Δύο αδέρφια δέχθηκαν επίθεση το Σάββατο από ένα πούμα στους πρόποδες της Σιέρα Νεβάδα, στη βόρεια Καλιφόρνια, με αποτέλεσμα ο μεγαλύτερος εξ αυτών να βρει τον θάνατο και να τραυματιστεί σοβαρά ο δεύτερος (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από Joshua Tree National Park).

Τα δύο αδέρφια αναζητούσαν κέρατα ελαφιών σε απομακρυσμένη δασική έκταση κοντά στην Τζορτζτάουν της κομητείας Ελ Ντοράντο, βορειοανατολικά του Σακραμέντο.

A deadly attack by a mountain lion in California leaves one dead and another one injured, both brothers. This is the first verified fatal attack in that county in nearly three decades. @Zohreen reports. https://t.co/XTUEeL7dRB pic.twitter.com/8Uz3w2nTMf

— World News Tonight (@ABCWorldNews) March 25, 2024