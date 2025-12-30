Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μην το κουράζεις: Σταμάτα να το υπεραναλύεις τόσο – γιορτές έχουμε
Απόλαυσέ το 30 Δεκεμβρίου 2025 | 07:30

Μην το κουράζεις: Σταμάτα να το υπεραναλύεις τόσο – γιορτές έχουμε

Οι γιορτές είναι μια περίοδος χαλάρωσης και διασκέδασης - ωστόσο όσο το υπεραναλύουμε τόσο πιο σίγουρο είναι ότι δεν θα περάσουμε καλά στο τέλος.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Κίνηση… ανατροπή! Πρόλαβε τον προδιαβήτη και φρόντισε την καρδιά σου

Κίνηση… ανατροπή! Πρόλαβε τον προδιαβήτη και φρόντισε την καρδιά σου

Spotlight

Βλέπετε την αντίστροφη μέτρηση την Πρωτοχρονιά και σκέφτεστε «δεν μπορώ να πιστέψω ότι οι γιορτές τελείωσαν ήδη, ούτε που πρόλαβα να καθίσω και να τις απολαύσω». Σας ακούγεται γνώριμο;

Για τους περισσότερους από εμάς, ο Δεκέμβριος μοιάζει με… ανεμοστρόβιλο. Το να μένουμε παρόντες και να απολαμβάνουμε τη στιγμή είναι ιδιαίτερα δύσκολο αν είμαστε άνθρωποι που νιώθουν έντονα ή παρασύρονται εύκολα στην υπερανάλυση του παρελθόντος ή στην ανησυχία για το μέλλον.

Τι να κάνουμε

Η πρακτική της ενσυνειδητότητας είναι ένας τρόπος να αντιμετωπιστεί αυτή η συνεχής έλξη του νου που σας στερεί την εμπειρία της εποχής. Τα καλά νέα είναι ότι δεν χρειάζεται να προσθέσετε διαλογισμό στη λίστα υποχρεώσεων των γιορτών, για να αποκομίσετε τα οφέλη. Υπάρχουν απλές, συγκεκριμένες στρατηγικές που μπορείτε να εφαρμόσετε από σήμερα για να παραμένετε στη στιγμή, ώστε η εποχή να μη σας «προσπεράσει».

Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο να περάσουν τις γιορτές «μέσα στο κεφάλι τους»

Η τάση για μηρυκασμό του παρελθόντος ή για πρόβλεψη μελλοντικών προβλημάτων μπορεί να θεωρηθεί από κάποιους ειδικούς ως υψηλός νευρωτισμός. Τα άτομα με αυτό το χαρακτηριστικό αντιδρούν πιο έντονα στο στρες, βιώνουν τα συναισθήματά τους βαθύτερα και χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να ηρεμήσουν σε σχέση με τον μέσο άνθρωπο.

Και στο τέλος της χρονιάς, απλώς υπάρχει συνήθως ακόμη περισσότερο στρες. Καθυστερήσεις στα ταξίδια, αγορές δώρων, σχολικές γιορτές, διαχείριση των οικογενειακών επισκέψεων. Όλα αυτά συμβάλλουν σε έντονα συναισθήματα, δεύτερες σκέψεις και ανησυχία για το αν θα γίνουν όλα σωστά ή εγκαίρως. Με άλλα λόγια, το σώμα μας είναι στο δωμάτιο, αλλά το μυαλό μας είναι τρία βήματα μπροστά ή δέκα πίσω, κάνοντας σχεδόν αδύνατο να απολαύσουμε πραγματικά τη στιγμή.

Πώς να πάρετε το «τιμόνι» της προσοχής σας φέτος στις γιορτές

Η ενσυνειδητότητα είναι κατά κάποιο τρόπό το αντίθετο ενός νευρωτικού εγκεφάλου. Είναι η προσοχή στην παρούσα στιγμή, χωρίς κριτική και βοηθά στη διαχείριση άγχους, κατάθλιψης καθώς και του χρόνιου πόνου.

Παρότι ο παραδοσιακός τρόπος καλλιέργειας αυτής της στάσης είναι ο διαλογισμός, δεν χρειάζεται να αγοράσετε μαξιλάρι ή να τηρείτε πρακτική 30 λεπτών την ημέρα για να ωφεληθείτε. Η «μαγεία» βρίσκεται σε μικρές, πρακτικές δεξιότητες που κρατάνε την προσοχή σας πίσω στη στιγμή. Δοκιμάστε μερικές από αυτές:

1. Η παύση των 30 δευτερολέπτων

Όταν παρατηρήσετε ότι το άγχος ή οι ενοχές εντείνονται, εστιάστε στην αίσθηση του πατώματος κάτω από τα πόδια σας. Κυριολεκτικά. Εστιάζοντας σε κάτι απτό, όπως τα πόδια σας, «τραβάτε» στιγμιαία το μυαλό σας έξω από το παρελθόν ή το μέλλον και επιστρέφετε στο «εδώ και τώρα».

2. «Μπορώ να κάνω κάτι γι’ αυτό τώρα;»

Όταν δείτε τα συναισθήματα να κλιμακώνονται, κοιτάξτε καθαρά τι λέτε στον εαυτό σας. Οι ανησυχίες και οι μηρυκαστικές σκέψεις είναι τόσο οικείες που παύουμε να τις προσέχουμε, αλλά συνεχίζουν να μας επηρεάζουν. Ρωτήστε τον εαυτό σας αν πραγματικά μπορείτε να κάνετε κάτι γι’ αυτό που σας απασχολεί αυτή τη στιγμή. Αν η απάντηση είναι «όχι», αυτό είναι το σήμα να στρέψετε την προσοχή σας σε ό,τι συμβαίνει γύρω σας.

3. Απολαύστε τη στιγμή, οι γιορτές είναι μια μαγική περίοδος

Ένας εξαιρετικός τρόπος να βγείτε από το μυαλό σας και να μπείτε στο κλίμα των γιορτών είναι οι πέντε αισθήσεις σας. Τι βλέπετε; Τι ακούτε; Τι μυρίζετε; Τι αγγίζετε; Τι γεύεστε; Κατευθύνετε την προσοχή σας στα εποχιακά μικροπράγματα! Στα παιδιά που παίζουν όμορφα, στη μυρωδιά από γλυκά που ψήνονται στον φούρνο, στη γεύση τους καθώς τα τρώτε.

4. Επιλέξτε μία «πλήρως παρούσα» στιγμή την ημέρα

Διαλέξτε μια συνηθισμένη στιγμή, όπως για παράδειγμα τον πρωινό καφέ ή το στόλισμα του δέντρου, και εξασκηθείτε να είστε πλήρως παρόντες σε αυτή για μόλις 30 δευτερόλεπτα. Χωρίς multitasking, χωρίς σχεδιασμό, χωρίς αξιολόγηση. Αυτό το μικρό τελετουργικό χτίζει τον «μυ της ενσυνειδητότητας».

Ενσυνειδητότητα και γιορτές

Η ενσυνειδητότητα δεν έχει στόχο να εξαφανίσει το στρες ή να σας μετατρέψει σε μια τέλεια «ζεν» εκδοχή του εαυτού σας. Αυτό ίσως να μην είναι καν εφικτό. Στόχος είναι να δώσει στο μυαλό σας γειωμένες στιγμές, που σας επιτρέπουν να βιώσετε πραγματικά αυτή την όμορφη περίοδο του χρόνου, τις γιορτές. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε αργότερα για όλο τον χρόνο.

