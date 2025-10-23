sports betsson
Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025
23.10.2025 | 13:05
Έκρηξη σε εργοστάσιο στη Ρωσία - Τουλάχιστον δέκα νεκροί
ΑΕΚ: Η 11άδα που ανακοίνωσε ο Νίκολιτς για το παιχνίδι με την Αμπερντίν (pic)
Ποδόσφαιρο 23 Οκτωβρίου 2025 | 19:24

ΑΕΚ: Η 11άδα που ανακοίνωσε ο Νίκολιτς για το παιχνίδι με την Αμπερντίν (pic)

Ανακοινώθηκε η ενδεκάδα της ΑΕΚ, από τον προπονητή της, Μάρκο Νίκολιτς για την εντός έδρας αναμέτρηση της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Conference League κόντρα στην Αμπερντίν.

Η ΑΕΚ υποδέχεται στην OPAP Arena την Αμπερντίν για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Conference League και αναζητά την πρώτη της νίκη σε αυτή τη διαδικασία, μετά την ήττα και την άσχημη εμφάνιση με 3-1 απέναντι στην Τσέλιε την πρώτη αγωνιστική.

Μία ώρα πριν την έναρξη της κρίσιμης αναμέτρησης ο Μάρκο Νίκολιτς ανακοίνωσε την ενδεκάδα του αγώνα για την Ένωση.

Αναλυτικά η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Βίντα, Πενράις, Πινέδα, Μάνταλος, Κοϊτά, Ελίασον, Μαρίν, Πιερό.

Στον πάγκο βρίσκονται οι: Aγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Μουκουντί, Πήλιος, Γκρούγιτς, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Γιόβιτς, Λιούμπισιτς, Κοσίδης, Χρυσόπουλος

Και αυτή της Αμπερντίν (Τζίμι Tέλιν): Μίλτοφ – Κνέστερ, Μίλντε, Ντέβλιν – Γένσε, Άρμστρονγκ, Σίνι, Κέσκινεν – Άουσιτς, Λάζετιτς, Κάρλσον.

Διαιτητής: Γιάσπερ Βεργκούτε (Βέλγιο)

Βοηθοί: Μισέλ Σελντράιερς (Βέλγιο), Μάρτιν Τίστερς (Βέλγιο)

4ος: Κέβιν φαν Ντάμε (Βέλγιο)

VAR: Γιαν Μπότερμπεργκ (Βέλγιο)

AVAR: Έλα Ντρε Φράις (Βέλγιο)

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
World
Κυρώσεις Τραμπ: «Μπλόκο» στο ρωσικό πετρέλαιο από Κίνα και Ινδία

Κυρώσεις Τραμπ: «Μπλόκο» στο ρωσικό πετρέλαιο από Κίνα και Ινδία

Crypto
Τραμπ: Απονομή χάριτος στον καταδικασμένο ιδρυτή της Binance, Τσανπένγκ Ζάο

Τραμπ: Απονομή χάριτος στον καταδικασμένο ιδρυτή της Binance, Τσανπένγκ Ζάο

Ασυμβίβαστοι 21.10.25

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα

Μετρώντας πάνω από τέσσερις δεκαετίες ζωής, οι The Ex συνεχίζουν να μένουν πιστοί στις αρχές και την DIY λογική τους. Μια νοοτροπία που θα ζήσουν από πρώτο χέρι όσοι τους δουν από κοντά σε μια από τις τρεις συναυλίες τους στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Stream sports
LIVE: Ραπίντ Βιέννης – Φιορεντίνα
Conference League 23.10.25

LIVE: Ραπίντ Βιέννης – Φιορεντίνα

LIVE: Ραπίντ Βιέννης – Φιορεντίνα. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ραπίντ Βιέννης – Φιορεντίνα για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 8.

