 | 20:55
Tροχαίο με καραμπόλα 4 οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισού
Σημαντική είδηση:
02.01.2026 | 17:51
Σεισμός 6,5 Ρίχτερ στο Μεξικό (βίντεο)
Πεζοπόρος βρέθηκε νεκρή στο Κολοράντο με σημάδια πως της επιτέθηκε πούμα
Κόσμος 02 Ιανουαρίου 2026 | 20:45

Πεζοπόρος βρέθηκε νεκρή στο Κολοράντο με σημάδια πως της επιτέθηκε πούμα

Μια πεζοπόρος έχασε την ζωή της σε μονοπάτι, με ένα πούμα να βρίσκεται κοντά της. Διερευνάται αν το πούμα της επιτέθηκε εν ζωή

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Επιμέλεια Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σύμφωνα με αξιωματούχους της υπηρεσίας προστασίας της άγριας ζωής, μια πεζοπόρος πιστεύεται ότι σκοτώθηκε από τουλάχιστον ένα πούμα στο Κολοράντο την Τετάρτη. Εάν επιβεβαιωθεί, θα είναι η πρώτη θανατηφόρα επίθεση στην περιοχή από το 1999.

Μια ομάδα πεζοπόρων βρήκε το πτώμα της γυναίκας σε ένα απομακρυσμένο μονοπάτι και εντόπισε ένα πούμα κοντά. Αφού τρόμαξαν το αρπακτικό αιλουροειδές, έλεγξαν το πτώμα και δεν βρήκαν σφυγμό, δήλωσε η εκπρόσωπος του Colorado Parks and Wildlife (CPW) Κάρα Βαν Χουζ. Δεν είναι γνωστό αν στην επίθεση συμμετείχε ένα ή περισσότερα ζώα, πρόσθεσε. Δύο πούμα έχουν θανατωθεί μετά από εκτενή έρευνα και οι ερευνητές τα εξετάζουν επί του παρόντος για ίχνη ανθρώπινου DNA.

Οι πεζοπόροι πέταξαν πέτρες στο πούμα για να το διώξουν, δήλωσε η Βαν Χουζ σε συνέντευξη Τύπου. Οι αξιωματικοί της CPW που έφτασαν στο σημείο πυροβόλησαν το πούμα , το οποίο έφυγε τρέχοντας. Στη συνέχεια, το εντόπισαν για να το «θανατώσουν». Ένα δεύτερο βρέθηκε στην περιοχή και επίσης «θανατώθηκε».

Εάν κανένα από τα δύο λιοντάρια δεν βρεθεί με ανθρώπινο DNA, η αναζήτηση θα συνεχιστεί για τον πιθανό δράστη. Σύμφωνα με τους κανόνες του CPW, τα άγρια ζώα που σκοτώνουν άνθρωπο πρέπει να θανατώνονται για «λόγους δημόσιας ασφάλειας».

Το σώμα της έφερε σημάδια από επίθεση πούμα

Το σώμα της γυναίκας έφερε σημάδια επίθεσης από πούμα, σύμφωνα με την Βαν Χουζ. Το τοπικό γραφείο του σερίφη έχει ειδοποιήσει τους συγγενείς της και θα ανακοινώσει αργότερα την ταυτότητά της, δήλωσε η εκπρόσωπος στο BBC. Πιστεύεται ότι έκανε πεζοπορία μόνη της.

Το μονοπάτι Crosier Mountain Trail βρίσκεται βόρεια του Ντένβερ, κοντά στα σύνορα με το Ουαϊόμινγκ και κοντά στο Εθνικό Πάρκο των Βραχωδών Όρεων. Θα μπορούσε να θεωρηθεί απομονωμένο, είπε η Βαν Χουζ, προσθέτοντας ότι οι πεζοπόροι συχνά χάνουν το σήμα των κινητών τους.

Ο σερίφης της κομητείας Larimer, η αστυνομία της κοντινής πόλης Estes Park και εθελοντές πυροσβέστες βοήθησαν στην αναζήτηση. Ένας βιολόγος που διεξήγαγε έρευνα για τα ελάφια με ελικόπτερο στην περιοχή βοήθησε στην αναζήτηση του ζώου και στη μεταφορά προσωπικού, σύμφωνα με το CPW. Εν τω μεταξύ, κυνηγοί έφεραν σκύλους για να εντοπίσουν τα ίχνη, κάτι που, σύμφωνα με την Βαν Χουζ, είναι ένας συχνά αποτελεσματικός τρόπος για τον εντοπισμό πούμα.

Οι επιθέσεις πούμα – τόσο θανατηφόρες όσο και μη – είναι σπάνιες στην πολιτεία, με το CPW να καταγράφει συνολικά 28 από το 1990. Τα πούμα, που ονομάζονται επίσης κούγκαρ, λιοντάρια του βουνού ή πάνθηρες, βρίσκονται σε όλη τη Βόρεια Αμερική, αλλά τώρα βρίσκονται κυρίως σε 15 δυτικές πολιτείες, σύμφωνα με το Mountain Lion Foundation. Είναι κυρίως μοναχικά ζώα, που περνούν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους κυνηγώντας, σύμφωνα με το ίδρυμα.

