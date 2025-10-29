Μια νέα έρευνα που διεξήγαγαν 22 δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς, μεταξύ των οποίων και η Deutsche Welle (DW), έδειξε ότι τέσσερις από τους πιο διαδεδομένους «βοηθούς τεχνητής νοημοσύνης» διαστρεβλώνουν τις ειδήσεις σε ποσοστό 45% των περιπτώσεων – ανεξάρτητα από τη γλώσσα και την περιοχή.

Δημοσιογράφοι που εργάζονται σε οργανισμούς όπως το BBC (Ηνωμένο Βασίλειο) και το NPR (ΗΠΑ) αξιολόγησαν τις απαντήσεις των ChatGPT, Microsoft Copilot, Google Gemini και Perplexity AI. Τα κριτήρια περιλάμβαναν ακρίβεια, αναφορά πηγών, συμφραζόμενα, δημοσιογραφική διατύπωση και την διάκριση ανάμεσα σε γεγονότα και γνώμη.

Σημαντικά λάθη επί του περιεχομένου

Η μελέτη έδειξε ότι σχεδόν οι μισές απαντήσεις παρουσίαζαν σοβαρό πρόβλημα, ενώ το 31% είχε ελλείψεις στις πηγές και το 20% σημαντικά λάθη.

Η DW παρατήρησε ότι το 53% των απαντήσεων προς τα δικά της ερωτήματα παρουσίαζαν προβλήματα, εκ των οποίων το 29% αφορούσαν ζητήματα ακρίβειας. Ανάμεσα στα λάθη εντοπίστηκαν παραδείγματα όπως η λανθασμένη αναφορά του Όλαφ Σολτς ως καγκελαρίου της Γερμανίας, ενώ είχε ήδη αναλάβει καθήκοντα ο Φρίντριχ Μερτς και η αναφορά του Γενς Στόλτενμπεργκ ως Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, παρότι τη θέση είχε ήδη αναλάβει ο Μαρκ Ρούτε.

Αυτό είναι και κάτι που ανησυχεί ιδιαίτερα τους συντάκτες της μελέτης. Η έρευνά τους δείχνει ξεκάθαρα «ότι αυτές οι παραλείψεις και τα λάθη δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά», δήλωσε ο Ζαν Φιλίπ ντε Τέντερ, αναπληρωτής γενικός διευθυντής της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (EBU), η οποία συντόνισε τη μελέτη. «Είναι συστηματικές παραλείψεις και δεν έχουν ούτε συγκεκριμένα σύνορα, ούτε γλώσσα. Επίσης θεωρούμε ότι αυτό θέτει σε κίνδυνο την εμπιστοσύνη του κοινού. Όταν οι άνθρωποι δεν ξέρουν ποιον να εμπιστευτούν, στο τέλος δεν εμπιστεύονται κανέναν και αυτό μπορεί να επηρεάσει τη συμμετοχική δημοκρατία».

Οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί που συμμετείχαν στη μελέτη καλούν τώρα τις κυβερνήσεις να αναλάβουν δράση και πρωτοβουλίες. Η EBU δήλωσε πως τα μέλη της σκοπεύουν να ασκήσουν πίεση σε ευρωπαϊκές και εθνικές αρχές για την εφαρμογή των νόμων που αφορούν την ακεραιότητα της πληροφόρησης, τις ψηφιακές υπηρεσίες και τον πλουραλισμό των ΜΜΕ. Επιπλέον, ζητούν να πραγματοποιείται ανεξάρτητος έλεγχος των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, εξαιτίας της ταχείας ανάπτυξης νέων εφαρμογών.

Πηγή: Deutche Welle

Επιμέλεια: Χρύσα Βαχτσεβάνου