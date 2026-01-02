Ο Tyler, the Creator έχει ενθουσιαστεί με το κινηματογραφικό του ντεμπούτο – «Μια βουτιά με τα μούτρα σε κάτι καινούργιο»

Ο βραβευμένος με Grammy καλλιτέχνης Tyler, the Creator, πραγματοποίησε το κινηματογραφικό του ντεμπούτο, στην ταινία Marty Supreme, η οποία έκανε πρεμιέρα στις αμερικανικές αίθουσες, ανήμερα τα Χριστούγεννα. Με ανάρτησή του στο Instagram, μοιράστηκε το παρασκήνιο της εμπειρίας του, περιγράφοντας την συμμετοχή του ως μια «βουτιά» στην απόλυτη εμπειρία του καινούργιου.

«Το Marty Supreme είναι τώρα στις αίθουσες, κρατήστε τα μάτια σας ορθάνοιχτα», έγραψε στη λεζάντα ενώ μοιράστηκε μια σειρά από στιγμιότυπα των γυρισμάτων.

«Τι εποχή! Σε ευχαριστώ Τζος. Ξεκίνησα τα γυρίσματα αυτής της ταινίας την ίδια εβδομάδα που κυκλοφόρησε το «CHROMAKOPIA». Τι τρομερή εμπειρία. Λατρεύω να βουτάω με τα μούτρα σε κάτι καινούργιο. Χωρίς να είμαι καλός ή κακός, απλά μια ακατέργαστη καινούρια εμπειρία», συμπλήρωσε.

Ο Τίμοθι Σαλαμέ πρωταγωνιστεί στο αθλητικό δράμα της A24, στο ρόλο του πρωταθλητή του πινγκ πονγκ, Marty Mauser υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Τζος Σαφντί.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη timothée chalamet fan page (@tchalametdaily)

Ο διάσημος καλλιτέχνης έχει το ρόλο του Willy, ενός οδηγού ταξί και στενού φίλου του Marty. Όπως αναφέρει το Βillboard, κατά τη διάρκεια του έργου, ο Willy συνοδεύει τον επίδοξο επαγγελματία παίκτη πινγκ πονγκ σε πολλές από τις επικίνδυνες περιπέτειές του.

Ο Tyler στη συνέχεια της ανάρτησής του προτρέπει το κοινό να βιώσει την ταινία στην ολοκληρωμένη της μορφή, αναφέροντας: «Πηγαίνετε να τη δείτε στη μεγάλη οθόνη. Μην περιμένετε να τη δείτε στον καναπέ σας με το τηλέφωνο να σας αποσπά την προσοχή, βγείτε έξω».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Tyler, The Creator (@feliciathegoat)

Σύμφωνα με το Variety, το «Marty Supreme» σημείωσε εντυπωσιακό ξεκίνημα στο αμερικανικό box office, με τις εισπράξεις να ξεπερνούν τα 27 εκατομμύρια δολάρια κατά το πρώτο τετραήμερο της προβολής του.

Εκτός από το Τιμοτέ Σαλαμέ, στην ταινία πρωταγωνιστούν ακόμα οι Γκουίνεθ Πάλτροου, Οντέσα Αζιόν, Κέβιν Ο’Λίρι, Φραν Ντρέσσερ, Πεν Τζίλετ και Άμπελ Φεράρα.