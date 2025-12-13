Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025
13.12.2025
Πανελλαδική απεργία την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου – Ποιοι δεν θα συμμετέχουν, τι θα γίνει με τα ΜΜΜ
Τελικά τι είναι εθνική επιτυχία;
13 Δεκεμβρίου 2025

Τελικά τι είναι εθνική επιτυχία;

Κάποια στιγμή πρέπει να αναρωτηθούμε τι σημαίνει εθνική επιτυχία

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Παρατηρώ τις αντιδράσεις σε σχέση με την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στη θέση του Προέδρου του Eurogroup. Ιδιαίτερα, μου κάνει εντύπωση ο τρόπος που αυτό παρουσιάζεται ως μια «εθνική επιτυχία» ή ακόμη, σε ορισμένες αποστροφές κυβερνητικών χειλιών, ως κάτι για το οποίο αγωνιστήκαμε ως έθνος.

Δεν είναι σκοπός μου να υποτιμήσω την αξία του συμβολισμού ότι ένας Έλληνας υπουργός εξελέγη επικεφαλής ενός ευρωπαϊκού θεσμού.

Ούτε αμφισβητώ ότι το μήνυμα είναι ότι η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως το «μαύρο πρόβατο» της Ευρώπης.

Αν και βέβαια η Ελλάδα έπαψε και τυπικά να είναι το «μαύρο πρόβατο» της Ευρώπης και βγήκε από τα μνημόνια το 2018 και τότε όλοι θυμόμαστε ότι δεν είχαμε κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Η χώρα έχει κάνει μεγάλη πρόοδο, αλλά κινείται στη σφαίρα της μυθολογίας να λέμε ότι αυτό ξεκίνησε το 2020.

Και βέβαια, για να τεθούν τα γεγονότα στις πραγματικές διαστάσεις τους, καλό είναι να μην ξεχνάμε και το πώς κατάφερε να εκλεγεί ο Κυριάκος Πιερρακάκης αλλά και ποια είναι η δουλειά που κάνει το Eurogroup, ενώ σε δεύτερο επίπεδο χρήσιμη σκέψη είναι και το ποια είναι η Ευρώπη σήμερα, τι επικροτεί και τι επιβραβεύει.

Είναι γνωστό ότι ο βασικός λόγος που διαμόρφωσε έναν σχηματισμό υπέρ του είναι ότι ο Βέλγος ομόλογος (και διεκδικητής της θέσης), που ήταν το αρχικό φαβορί, «χρεώθηκε» το γεγονός ότι η κυβέρνησή του αρνήθηκε να συναινέσει στο σχέδιο για την «αξιοποίηση» των «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, φοβούμενη ότι αυτό  θα καθιστούσε τη χώρα υπόλογη σε μελλοντικές νομικές διεκδικήσεις. Δηλαδή, ο Κυριάκος Πιερρακάκης προκρίθηκε, εκτός των άλλων, και γιατί θα διευκολύνει αυτή την επιλογή, παρότι αρκετοί υποστηρίζουν ότι ενέχει πραγματικούς κινδύνους. Και ευρύτερα θα μπορούσε κανείς να πει ότι προκρίθηκε ο Πιερρακάκης ακριβώς γιατί φαινόταν να δεσμεύεται για μεγαλύτερη συμμόρφωση με το κυρίαρχο κλίμα, όπως αυτό διαμορφώνεται από τις ηγεμονικές δυνάμεις. Και δεδομένων των συσχετισμών και των επιλογών της σημερινής Ευρώπης, είναι υπό κρίση εάν αυτό συνιστά όντως «αναβάθμιση του ρόλου και της θέσης της χώρας».

