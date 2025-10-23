ΑΕΚ: Η 11άδα που ανακοίνωσε ο Νίκολιτς για το παιχνίδι με την Αμπερντίν (pic)

Η ΑΕΚ υποδέχεται στην OPAP Arena την Αμπερντίν για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Conference League και αναζητά την πρώτη της νίκη σε αυτή τη διαδικασία, μετά την ήττα και την άσχημη εμφάνιση με 3-1 απέναντι στην Τσέλιε την πρώτη αγωνιστική.

Μία ώρα πριν την έναρξη της κρίσιμης αναμέτρησης ο Μάρκο Νίκολιτς ανακοίνωσε την ενδεκάδα του αγώνα για την Ένωση.

Αναλυτικά η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Βίντα, Πενράις, Πινέδα, Μάνταλος, Κοϊτά, Ελίασον, Μαρίν, Πιερό.

Στον πάγκο βρίσκονται οι: Aγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Μουκουντί, Πήλιος, Γκρούγιτς, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Γιόβιτς, Λιούμπισιτς, Κοσίδης, Χρυσόπουλος

Και αυτή της Αμπερντίν (Τζίμι Tέλιν): Μίλτοφ – Κνέστερ, Μίλντε, Ντέβλιν – Γένσε, Άρμστρονγκ, Σίνι, Κέσκινεν – Άουσιτς, Λάζετιτς, Κάρλσον.

Διαιτητής: Γιάσπερ Βεργκούτε (Βέλγιο)

Βοηθοί: Μισέλ Σελντράιερς (Βέλγιο), Μάρτιν Τίστερς (Βέλγιο)

4ος: Κέβιν φαν Ντάμε (Βέλγιο)

VAR: Γιαν Μπότερμπεργκ (Βέλγιο)

AVAR: Έλα Ντρε Φράις (Βέλγιο)