* Πηγή: Vita

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Υπερέχουν στα περισσότερα σημεία των ευρωπαϊκών

Ελληνικές τράπεζες: Υπερέχουν στα περισσότερα σημεία των ευρωπαϊκών

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κίνηση… ανατροπή! Πρόλαβε τον προδιαβήτη και φρόντισε την καρδιά σου

Κίνηση… ανατροπή! Πρόλαβε τον προδιαβήτη και φρόντισε την καρδιά σου

Κατασκευές
Εγνατία Οδός: Στα 1,3 δισ. ευρώ το οικονομικό κλείσιμο της συναλλαγής

Εγνατία Οδός: Στα 1,3 δισ. ευρώ το οικονομικό κλείσιμο της συναλλαγής

inWellness
inTown
Plus
Τα essentials για χιονισμένες εξορμήσεις
Τα Νέα της Αγοράς 29.12.25

Τα essentials για χιονισμένες εξορμήσεις

Οι πιο χαλαρές μέρες των γιορτών είναι ιδανικές για εξορμήσεις ή ολιγοήμερες αποδράσεις παρέα με τους αγαπημένους σου και αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για να σου μείνουν αξέχαστες!

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Διάβολος Φοράει Prada 2: Σπάει όλα τα ρεκόρ 5 μήνες προτού βγει στις σκοτεινές αίθουσες
Culture Live 30.12.25

Ο Διάβολος Φοράει Prada 2: Σπάει όλα τα ρεκόρ 5 μήνες προτού βγει στις σκοτεινές αίθουσες

Το sequel του φιλμ Ο Διάβολος Φοράει Prada αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Μάιο του 2026, ωστόσο το teaser της ταινίας έχει σπάσει ήδη όλα τα ρεκόρ με 181.5 εκατ. προβολές μέσα σε 24 ώρες.

Σύνταξη
Το Τελ Αβίβ πάει Ουάσιγκτον, αλλά η Τεχεράνη έχει πάει ήδη Μόσχα
Ο άλλος πόλος 30.12.25

Το Τελ Αβίβ πάει Ουάσιγκτον, αλλά η Τεχεράνη έχει πάει ήδη Μόσχα

Αν και η επίσκεψη Αραγτσί πέρασε σχεδόν απαρατήρητη, αποτέλεσε ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στις ρωσοϊρανικές σχέσεις. Το ζήτημα, όμως, είναι αν μπορεί να συγκριθεί με το αμερικανικό θερμό ενδιαφέρον για τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τα chatbot τροφοδοτούν ψυχωτικές ιδέες, προειδοποιπούν γιατροί
«Συνεργοί στο παραλήρημα» 30.12.25

Τα chatbot τροφοδοτούν ψυχωτικές ιδέες, προειδοποιπούν γιατροί

Οι άνθρωποι και οι σύντροφοί τους με την τεχνητή νοημοσύνη αλληλοενισχύουν κοινές παραληρηματικές ιδέες, λένε οι ψυχίατροι και τα chatbot μπορεί να είναι «συνένοχοι».

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Αντιπολιτευτικά πυρά στην κυβέρνηση για τους αγρότες – «Αρνούνται να μπουν σε έναν προσχηματικό διάλογο»
Πολιτική Γραμματεία 30.12.25

Αντιπολιτευτικά πυρά στην κυβέρνηση για τους αγρότες – «Αρνούνται να μπουν σε έναν προσχηματικό διάλογο»

Η κυβέρνηση επιμένει στα περί διαλόγου, με τους αγρότες, χωρίς ωστόσο συγκεκριμένες δεσμεύσεις ενώ χαρακτηρίζει βασικά αιτήματα των παραγωγών «μαξιμαλιστικά» - Σφοδρά είναι τα πυρά της αντιπολίτευσης

Σύνταξη
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο του δικαίου (Μέρος Γ’)
Language 30.12.25

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο του δικαίου (Μέρος Γ’)

Η «δοκιμασία» συνίστατο στο να αποδείξει κάθε αθηναίος πολίτης, μετά την κλήρωση ή την εκλογή του σε ένα αρχοντικό αξίωμα, ότι διέθετε όλα τα απαιτούμενα προσόντα για το συγκεκριμένο υπούργημα

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
ΚΚΕ: Αν ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση αναζητούν τραμπούκους, ας κοιτάξουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη
Σφοδρά πυρά 30.12.25

ΚΚΕ: Αν ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση αναζητούν τραμπούκους, ας κοιτάξουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη

«Τραμπούκος είναι αυτός που αγνοεί τα αιτήματα επιβίωσης των βιοπαλαιστών αγροτών, αυτός που καταστέλλει, συκοφαντεί και υπονομεύει με βρώμικες μεθόδους τις αγροτικές κινητοποιήσεις», τονίζει το ΚΚΕ.