Την ίδια στιγμή, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι η επιλογή του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη να στηρίξει ανοιχτά, αξιοποιώντας τις επαφές που έχει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, την υποψηφιότητα Πιερρακάκη, δεν αφορούσε μόνο το μέλλον της Ευρώπης ή την εικόνα της χώρας, αλλά και τον εσωτερικό συσχετισμό στη Νέα Δημοκρατία. Εμμέσως πλην σαφώς ο Κυριάκος Πιερρακάκης έλαβε το χρίσμα του «επίσημου» διαδόχου, πράγμα λογικό αφού μοιράζεται όχι μόνο ίδιες ιδεολογικές τοποθετήσεις με τον πρωθυπουργό, αλλά είναι και σε μεγάλο βαθμό συνυπεύθυνος ως προς κρίσιμες αντιλαϊκές επιλογές και χειρισμούς. Άρα εγγυάται την αναγκαία «συνέχεια» ενός ορισμένου περιεχομένου, ύφους αλλά και ήθους κυβερνητικής εξουσίας, εάν αυτό καταστεί αναγκαίο.

Και βέβαια σε πείσμα μιας ορισμένης ρητορικής, την οποία βλέπω να αναπτύσσεται, το Eurogroup δεν είναι το πιο σημαντικό όργανο στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα, ούτε η ανάληψη της προεδρίας συνεπάγεται βελτίωση της διεθνούς θέσης ή της ισχύος της χώρας, όπως δεν συνέβη και με καμία άλλη χώρα που βρέθηκε στην αντίστοιχη θέση. Είναι ένα όργανο επί της ουσίας άτυπο, στο οποίο δεν συμμετέχουν οι χώρες που διατηρούν εθνικά νομίσματα και το οποίο έχει σαφώς μικρότερες δυνατότητες λήψης αποφάσεων και χάραξης πολιτικής σε σχέση με άλλα όργανα. Για την Ελλάδα μπορεί να έχει μια ιδιαίτερη φόρτιση, γιατί όταν είχαμε μνημόνια (και όλοι θυμόμαστε τι σήμαιναν αυτά..) θεωρήθηκε ότι ήταν το βολικότερο όργανο για τη διαχείριση και διαπραγμάτευσή τους και για την άσκηση πίεσης και εκβιασμών, παρότι ακόμη και τότε οι πιο σημαντικές αποφάσεις δεν ελήφθησαν εκεί, αλλά τελικά σε επίπεδο συνόδων κορυφής και με συζητήσεις αρχηγών κρατών.

Όμως, το πιο σημαντικό με το οποίο πρέπει να αναμετρηθούμε με αφορμή αυτές τις εξελίξεις, είναι τελικά το πώς ορίζουμε ότι κάτι όντως αποτελεί μια εθνική επιτυχία.

Γιατί δεν πιστεύω ότι εθνική επιτυχία μπορεί να είναι απλώς η ανάληψη της ευθύνης ενός ευρωπαϊκού οργανισμού. Για να το πω πιο σωστά: θα πρέπει να συνδυάζεται και με άλλα στοιχεία και μια άλλη συνθήκη στη χώρα, μια άλλη κατάσταση για όσους ζουν σε αυτή.

Και αναρωτιέμαι έτσι ποια «εθνική επιτυχία» εκπροσωπεί το γεγονός ότι η χώρα μας είναι στις χαμηλότερες θέσεις στην Ευρώπη ως προς την αγοραστική δύναμη των μισθών;

Πόσο «εθνικά υπερήφανοι» πρέπει να είμαστε που η χώρα μας είναι, μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και όλη τη δυσωδία των «Φραπέδων», των «Χασάπηδων» και των υπουργών που συνομιλούσαν μαζί τους, αντικειμενικά ένα «μαύρο πρόβατο» της Ευρώπης ως προς τη διασπάθιση των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων;

Σε ποια κατηγορία «εθνικού επιτεύγματος» εντάσσεται το σκάνδαλο των υποκλοπών, δηλαδή η πρωτοφανής στα ευρωπαϊκά χρονικά υπόθεση όπου με κέντρο το Μέγαρο Μαξίμου, είχε στηθεί μηχανισμός παρακολούθησης δημοσιογράφων, πολιτικών, επιχειρηματιών, δικαστών, υπουργών και ανώτερων αξιωματικών, ένα σκάνδαλο που – ας μην το ξεχνάμε «αγγίζει» και τον ίδιο τον Κυριάκο Πιερρακάκη;