Σύνταξη
LIVE: Ντρίτα – Ομόνοια
Conference League 23.10.25

LIVE: Ντρίτα – Ομόνοια

LIVE: Ντρίτα – Ομόνοια. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ντρίτα – Ομόνοια για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – Αμπερντίν
Ποδόσφαιρο 23.10.25

LIVE: ΑΕΚ – Αμπερντίν

LIVE: ΑΕΚ – Αμπερντίν. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την αναμέτρηση ΑΕΚ – Αμπερντίν για την 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Σύνταξη
Οι ομάδες σκέφτονται να ζητήσουν από την UEFA περισσότερες αλλαγές
Ποδόσφαιρο 16.10.25

Οι ομάδες σκέφτονται να ζητήσουν από την UEFA περισσότερες αλλαγές

Να καταθέσουν στην UEFA πρόταση που θα επιτρέπει και έκτη αλλαγή κατά τη διάρκεια των αγώνων αλλά και μεγαλύτερο «ενεργό» ρόστερ κατά τη διάρκεια της σεζόν, σκέφτονται οι ομάδες-μέλη της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Συλλόγων.

Σύνταξη
Ο «μαραθώνιος» του Big-4 μετά την επιστροφή: Τα ντέρμπι, η Ευρώπη και οι επικίνδυνες «έξοδοι»
Ποδόσφαιρο 07.10.25

Ο «μαραθώνιος» του Big-4 μετά την επιστροφή: Τα ντέρμπι, η Ευρώπη και οι επικίνδυνες «έξοδοι»

Η επιστροφή των ομάδων μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος, φέρνει Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ μπροστά στο πρώτο κρισιμότατο σταυροδρόμι της σεζόν, με ματς-φωτιά κάθε 3-4 μέρες.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Conference League: Αποτελέσματα και βαθμολογία – «Καταιγίδα» η ΑΕΚ Λάρνακας (4-0 την Αλκμάαρ), δύσκολα η Φιορεντίνα
Ποδόσφαιρο 03.10.25

Conference League: Αποτελέσματα και βαθμολογία – «Καταιγίδα» η ΑΕΚ Λάρνακας (4-0 την Αλκμάαρ), δύσκολα η Φιορεντίνα

Αστραψε και βρόντηξε η ΑΕΚ Λάρνακας που διέλυψε 4-0 την Αλκμαάρ, αντίθετα η Φιορεντίνα νίκησε τη Σίγμα Ολομουτς πιο δύσκολα από ό,τι δείχνει το τελικό 2-0, με πέναλτι λύγισε η Ομόνοια με τη Μάιντζ

Σύνταξη
Τσέλιε – ΑΕΚ 3-1: Άξια της μοίρας της… (vid)
Conference League 02.10.25

Τσέλιε – ΑΕΚ 3-1: Άξια της μοίρας της… (vid)

Ξεκίνημα με το... αριστερό στο Europa Conference League για την ΑΕΚ - Η Ένωση προηγήθηκε στην Σλοβενία με τον Κουτέσα, αλλά η Τσέλιε έφερε τούμπα το παιχνίδι και την ανάγκασε σε ήττα.

Σύνταξη
Η ΑΕΚ κάνει το 1-0 επί της Τσέλιε (vid)
Ποδόσφαιρο 02.10.25

Η ΑΕΚ κάνει το 1-0 επί της Τσέλιε (vid)

Μόλις στο 7' η ΑΕΚ κατάφερε να ανοίξει το σκορ επί της Τσέλιε με τον σουτ του Κουτέσα έξω από τη μεγάλη περιοχή - Δείτε το βίντεο.

Σύνταξη
LIVE: Τσέλιε – ΑΕΚ
Conference League 02.10.25

LIVE: Τσέλιε – ΑΕΚ

LIVE: Τσέλιε – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Τσέλιε – ΑΕΚ για την 1η αγωνιστική του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
ΑΕΚ: Η 11άδα για το παιχνίδι με την Τσέλιε (pic)
Ποδόσφαιρο 02.10.25

ΑΕΚ: Η 11άδα για το παιχνίδι με την Τσέλιε (pic)

Με έκπληξη οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την 11άδα της ΑΕΚ κόντρα στην Τσέλιε για την πρεμιέρα του Conference League, καθώς ξεκινά βασικό τον Γκρούγιτς μαζί με Πινέδα και Μαρίν στον άξονα.

Σύνταξη
Ο Στίβεν Μίλερ λέει ότι ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο είναι ένας «λυπηρός γέρος» – O ηθοποιός τον αποκάλεσε ναζί
«Ο Γκέμπελς» 23.10.25

Ο Στίβεν Μίλερ λέει ότι ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο είναι ένας «λυπηρός γέρος» – O ηθοποιός τον αποκάλεσε ναζί

«Είναι ναζί και είναι Εβραίος. Θα έπρεπε να ντρέπεται για τον εαυτό του», είπε ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο σε πρόσφατη συνέντευξη του, αναφερόμενος στον συνεργάτη του Τραμπ, Στίβεν Μίλερ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πώς το NBA «τσιμπάει» τους τζογαδόρους – Οι φορείς, τα data, οι «κατάσκοποι» και το FBI
Μπάσκετ 23.10.25

Πώς το NBA «τσιμπάει» τους τζογαδόρους – Οι φορείς, τα data, οι «κατάσκοποι» και το FBI

Το in.gr εξηγεί το σύστημα και το δίχτυ προστασίας που έχει αναπτύξει το NBA και οι περισσότερες επαγγελματικές λίγκες στις ΗΠΑ για την πάταξη του παράνομου στοιχηματισμού. Οι «εσωτερικοί κατάσκοποι», οι διεθνείς και εγχώριοι φορείς, η συνδρομή της τεχνολογίας, η υπόθεση Πόρτερ, που άλλαξε τα πάντα και το σοκ με Ροζίερ, Μπίλαπς.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Άγρια κόντρα Μπακογιάννη – Κωνσταντοπούλου στη διάσκεψη των προέδρων της Βουλής: «Είσαι υστερική» – «Είσαι Μαρία Αντουανέτα»
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Άγρια κόντρα Μπακογιάννη – Κωνσταντοπούλου στη διάσκεψη των προέδρων της Βουλής: «Είσαι υστερική» – «Είσαι Μαρία Αντουανέτα»

Επεισόδιο στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής μεταξύ Ντόρας Μπακογιάννη και Ζωής Κωνσταντοπούλου με απαράδεκτες εκφράσεις. Αφορμή η επιβολή του «κόφτη» στους ομιλητές.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Η εμμονή της κυβέρνησης με μια τροπολογία – Όταν το Μαξίμου βλέπει το δέντρο και χάνει το δάσος
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Η εμμονή της κυβέρνησης με μια τροπολογία – Όταν το Μαξίμου βλέπει το δέντρο και χάνει το δάσος

Η περίφημη τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη πέρασε. Στην ουσία όμως, δημιούργησε μεγαλύτερα προβλήματα απ' αυτά που κλήθηκε να λύσει. Το ρήγμα Μητσοτάκη-Δένδια είναι πλέον ορατό σε όλους.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Συμμετοχή του τουρκικού στρατού σε ειρηνευτική αποστολή στη Γάζα εξετάζει η Άγκυρα
Κόσμος 23.10.25

Συμμετοχή του τουρκικού στρατού σε ειρηνευτική αποστολή στη Γάζα εξετάζει η Άγκυρα

«Είμαστε σε επαφή με τους ομολόγους μας για το θέμα της συμμετοχής μας στην αποστολή που θα δημιουργηθεί στη Γάζα», ανέφερε σήμερα μια πηγή του τουρκικού υπουργείου Άμυνας.

Σύνταξη
Το μυστήριο υπόγειο της Αιγύπτου που έχει μείνει σφραγισμένο για δεκαετίες: Πυραμίδα ή «πύλη προς τ’ αστέρια»;
«Area 51» 23.10.25

Το μυστήριο υπόγειο της Αιγύπτου που έχει μείνει σφραγισμένο για δεκαετίες: Πυραμίδα ή «πύλη προς τ’ αστέρια»;

Το Ζαουγιέτ Ελ Αριάν έχει χαρακτηριστεί ως «Area 51 της Αιγύπτου», λόγω του μυστηρίου που το περιβάλλει και της απαγορευμένης πρόσβασης που διατηρεί ο στρατός εδώ και δεκαετίες

