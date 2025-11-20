Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Αναδρομική δικαίωση από ΣτΕ για τα πτυχία

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης:

Καταδίκη 4 υπουργείων για την ισοτιμία

Αναδρομική δικαίωση από ΣτΕ για τα πτυχία

• Διατάζει την καταβολή €12.000 σε μηχανικούς των ΤΕΙ που δεν τους αναγνωρίζονταν τα επαγγελματικά δικαιώματα για 13 χρόνια

• Η απόφαση που επαναδικαιώνει όσους είχαν προσφύγει δημιουργεί δεδικασμένο και για όσους ετοιμάζονται να προσφύγουν τώρα

==========

Τιμή – ρεκόρ

$236 εκατ. για έναν πίνακα

• Ενα έργο του Γκούσταβ Κλιμτ που έσπασε τα ταμεία σε δημοπρασία της Νέας Υόρκης

==========

Το σχέδιο ειρήνης για την Ουκρανία

Ζητούν εδάφη, όπλα και μείωση στρατού

• Τι προβλέπει το κείμενο των 28 σημείων των ΗΠΑ που είναι σε γνώση της Μόσχας

==========

Eurostat – ΕΛΣΤΑΤ

Φτωχοί αισθάνονται οι Ελληνες

• Το 68% υποστηρίζει ότι «δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα»

==========

Πολιτικό παρασκήνιο

Ο Πιερρακάκης φαβορί για πρόεδρος του Eurogroup

Γιατί παραιτήθηκε ο Καραναστάσης από την Πλεύση

==========

Τραμπ – MBS

Γιατί ο Ρονάλντο προσκλήθηκε σε δείπνο στον Λευκό Οίκο

==========

Για τους νέους

Φρένο σε αλκοόλ και καπνό με τρία ψηφιακά μέσα

==========

Διαβήτης

Ποια συμπτώματα πρέπει να προσέχουμε

==========

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Παροξυσμός ενόψει του Ολυμπιακός – Ρεάλ

220.000 άνθρωποι προσπάθησαν για ένα εισιτήριο

Με την πρόκριση και του Κουρασάο

Η εξωτική πλευρά του Παγκοσμίου Κυπέλλου