Είναι «εθνική επιτυχία» το γεγονός ότι η κυβέρνηση υποσχέθηκε – δια στόματος μάλιστα Κυριάκου Πιερρακάκη – ιδιωτικά πανεπιστήμια «επιπέδου Harvard» και αντί για αυτό μας ήρθαν ιδιωτικά σουπερμάρκετ πτυχίων που μάλιστα όσο χαμηλά και εάν βάζει η κυβέρνηση τον πήχη των προδιαγραφών, αυτά κατορθώνουν να περνούν από κάτω;

Και σε ποια έννοια «εθνικού επιτεύγματος» αναλογεί το γεγονός ότι η χώρα μας ζει ακόμη το τραύμα ενός τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος που στον πυρήνα του έχει το γεγονός ότι εξαιτίας καθυστερήσεων στην υλοποίηση αναγκαίων έργων, με σαφή κυβερνητική ευθύνη, δύο τρένα βρέθηκαν να κινούνται στην ίδια γραμμή σε αντίθετες κατευθύνσεις με αποτέλεσμα να συγκρουστούν, με την κυβέρνηση στη συνέχεια να υπονομεύει την έρευνα για το δυστύχημα μόνο και μόνο για να περάσει τη «γραμμή» ότι «επρόκειτο για ανθρώπινο λάθος και μόνο»;

Θα μπορούσα να συνεχίσω και με άλλα παραδείγματα που απλώς υπογραμμίζουν ότι ανάμεσα στον κόσμο της πολιτικής σκηνής, με τους συμβολισμούς και τις συναλλαγές του, τη δημοσιότητα και τους διαδρόμους του, και τον κόσμο της πραγματικής ζωής υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα. Και αυτό που φαίνεται «επίτευγμα» στον πρώτον κόσμο, στον δεύτερο κόσμο έρχεται και προσκρούει σε μια πραγματικότητα που βγάζει τους αγρότες στον δρόμο, κάνει τους νέους να μεταναστεύουν, βυθίζει τα νοικοκυριά στην ανασφάλεια και οδηγεί σε εντυπωσιακούς δείκτες δυσαρέσκειας σε βάρος της κυβέρνησης.

Πράγμα που σημαίνει ότι όσο και εάν προβληθεί η εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη, όσα non paper και υπαγορευμένα δημοσιεύματα και εάν γραφτούν, όσες αναλύσεις και εάν κάνουμε για το «χρηματιστήριο της επόμενης μέρας» στη ΝΔ, στο τέλος της ημέρας η κοινωνία θα ασχολείται με το εάν έχει να πληρώσει το ενοίκιο ή το δάνειο, το λογαριασμό στο σουπερμάρκετ, τους σοβάδες που πέφτουν στα σχολεία όπου πάνε τα παιδιά, το χωράφι που «παράγει» περισσότερα έξοδα παρά έσοδα, την αγωνία για ένα αύριο που φαντάζει όλο και πιο δύσκολο…

Editorial
Κυβέρνηση «Φραπέδων»: Το πραγματικό πρόβλημα είναι το δικαίωμα σιωπής που επικαλείται η Νέα Δημοκρατία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Editorial 12.12.25

Κυβέρνηση «Φραπέδων»: Το πραγματικό πρόβλημα είναι το δικαίωμα σιωπής που επικαλείται η Νέα Δημοκρατία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Η εικόνα του «Φραπέ» στη Βουλή απλώς υπογράμμισε ότι εάν κάποιος πρέπει να απολογηθεί είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Θέλουμε να έχουμε αγροτική παραγωγή;
Editorial 11.12.25

Θέλουμε να έχουμε αγροτική παραγωγή;

