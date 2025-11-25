Εσπανιόλ – Σεβίλλη 2-1: Προβάδισμα… Ευρώπης απέναντι στους Βλαχοδήμο, Αλμέιδα
Πολύτιμη νίκη που την κρατάει σε «τροχιά» Ευρώπης με 2-1 επί της Σεβίλλης, πέτυχε η Εσπανιόλ που «ανέβηκε» στην 6η θέση της βαθμολογίας της La Liga.
Ήταν ανώτερη και νίκησε δίκαια τη Σεβίλλη των Οδυσσέα Βλαχοδήμου και Ματίας Αλμέιδα η Εσπανιόλ, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της La Liga.
Μάλιστα, οι φιλοξενούμενοι έχασαν και τους Γιανουζάι, Βάργκας με τραυματισμούς. Πλέον, οι Καταλανοί ανέβηκαν στην 6η θέση -που δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο- με 21 πόντους, 11οι οι Ανδαλουσιάνοι με 16 βαθμούς.
Στο 42ο λεπτό ο Ντόλαν αστόχησε σε μοναδικό τετ α τετ με τον Βλαχοδήμο αλλά στο 47’ ο Ντόλαν σέντραρε από δεξιά και ο Μίγια με κεφαλιά στο πίσω δοκάρι έκανε το 1-0.
Ο Αλφόν δοκίμασε το πόδι του από μακριά και στο 75’ αλλά ο Ντμίτροβιτς έδιωξε δύσκολα και στο 84’ ο Ρομπέρτο με όμορφο μακρινό σουτ έκανε το 2-0.
Στο 87’ μετά από κόρνερ ο Μαρκάο πήρε την κεφαλιά και ο Καμπρέρα πέτυχε αυτογκόλ για το 2-1, ενώ στο 90’, μάλιστα, ο Μαρκάο άγγιξε την ισοφάριση με νέα κεφαλιά.
Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:
ΕΣΠΑΝΙΟΛ: Ντμίτροβιτς Ελ Χιλάλι, Καμπρέρα, Ρομέρο, Καλέρο, Τεράτς (62’ Λοθάνο), Εσπόσιτο (62’ Ρομπέρτο Φερνάντεθ), Μίγια (73’ Ζοφρέ), Ούρκο Γκονθάλεθ, Ντόλαν (88’ Ρόκα), Κίκε Γκαρσία (Πικέλ).
ΣΕΒΙΛΛΗ: Βλαχοδήμος, Χουάνλου, Μαρκάο, Καστρίν, Σουάσο, Σο (71’ Αγκουμέ), Μεντί (71’ Γκουντέλι), Γιανουζάι (33’ Ετζούκε), Πεκέ (71’ Αλέξις Σάντσες), Βάργκας (53’ Αλφόν), Άνταμς
Aναλυτικά το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής της Primera Division
Παρασκευή, 21/11
Βαλένθια-Λεβάντε 1-0
(79′ Ντούρο)
Σάββατο, 22/11
Αλαβές-Θέλτα 0-1
(55′ Άσπας)
Μπαρτσελόνα-Μπιλμπάο 4-0
(4′ Λεβαντόφσκι, 45’+3′, 90′ Τόρες, 48′ Λόπεθ)
Οσασούνα-Σοσιεδάδ 1-3
(42′ Κατένια – 53′ Μέντες, 59′ Γκουέδες, 82′ Μπαρενετσέα)
Βιγιαρεάλ-Μαγιόρκα 2-1
(6′ Μορένο, 83′ Ολουβασέγι – 8′ Σάμου Κόστα)
Κυριακή, 23/11
Οβιέδο-Ράγιο Βαγεκάνο 0-0
Μπέτις-Τζιρόνα 1-1
(75′ Γκομεζ – 20′ Βανάτ)
Χετάφε-Ατλέτικο Μαδρίτης 0-1
(82′ αυτ. Ντουάρτε)
Έλτσε-Ρεάλ Μαδρίτης 2-2
(53′ Φέμπας, 81′ Άλφαρο – 78′ Χάουσεν, 87′ Μπέλιγχαμ)
Δευτέρα, 24/11
Εσπανιόλ-Σεβίλλη 2-1
(48′ Μίλα, 84′ Φερνάντες – 86′ αυτογκόλ Καμπρέρα)
Η βαθμολογία της Primera Division
Η επόμενη (14η) αγωνιστική:
Παρασκευή, 28/11
Χετάφε-Έλτσε (22:00)
Σάββατο, 29/11
Μαγιόρκα-Οσασούνα (15:00)
Μπαρτσελόνα-Αλαβές (17:15)
Λεβάντε-Μπιλμπάο (19:30)
Ατλέτικο Μαδρίτης-Οβιέδο (22:00)
Κυριακή, 30/11
Σοσιεδάδ-Βιγιαρεάλ (15:00)
Σεβίλλη-Μπέτις (17:15)
Θέλτα-Εσπανιόλ (19:30)
Τζιρόνα-Ρεάλ Μαδρίτης (22:00)
Δευτέρα, 1/12
Ράγιο Βαγεκάνο-Βαλένθια (22:00)