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ατάραχος ο Πούτιν από τις νέες κυρώσεις: «Δεν θα επηρεάσουν τη ρωσική οικονομία»
Κρίση στις διαπραγματεύσεις 23.10.25

Ατάραχος ο Πούτιν από τις νέες κυρώσεις: «Δεν θα επηρεάσουν τη ρωσική οικονομία»

Η ανακοίνωση Τραμπ για ακύρωση της συνάντησής του με τον Πούτιν ήρθε παράλληλα με την επιβολή κυρώσεων από τις ΗΠΑ στις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας

Σύνταξη
Το NBA στο μικροσκόπιο του FBI: Μπαράζ συλλήψεων πρωτοκλασάτων παικτών και προπονητών για ύποπτο στοιχηματισμό (pics)
Μπάσκετ 23.10.25

Το NBA στο μικροσκόπιο του FBI: Μπαράζ συλλήψεων πρωτοκλασάτων παικτών και προπονητών για ύποπτο στοιχηματισμό (pics)

Χαμός επικρατεί από το πρωί στον μαγικό κόσμο του NBA, όπου οι συλλήψεις από το FBI διαδέχονται η μία την άλλη για υπόθεση παράνομου στοιχηματισμού.

Σύνταξη
Μεσσηνία: Στην τελική ευθεία η εξιχνίαση του διπλού φονικού στο κάμπινγκ – Ερευνούν τις άρσεις των κινητών για τον ηθικό αυτουργό
Ελλάδα 23.10.25

Στην τελική ευθεία η εξιχνίαση του διπλού φονικού στο κάμπινγκ – Ερευνούν τις άρσεις των κινητών για τον ηθικό αυτουργό

Οι αστυνομικοί αναλύουν τις άρσεις των κινητών τηλεφώνων από την περιοχή του κάμπινγκ για να εξακριβώσουν τις κινήσεις των δραστών, αλλά και για να εντοπίσουν τον ηθικό αυτουργό

Σύνταξη
Δούκας: Καλή τους τύχη, ευθύνη της κυβέρνησης πλέον η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Δούκας: Καλή τους τύχη, ευθύνη της κυβέρνησης πλέον η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη

«Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή και με βάση την τροπολογία που ψηφίστηκε, από σήμερα η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση», αναφέρει ο Χάρης Δούκας.

Σύνταξη
Η μητέρα του Μπέκαμ είναι η μεγαλύτερη φαν του Μέσι! Πώς αντέδρασε ο Ντέιβιντ
Ποδόσφαιρο 23.10.25

Η μητέρα του Μπέκαμ είναι η μεγαλύτερη φαν του Μέσι! Πώς αντέδρασε ο Ντέιβιντ

Μπορεί ο γιος της να υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές των τελευταίων 30 ετών, ωστόσο η μητέρα του Ντέιβιντ Μπέκαμ δηλώνει θαυμάστρια του Λιονέλ Μέσι!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Βουλή: Έρχεται τον Νοέμβρη ο κόφτης στα μικρόφωνα των βουλευτών
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Βουλή: Έρχεται τον Νοέμβρη ο κόφτης στα μικρόφωνα των βουλευτών

Σύμφωνα με τις προωθούμενες αλλαγές ο χρόνος όλων των ομιλιών στη Βουλή ελέγχεται ηλεκτρονικά και αυτόματα με τη χρήση σχετικής εφαρμογής. Μετά την παρέλευση του χρόνου αγόρευσης, η εφαρμογή διακόπτει αυτόματα της χρήση του μικροφώνου από τον ομιλούντα.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Η γειτονιά της Νέας Υόρκης, όπου έζησε και δούλεψε ο Μπασκιά παίρνει το όνομα του
Great Jones Street 23.10.25

Η γειτονιά της Νέας Υόρκης, όπου έζησε και δούλεψε ο Μπασκιά παίρνει το όνομα του

Με σταθερή παρουσία στην avant-garde σκηνή της Nέας Υόρκης και εισχωρόντας στα κινήματα του νεοεξπρεσσιονισμού και πριμιτιβισμού, ο Μπασκιά άφησε πίσω του μια κληρονομιά που αναπνέει ακόμη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