Το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι πώς θα αντιμετωπιστεί το ένα ή το άλλο αίτημα των αγροτών, αλλά εάν θέλουμε να έχουμε αγροτική παραγωγή

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Κυβέρνηση σε πανικό
Editorial 09.12.25

Κυβέρνηση σε πανικό

Εάν η κυβέρνηση θεωρεί ότι με την καταστολή θα κάμψει τις κινητοποιήσεις της αγροτιάς είναι μάλλον γελασμένη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η έκρηξη της αγροτιάς
Editorial 08.12.25

Η έκρηξη της αγροτιάς

Η κυβέρνηση είναι αντιμέτωπη με ένα μεγάλο αγροτικό κίνημα, με αιτήματα ζωτικής σημασίας για την επιβίωση των αγροτών. Αν δεν κάνει πραγματικές προτάσεις που θα λύνουν προβλήματα, τα μπλόκα θα κλιμακωθούν με δική της ευθύνη.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Επιτέλους, σοβαρευτείτε ή στην τελική «βουλώστε το»!
Editorial 05.12.25

Επιτέλους, σοβαρευτείτε ή στην τελική «βουλώστε το»!

Πλάι στους εξυπνακισμούς της κυβερνητικής παράταξης, υπάρχουν και όλοι αυτοί που επιχειρούν να «αποδομήσουν» τον Τσίπρα «από τα Αριστερά», συνήθως χωρίς καν να μπουν στον κόπο να ακούσουν τι όντως λέει και να αναλογιστούν ποιον τελικά ευνοούν

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Το φροντιστήριο του «Φραπέ» θα είναι τόσο καλό όσο αυτό για τον «μπροστινό» του Λαβράνου στην υπόθεση των υποκλοπών;
Editorial 03.12.25

Το φροντιστήριο του «Φραπέ» θα είναι τόσο καλό όσο αυτό για τον «μπροστινό» του Λαβράνου στην υπόθεση των υποκλοπών;

Μια κατάθεση στη δίκη για τις υποκλοπές, αποκαλύπτει πολλά για τα πώς η Νέα Δημοκρατία ενορχηστρώνει τη συγκάλυψη των δικών της σκανδάλων

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Εγκλωβισμένοι στο μύθο τους
Editorial 26.11.25

Εγκλωβισμένοι στο μύθο τους

Μεγάλη μερίδα του μιντιακού και πολιτικού προσωπικού της χώρας δεν μπορούν να ξεφύγουν από τη μυθολογία τους. Και αυτό εξηγεί τι δεν πάει καλά στη χώρα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
ΗΠΑ: Σφοδρές πλημμύρες πλήττουν την πολιτεία της Ουάσινγκτον – Διασώσεις με βάρκες και ελικόπτερα
ΗΠΑ 13.12.25

Σφοδρές πλημμύρες πλήττουν την πολιτεία της Ουάσινγκτον - Καταστροφές και διασώσεις με βάρκες και ελικόπτερα

Σημαντικές υποδομές έχουν πληγεί στην Ουάσινγκτον - Χιλιάδες κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους, ενώ η στάθμη των νερών συνεχίζει να ανεβαίνει

Σύνταξη
Η AI θα αλλάξει ριζικά τον τρόπο που εκτελούνται οι δημιουργικές εργασίες – Πόσο κινδυνεύουν οι εργαζόμενοι;
Άνισος αντίκτυπος 13.12.25

Η AI θα αλλάξει ριζικά τον τρόπο που εκτελούνται οι δημιουργικές εργασίες - Πόσο κινδυνεύουν οι εργαζόμενοι;

Ανώτερα στελέχη εταιρειών διαβεβαιώνουν ότι η AI δεν μπορεί να αντικαταστήσει τα δημιουργικά επαγγέλματα, την ώρα που οι εργαζόμενοι παραμένουν ανήσυχοι για την αυτοματοποίηση

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Πίτερ Γκριν: Πέθανε ο ηθοποιός που ξεχώρισε για τον ρόλο του «κακού» στο Pulp Fiction και τη «Μάσκα»
Culture Live 13.12.25

Πίτερ Γκριν: Πέθανε ο ηθοποιός που ξεχώρισε για τον ρόλο του «κακού» στο Pulp Fiction και τη «Μάσκα»

Ο Πίτερ Γκριν βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμα του. Ο ηθοποιός επρόκειτο να ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2026 τα γυρίσματα ενός νέου πρότζεκτ με τον Μίκι Ρουρκ, με τίτλο «Mascots»

Σύνταξη
Πόλεμος στην Ουκρανία: Επ’ αόριστον δέσμευση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Πόλεμος στην Ουκρανία 13.12.25

Επ' αόριστον δέσμευση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει ακόμη να ξεπεράσουν τις έντονες αντιρρήσεις του Βελγίου, όπου βρίσκονται τα περισσότερα περιουσιακά στοιχεία, σε μια Σύνοδο Κορυφής την επόμενη εβδομάδα

Σύνταξη
Προσωπικό εστιατορίου τρολάρει τον CEO της Ryanair και τον χρεώνει για «επιπλέον χώρο για τα πόδια»
Ωραίοι 13.12.25

Προσωπικό εστιατορίου τρολάρει τον CEO της Ryanair και τον χρεώνει για «επιπλέον χώρο για τα πόδια»

Αφού τελείωσε το γεύμα του, ο CEO της Ryanair έλαβε τον λογαριασμό, στον οποίο περιλαμβάνονταν χρεώσεις για «επιπλέον χώρο για τα πόδια», «προτεραιότητα επιβίβασης» και «κράτηση σε ήσυχη ζώνη».

Σύνταξη
Ο Στεφ Κάρι ευστοχεί από το… σπίτι του και τρελαίνει το ίντερνετ (vids)
Μπάσκετ 13.12.25

Ο Στεφ Κάρι ευστοχεί από το… σπίτι του και τρελαίνει το ίντερνετ (vids)

Ο Στεφ Κάρι, ο κορυφαίος σουτέρ στην ιστορία του μπάσκετ, τρελαίνει κόσμο και... social media ακόμη και στη δύση της καριέρας του, κάνοντας το κοινό να αναρωτιέται αν όσα βλέπει είναι αληθινά ή προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.

Σύνταξη
Ιταλία: Χιλιάδες στους δρόμους κατά του προϋπολογισμού – «Ευκαιρία για τριήμερο», απαντά ειρωνικά η Μελόνι
Γενική απεργία 13.12.25

Χιλιάδες στους δρόμους της Ιταλίας κατά του προϋπολογισμού - «Ευκαιρία για τριήμερο», απαντά ειρωνικά η Μελόνι

Τα συνδικάτα στην Ιταλία υποστηρίζουν ότι ο νέος προϋπολογισμός θα επιδεινώσει τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας, καταγγέλλοντας υποχρηματοδότηση της υγείας και της παιδείας

Σύνταξη
«Οι αγρότες έχουν αίσθημα αγανάκτησης»: Σφοδρή επίθεση της αντιπολίτευσης στο Μαξίμου εν μέσω μπλόκων
Αντιδράσεις 13.12.25

«Οι αγρότες έχουν αίσθημα αγανάκτησης»: Σφοδρή επίθεση της αντιπολίτευσης στο Μαξίμου εν μέσω μπλόκων

Η κυβέρνηση επιχειρεί να κατευνάσει τις αντιδράσεις καλώντας σε διάλογο τους αγρότες, που αντιδρούν έντονα για τις καθυστερήσεις και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - Η αντιπολίτευση κατηγορεί το Μαξίμου ότι προβαίνει σε μέτρα μόνο έπειτα από κοινωνικές εντάσεις