Σύνταξη
Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με το Μαρούσι πριν τον Ολυμπιακό – Τα δεδομένα στο τριφύλλι με τη γρίπη Α
Μπάσκετ 30.12.25

Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με το Μαρούσι πριν τον Ολυμπιακό – Τα δεδομένα στο τριφύλλι με τη γρίπη Α

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει το Μαρούσι εκτός έδρας (18:30, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan GBL λίγες μέρες πριν το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό - Ποια είναι τα δεδομένα με τη γρίπη Α.

Σύνταξη
Τρίγωνα, κάλαντα και καρφιά: Οι χριστουγεννιάτικες ευχές της Μπρίτνεϊ Σπίαρς έσταζαν φαρμάκι
Χύμα 30.12.25

Τρίγωνα, κάλαντα και καρφιά: Οι χριστουγεννιάτικες ευχές της Μπρίτνεϊ Σπίαρς έσταζαν φαρμάκι

Η pop star Μπρίτνεϊ Σπίαρς, συνεχίζοντας στον ρόλο του «εγώ εναντίον όλων», έστειλε τις χριστουγεννιάτικες ευχές της στην οικογένειά της - μόνο που δεν είχαν πολύ αγάπη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Είναι τελικά κοντά η συμφωνία για την Ουκρανία; Οι δύσκολες πραγματικότητες
Κόσμος 30.12.25

Είναι τελικά κοντά η συμφωνία για την Ουκρανία; Οι δύσκολες πραγματικότητες

Όσο δύσκολα κι αν είναι τα εδαφικά ζητήματα, τα πιο περίπλοκα εμπόδια σε μια ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία, τα θέτουν όπως εκτιμάται, οι εγγυήσεις ασφαλείας

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Plan Your Getaways: Long Weekends and Holidays in Greece for 2026
English edition 30.12.25

Plan Your Getaways: Long Weekends and Holidays in Greece for 2026

Greece’s 2026 public holiday calendar offers only three long weekends and one four-day Easter break, with several major holidays falling on weekends resulting in a mixed outlook for workers, travelers and families planning time off

Σύνταξη
Κρήτη: «Ελπίζουμε να είναι ζωντανός» – Τι λένε οι γονείς του 33χρονου γιατρού που έχει εξαφανιστεί
Στην Κρήτη 30.12.25

«Ελπίζουμε να είναι ζωντανός» - Τι λένε οι γονείς του 33χρονου γιατρού που έχει εξαφανιστεί

«Δεν χάνουμε την ελπίδα μας, συνεχίζουμε να ψάχνουμε και δεν θα σταματήσουμε μέχρι να τον βρούμε», λένε οι γονείς του 33χρονου γιατρού που έχει εξαφανιστεί στην Κρήτη

Σύνταξη
Άδωνις Γεωργιάδης και Θάνος Πλεύρης θέλουν να ξαναγράψουν το διεθνές δίκαιο (sic!) – επί το ακροδεξιότερο…
Editorial 30.12.25

Άδωνις Γεωργιάδης και Θάνος Πλεύρης θέλουν να ξαναγράψουν το διεθνές δίκαιο (sic!) – επί το ακροδεξιότερο…

Υπουργοί της κυβέρνησης Μητσοτάκη συναγωνίζονται σε ακροδεξιό οίστρο και τα βάζουν με το διεθνές δίκαιο και τα όργανά του

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο