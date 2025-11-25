Εσπανιόλ – Σεβίλλη 2-1: Προβάδισμα… Ευρώπης απέναντι στους Βλαχοδήμο, Αλμέιδα

Ήταν ανώτερη και νίκησε δίκαια τη Σεβίλλη των Οδυσσέα Βλαχοδήμου και Ματίας Αλμέιδα η Εσπανιόλ, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της La Liga.

Μάλιστα, οι φιλοξενούμενοι έχασαν και τους Γιανουζάι, Βάργκας με τραυματισμούς. Πλέον, οι Καταλανοί ανέβηκαν στην 6η θέση -που δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο- με 21 πόντους, 11οι οι Ανδαλουσιάνοι με 16 βαθμούς.

Στο 42ο λεπτό ο Ντόλαν αστόχησε σε μοναδικό τετ α τετ με τον Βλαχοδήμο αλλά στο 47’ ο Ντόλαν σέντραρε από δεξιά και ο Μίγια με κεφαλιά στο πίσω δοκάρι έκανε το 1-0.

Ο Αλφόν δοκίμασε το πόδι του από μακριά και στο 75’ αλλά ο Ντμίτροβιτς έδιωξε δύσκολα και στο 84’ ο Ρομπέρτο με όμορφο μακρινό σουτ έκανε το 2-0.

Στο 87’ μετά από κόρνερ ο Μαρκάο πήρε την κεφαλιά και ο Καμπρέρα πέτυχε αυτογκόλ για το 2-1, ενώ στο 90’, μάλιστα, ο Μαρκάο άγγιξε την ισοφάριση με νέα κεφαλιά.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΕΣΠΑΝΙΟΛ: Ντμίτροβιτς Ελ Χιλάλι, Καμπρέρα, Ρομέρο, Καλέρο, Τεράτς (62’ Λοθάνο), Εσπόσιτο (62’ Ρομπέρτο Φερνάντεθ), Μίγια (73’ Ζοφρέ), Ούρκο Γκονθάλεθ, Ντόλαν (88’ Ρόκα), Κίκε Γκαρσία (Πικέλ).

ΣΕΒΙΛΛΗ: Βλαχοδήμος, Χουάνλου, Μαρκάο, Καστρίν, Σουάσο, Σο (71’ Αγκουμέ), Μεντί (71’ Γκουντέλι), Γιανουζάι (33’ Ετζούκε), Πεκέ (71’ Αλέξις Σάντσες), Βάργκας (53’ Αλφόν), Άνταμς

Aναλυτικά το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής της Primera Division

Παρασκευή, 21/11

Βαλένθια-Λεβάντε 1-0

(79′ Ντούρο)

Σάββατο, 22/11

Αλαβές-Θέλτα 0-1

(55′ Άσπας)

Μπαρτσελόνα-Μπιλμπάο 4-0

(4′ Λεβαντόφσκι, 45’+3′, 90′ Τόρες, 48′ Λόπεθ)

Οσασούνα-Σοσιεδάδ 1-3

(42′ Κατένια – 53′ Μέντες, 59′ Γκουέδες, 82′ Μπαρενετσέα)

Βιγιαρεάλ-Μαγιόρκα 2-1

(6′ Μορένο, 83′ Ολουβασέγι – 8′ Σάμου Κόστα)

Κυριακή, 23/11

Οβιέδο-Ράγιο Βαγεκάνο 0-0

Μπέτις-Τζιρόνα 1-1

(75′ Γκομεζ – 20′ Βανάτ)

Χετάφε-Ατλέτικο Μαδρίτης 0-1

(82′ αυτ. Ντουάρτε)

Έλτσε-Ρεάλ Μαδρίτης 2-2

(53′ Φέμπας, 81′ Άλφαρο – 78′ Χάουσεν, 87′ Μπέλιγχαμ)

Δευτέρα, 24/11

Εσπανιόλ-Σεβίλλη 2-1

(48′ Μίλα, 84′ Φερνάντες – 86′ αυτογκόλ Καμπρέρα)

Η βαθμολογία της Primera Division

Η επόμενη (14η) αγωνιστική:

Παρασκευή, 28/11

Χετάφε-Έλτσε (22:00)

Σάββατο, 29/11

Μαγιόρκα-Οσασούνα (15:00)

Μπαρτσελόνα-Αλαβές (17:15)

Λεβάντε-Μπιλμπάο (19:30)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Οβιέδο (22:00)

Κυριακή, 30/11

Σοσιεδάδ-Βιγιαρεάλ (15:00)

Σεβίλλη-Μπέτις (17:15)

Θέλτα-Εσπανιόλ (19:30)

Τζιρόνα-Ρεάλ Μαδρίτης (22:00)

Δευτέρα, 1/12

Ράγιο Βαγεκάνο-Βαλένθια (22:00)