Σύνταξη
«Απουσία στήριξης» καταγγέλλουν οι αυτοκινητιστές και προειδοποιούν την κυβέρνηση με κινητοποιήσεις
Ζητούν συνάντηση 13.12.25

«Απουσία στήριξης» καταγγέλλουν οι αυτοκινητιστές και προειδοποιούν την κυβέρνηση με κινητοποιήσεις

Σύμφωνα με τους φορείς, ο κλάδος των οδικών εμπορευματικών μεταφορών βρίσκεται σε οριακή κατάσταση, αποτέλεσμα αποφάσεων αλλά και παραλείψεων των προηγούμενων ετών

Σύνταξη
Τραμπ: Απαντά για τα νέα καρέ με τον Έπσταϊν – «Εκατοντάδες έχουν φωτογραφίες μαζί του, δεν είναι κάτι σπουδαίο»
Σάλος 13.12.25

«Εκατοντάδες έχουν φωτογραφίες μαζί του, δεν είναι κάτι σπουδαίο» - Ο Τραμπ απαντά για τα νέα καρέ με τον Έπσταϊν

Τραμο και Έπσταϊν ανήκαν στους ίδιους κοινωνικούς κύκλους σε Μανχάταν και Παλμ Μπιτς - Οι νέες φωτογραφίες επιβεβαιώνουν ότι ο χρηματοδότης είχε δεσμούς με ισχυρά και διάσημα πρόσωπα

Σύνταξη
Ηράκλειο: Αγωνία για τον 33χρονο γιατρό που αγνοείται από τις 7 Δεκεμβρίου – Εκδόθηκε Silver Alert
Σε εξέλιξη οι έρευνες 13.12.25

Αγωνία για τον 33χρονο γιατρό που αγνοείται από την περασμένη εβδομάδα - Εκδόθηκε Silver Alert

Ο Αλέξης Τσικόπουλος έχει ύψος 1,94 μ., ξανθά κοντά μαλλιά και καστανά μάτια - Δεν έχει διευκρινιστεί τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε από το Ηράκλειο - Στα Χανιά βρέθηκε το αυτοκίνητό του

Σύνταξη
Οι Ταλιμπάν έβαλαν στο μάτι τέσσερις άνδρες που ντύθηκαν αλά Peaky Blinders – Απολογήθηκαν στην «αστυνομία ηθών»
Fizz 13.12.25

Οι Ταλιμπάν έβαλαν στο μάτι τέσσερις άνδρες που ντύθηκαν αλά Peaky Blinders – Απολογήθηκαν στην «αστυνομία ηθών»

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο, οι άνδρες, οι οποίοι έχουν αφεθεί ελεύθεροι, ποζάρουν φορώντας καπέλα και κοστούμια παρόμοια με αυτά που έχουμε δει στη σειρά «Peaky Blinders».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αγροτικά μπλόκα: Το «ραντεβού» της Νίκαιας και ο δρόμος για την Ηρώδου Αττικού
Κρίσιμες αποφάσεις 13.12.25

Το «ραντεβού» της Νίκαιας και ο δρόμος για την Ηρώδου Αττικού

Σφίγγει ο αγροτικός κλοιός με την κυβέρνηση να αναζητά διέξοδο. Κρίσιμες αποφάσεις καλείται να πάρει ο αγροτικός κόσμος στη Νίκαια της Λάρισας. Ξανά στο προσκήνιο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ακίνητα: Χάσμα τιμών από την αγγελία στο συμβόλαιο αγοράς – Στο 34,4% η απόκλιση
Οικονομικές Ειδήσεις 13.12.25

Χάσμα τιμών από την αγγελία στο συμβόλαιο αγοράς - Στο 34,4% η απόκλιση

Οι αγγελίες «φούσκα» για ακίνητα και οι πραγματικές τιμές στα συμβόλαια - Αγορά δύο ταχυτήτων αποτυπώνεται σε βασικές αστικές ζώνες της χώρας για την περίοδο 2022–2025

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
