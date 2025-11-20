Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Αναδρομική δικαίωση από ΣτΕ για τα πτυχία
Καταδίκη 4 υπουργείων για την ισοτιμία • Διατάζει την καταβολή €12.000 σε μηχανικούς των ΤΕΙ που δεν τους αναγνωρίζονταν τα επαγγελματικά δικαιώματα για 13 χρόνια
- Στα δικαστήρια για κατάθεση η χήρα του 39χρονου Φανούρη Καργάκη
- Ελληνοκαναδή σκότωσε τα παιδιά της μετά τον θάνατο του συζύγου της – «Ήθελα να είμαστε όλοι μαζί στον Παράδεισο», είπε
- Ποιος είναι ο Fancy James που κυκλοφορεί συνέχεια δίπλα στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ;
- Πόλεμος ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για τον Λαζαρίδη: Καταγγελίες για φασιστική συμπεριφορά και «κουτσαβακισμούς», απειλές για μηνύσεις
Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης:
Καταδίκη 4 υπουργείων για την ισοτιμία
Αναδρομική δικαίωση από ΣτΕ για τα πτυχία
• Διατάζει την καταβολή €12.000 σε μηχανικούς των ΤΕΙ που δεν τους αναγνωρίζονταν τα επαγγελματικά δικαιώματα για 13 χρόνια
• Η απόφαση που επαναδικαιώνει όσους είχαν προσφύγει δημιουργεί δεδικασμένο και για όσους ετοιμάζονται να προσφύγουν τώρα
==========
Τιμή – ρεκόρ
$236 εκατ. για έναν πίνακα
• Ενα έργο του Γκούσταβ Κλιμτ που έσπασε τα ταμεία σε δημοπρασία της Νέας Υόρκης
==========
Το σχέδιο ειρήνης για την Ουκρανία
Ζητούν εδάφη, όπλα και μείωση στρατού
• Τι προβλέπει το κείμενο των 28 σημείων των ΗΠΑ που είναι σε γνώση της Μόσχας
==========
Eurostat – ΕΛΣΤΑΤ
Φτωχοί αισθάνονται οι Ελληνες
• Το 68% υποστηρίζει ότι «δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα»
==========
Πολιτικό παρασκήνιο
Ο Πιερρακάκης φαβορί για πρόεδρος του Eurogroup
Γιατί παραιτήθηκε ο Καραναστάσης από την Πλεύση
==========
Τραμπ – MBS
Γιατί ο Ρονάλντο προσκλήθηκε σε δείπνο στον Λευκό Οίκο
==========
Για τους νέους
Φρένο σε αλκοόλ και καπνό με τρία ψηφιακά μέσα
==========
Διαβήτης
Ποια συμπτώματα πρέπει να προσέχουμε
==========
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»
Παροξυσμός ενόψει του Ολυμπιακός – Ρεάλ
220.000 άνθρωποι προσπάθησαν για ένα εισιτήριο
Με την πρόκριση και του Κουρασάο
Η εξωτική πλευρά του Παγκοσμίου Κυπέλλου
- Τεράστια έκρηξη σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Βενεζουέλα [Βίντεο]
- Γάζα: Η Χαμάς κατηγορεί το Ισραήλ για «επικίνδυνη κλιμάκωση» που απειλεί την εκεχειρία
- Τουλάχιστον 28 νεκροί στη Γάζα ανάμεσά τους 10 παιδιά και 7 γυναίκες
- Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Αναδρομική δικαίωση από ΣτΕ για τα πτυχία
- Γερμανία: Ο Μερτς θα προμηθεύσει συστήματα μεγάλου βεληνεκούς στην Ουκρανία
- Αποκάλυψη in: Iχνη (και) στραγγαλισμού του 58χρονου στο Νέο Κόσμο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις