ΑΕΚ: Η 11άδα που ανακοίνωσε ο Νίκολιτς για το παιχνίδι με την Αμπερντίν (pic)
Ανακοινώθηκε η ενδεκάδα της ΑΕΚ, από τον προπονητή της, Μάρκο Νίκολιτς για την εντός έδρας αναμέτρηση της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Conference League κόντρα στην Αμπερντίν.
- Έναν χρόνο μετά τις φονικές πλημμύρες της Βαλένθια ανασύρθηκε σωρός που είχε θαφτεί κάτω από τη λάσπη
- «Τους είδα να κόβουν το τζάμι - Δεν ασχολήθηκαν μαζί μας» - Τι αποκαλύπτει φύλακας του Μουσείου του Λούβρου
- Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί μουστοκούλουρα – «Μη ασφαλές» το προϊόν
- Η εσωτερική ιστορία του κραχ της Wall Street - Ένα διαφορετικό είδος κραιπάλης του 1929
Η ΑΕΚ υποδέχεται στην OPAP Arena την Αμπερντίν για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Conference League και αναζητά την πρώτη της νίκη σε αυτή τη διαδικασία, μετά την ήττα και την άσχημη εμφάνιση με 3-1 απέναντι στην Τσέλιε την πρώτη αγωνιστική.
Μία ώρα πριν την έναρξη της κρίσιμης αναμέτρησης ο Μάρκο Νίκολιτς ανακοίνωσε την ενδεκάδα του αγώνα για την Ένωση.
Αναλυτικά η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Βίντα, Πενράις, Πινέδα, Μάνταλος, Κοϊτά, Ελίασον, Μαρίν, Πιερό.
Στον πάγκο βρίσκονται οι: Aγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Μουκουντί, Πήλιος, Γκρούγιτς, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Γιόβιτς, Λιούμπισιτς, Κοσίδης, Χρυσόπουλος
Και αυτή της Αμπερντίν (Τζίμι Tέλιν): Μίλτοφ – Κνέστερ, Μίλντε, Ντέβλιν – Γένσε, Άρμστρονγκ, Σίνι, Κέσκινεν – Άουσιτς, Λάζετιτς, Κάρλσον.
Διαιτητής: Γιάσπερ Βεργκούτε (Βέλγιο)
Βοηθοί: Μισέλ Σελντράιερς (Βέλγιο), Μάρτιν Τίστερς (Βέλγιο)
4ος: Κέβιν φαν Ντάμε (Βέλγιο)
VAR: Γιαν Μπότερμπεργκ (Βέλγιο)
AVAR: Έλα Ντρε Φράις (Βέλγιο)
- Ο Στίβεν Μίλερ λέει ότι ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο είναι ένας «λυπηρός γέρος» – O ηθοποιός τον αποκάλεσε ναζί
- ΜΑΤ περικύκλωσαν τον Άγνωστο Στρατιώτη, σε εξέλιξη πορεία από τα Προπύλαια
- Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί μουστοκούλουρα – «Μη ασφαλές» το προϊόν
- Πώς το NBA «τσιμπάει» τους τζογαδόρους – Οι φορείς, τα data, οι «κατάσκοποι» και το FBI
- Έναν χρόνο μετά τις φονικές πλημμύρες της Βαλένθια ανασύρθηκε σωρός που είχε θαφτεί κάτω από τη λάσπη
- Άγρια κόντρα Μπακογιάννη – Κωνσταντοπούλου στη διάσκεψη των προέδρων της Βουλής: «Είσαι υστερική» – «Είσαι Μαρία Αντουανέτα»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις