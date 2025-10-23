Η Stoiximan Χρυσός Χορηγός της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής έως το Los Angeles 2028

Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025
23.10.2025 | 13:05
Έκρηξη σε εργοστάσιο στη Ρωσία - Τουλάχιστον δέκα νεκροί
Τα Νέα της Αγοράς 23 Οκτωβρίου 2025 | 11:46

Η Stoiximan θα στηρίξει επιπλέον 27 αθλητές και αθλήτριες για 30 μήνες, στο πλαίσιο του προγράμματος «Υιοθετήστε έναν Αθλητή στο Δρόμο για το Los Angeles».

Spotlight

Η Stoiximan ανακοινώνει τη σύναψη στρατηγικής συνεργασίας με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, ως Χρυσός Χορηγός στον δρόμο μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Los Angeles 2028, συνεχίζοντας μια σταθερή πορεία στήριξης του ελληνικού Ολυμπιακού κινήματος που εκτείνεται ήδη σε τρεις διαδοχικές Ολυμπιάδες (Ρίο 2016, Τόκιο 2020, Παρίσι 2024). Η συνεργασία επισφραγίζει τη διαχρονική σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στις δύο πλευρές και ενισχύει έμπρακτα την προετοιμασία των αθλητών και αθλητριών που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στη μεγαλύτερη γιορτή του αθλητισμού.

Η συμφωνία επισημοποιήθηκε σε συνάντηση στα γραφεία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, παρουσία του Chief Executive Officer της Stoiximan, κ. Nίκου Φλίγκου και του Προέδρου της Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, κ. Ισίδωρου Κούβελου.

Στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας, η Stoiximan αναλαμβάνει ρόλο στρατηγικού συνεργάτη της της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, συμβάλλοντας στην κάλυψη αναγκών εξοπλισμού, προπονητικών κύκλων και μετακινήσεων. Παράλληλα, θα διευρύνει, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, την ομάδα των αθλητριών και αθλητών καθώς και των εθνικών ομάδων  που ήδη υποστηρίζει, χτίζοντας πάνω στη μέχρι σήμερα διαδρομή από το “Road to Rio” και το “Great in Japan” έως τη “Belle Équipe” που συνόδευσε την ελληνική αποστολή στο Παρίσι. Στις αθλήτριες και τους αθλητές που διαχρονικά στηρίζει η Stoiximan περιλαμβάνονται οι Λευτέρης Πετρούνιας, Κατερίνα Στεφανίδη, Άννα Κορακάκη, Μίλτος Τεντόγλου, Στέφανος Ντούσκος, Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, Μαρία Πρεβολαράκη, Άλκης Κυνηγάκης, Χριστίνα Μπούρμπου, Ελισάβετ Τελτσίδου, Χρήστος Φραντζεσκάκης, Στέργιος Μπίλας, Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, Βαγγέλης Μακρυγιάννης, Εμμανουέλα Κατζουράκη, Θοδωρής Τσελίδης, Αντώνιος Παπακωνσταντίνου ενώ πολυετής είναι και η στήριξη στις εθνικές ομάδες υδατοσφαίρισης ανδρών και γυναικών.

Ειδική αναφορά πρέπει να γίνει και στο γεγονός ότι ύστερα από συμφωνία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή η Stoiximan θα στηρίξει επιπλέον 27 αθλητές και αθλήτριες για 30 μήνες, στο πλαίσιο του προγράμματος «Υιοθετήστε έναν Αθλητή στο Δρόμο για το Los Angeles». Είναι η πρώτη φορά που τόσοι πολλοί αθλητές θα έχουν στήριξη από μία εταιρεία, με τη Stoiximan να προσφέρει τις κατάλληλες συνθήκες για την προετοιμασία τους ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2028.

«Για εμάς, ο Ολυμπισμός είναι κάτι περισσότερο από αγώνες· είναι αξίες, αριστεία, προσπάθεια, ομαδικότητα. Με μεγάλη χαρά συνεχίζουμε -για τέταρτη διαδοχική Ολυμπιάδα- να ενισχύουμε το  Ολυμπιακό ιδεώδες, πλέον ακόμα πιο δυναμικά, μέσα από την Χρυσή Χορηγία της Stoiximan στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, με την οποία έχουμε εξαιρετική συνεργασία σε όλα τα επίπεδα. Από σήμερα έως το Los Angeles 2028, επενδύουμε στην απαιτητική καθημερινότητα των αθλητών και των αθλητριών μας, στη διαδρομή προς το όνειρο και στις στιγμές συλλογικής υπερηφάνειας. Η ομάδα των “Ηρώων” της Stoiximan μεγαλώνει, υποδέχεται νέα μέλη και συνεχίζει να αποδεικνύει ότι όταν λειτουργούμε ως ομάδα, μπορούμε να πετυχαίνουμε σπουδαίες  διακρίσεις», δήλωσε ο Νίκος Φλίγκος, CEO της Stoiximan.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος, ανέφερε: «Καλωσορίζουμε τη Stoiximan ως Χρυσό Χορηγό της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής έως το Los Angeles 2028. Δεν πρόκειται για μια συγκυριακή συνεργασία, αλλά για τη συνέχεια μιας σχέσης που έχει ήδη στηρίξει έμπρακτα τους αθλητές μας στο Ρίο, στο Τόκιο και στο Παρίσι. Είμαι βέβαιος ότι, με κοινές δράσεις και στοχευμένη ενίσχυση, θα προσφέρουμε στους αθλητές και τις αθλήτριες τα εφόδια που χρειάζονται για να προετοιμαστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να μας κάνουν ξανά υπερήφανους».

Η νέα χορηγική περίοδος εγκαινιάζει μια τετραετή πορεία κοινού οράματος με επίκεντρο τον άνθρωπο–αθλητή και τη διαρκή πρόοδο του ελληνικού αθλητισμού.  Η Stoiximan και η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ενώνουν δυνάμεις στον δρόμο για το Los Angeles 2028, με στόχο καλύτερες  δυνατότητες προετοιμασίας, περισσότερη έμπνευση και ακόμη περισσότερες στιγμές εθνικής υπερηφάνειας.

Clean & Flex with Klinex: Φλεξάραμε δημιουργικότητα, έμπνευση και γνώσεις στο πιο συναρπαστικό event του φθινοπώρου
Τα Νέα της Αγοράς 23.10.25

Clean & Flex with Klinex: Φλεξάραμε δημιουργικότητα, έμπνευση και γνώσεις στο πιο συναρπαστικό event του φθινοπώρου

Δώσαμε after work ραντεβού με την iconic χλωρίνη Klinex, τη μόνη χλωρίνη που απολυμαίνει, και ζήσαμε ένα άκρως δημιουργικό απόγευμα γεμάτο χρώμα και θετική ενέργεια.

Σύνταξη
Clean & Flex with Klinex: Η χλωρίνη Klinex κάνει φλεξ στην καθαριότητα σε μια μοναδική εκδήλωση
Τα Νέα της Αγοράς 23.10.25

Clean & Flex with Klinex: Η χλωρίνη Klinex κάνει φλεξ στην καθαριότητα σε μια μοναδική εκδήλωση

Η Klinex συνεχίζει να καινοτομεί, αποδεικνύοντας πως η δύναμή της δεν μένει ποτέ στάσιμη: καθαριότητα, απολύμανση, έμπνευση και δημιουργία συνυπάρχουν σε ένα brand.

Σύνταξη
Όχι franchise φωτοβολίδα… Franchise στην εκπαίδευση με το κύρος και την αξιοπιστία του Εκπαιδευτικού Ομίλου Πουκαμισάς!
Τα Νέα της Αγοράς 21.10.25

Όχι franchise φωτοβολίδα… Franchise στην εκπαίδευση με το κύρος και την αξιοπιστία του Εκπαιδευτικού Ομίλου Πουκαμισάς!

Είναι η εκπαίδευση ένας καλός κλάδος για να επενδύσει κανείς; Προσφέρει επιχειρηματικές ευκαιρίες και, αν ναι, ποιο είναι το καλύτερο σύστημα δικαιόχρησης για να επενδύσει;

Σύνταξη
Olympia Dialogues: Η Ελλάδα μπορεί να ακολουθήσει τα βήματα της Σιγκαπούρης
Τα Νέα της Αγοράς 20.10.25

Olympia Dialogues: Η Ελλάδα μπορεί να ακολουθήσει τα βήματα της Σιγκαπούρης

«Δεν υπάρχει κανένας λόγος που να στερεί από την Ελλάδα τη δυνατότητα να εξελιχθεί σε μία περίπτωση αντίστοιχη με εκείνη της Σιγκαπούρης. Και είναι λάθος να συγκρίνετε τη χώρα σας με τη Δανία ή την Πορτογαλία. Είναι πιο σωστή η σύγκριση με τη Σιγκαπούρη».

Σύνταξη
Το Betsson Trophy Tour συνεχίζεται στο Αγρίνιο
Τα Νέα της Αγοράς 20.10.25

Το Betsson Trophy Tour συνεχίζεται στο Αγρίνιο

Μετά από μια δυναμική εκκίνηση στη Λάρισα, το Trophy Tour του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson συνεχίζει το ταξίδι του με επόμενη στάση το Αγρίνιο!

Σύνταξη
Χαλί ή μοκέτα: Ποιο να επιλέξω;
Τα Νέα της Αγοράς 17.10.25

Χαλί ή μοκέτα: Ποιο να επιλέξω;

Αν είσαι ανάμεσα στο χαλί και την μοκέτα, αυτά είναι όλα όσα πρέπει να ξέρεις για να επιλέξεις το κατάλληλο για το σπίτι σου.

Σύνταξη
Διονύσης Σαββόπουλος: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του το Σάββατο στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης
Το Σάββατο 23.10.25

Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του Διονύση Σαββόπουλου στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών

Η σορός θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα από τις 8:30 έως τις 11:30 το πρωί του Σαββάτου - Ο Διονύσης Σαββόπουλος θα ταφεί στη συνέχεια στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών στις 13:00

Σύνταξη
Γάζα: Η γη των νεκρών είναι το μόνο καταφύγιο των ζωντανών – Εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι κατασκηνώνουν σε νεκροταφεία
Γάζα 23.10.25

«Η γη των νεκρών είναι το μόνο καταφύγιο των ζωντανών» - Εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι κατασκηνώνουν σε νεκροταφεία

Η Γάζα έχει καλυφθεί με 61 εκατομμύρια τόνους συντριμμιών - Ο εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι καταφεύγουν σε νεκροταφεία για να στήσουν ένα πρόχειρο κατάλυμα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Για εγκληματική οργάνωση οι 37 – Βαρύ κατηγορητήριο
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 23.10.25

Για εγκληματική οργάνωση οι 37 του ΟΠΕΚΕΠΕ – Βαρύ κατηγορητήριο

Οι συλληφθέντες αναμένεται να λάβουν προθεσμία μέσα στο επόμενο πενθήμερο προκειμένου να απολογηθούν για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - Τα αδικήματα για τα οποία άσκησε δίωξη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Clean & Flex with Klinex: Φλεξάραμε δημιουργικότητα, έμπνευση και γνώσεις στο πιο συναρπαστικό event του φθινοπώρου
Τα Νέα της Αγοράς 23.10.25

Clean & Flex with Klinex: Φλεξάραμε δημιουργικότητα, έμπνευση και γνώσεις στο πιο συναρπαστικό event του φθινοπώρου

Δώσαμε after work ραντεβού με την iconic χλωρίνη Klinex, τη μόνη χλωρίνη που απολυμαίνει, και ζήσαμε ένα άκρως δημιουργικό απόγευμα γεμάτο χρώμα και θετική ενέργεια.

Σύνταξη
Αποκαθίσταται η ρωμαϊκή στοά Μυτιλήνης
Πολιτισμός 23.10.25

Αποκαθίσταται η ρωμαϊκή στοά Μυτιλήνης

Συνάντηση του Δημάρχου Μυτιλήνης Παναγιώτη Χριστόφα με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη με αφορμή την υπογραφή της αποκατάστασης της ρωμαϊκής στοάς.

Σύνταξη
Δημοσκόπηση ΗΠΑ: Η πλειοψηφία πιστεύει ότι ο Τραμπ χρησιμοποιεί τους θεσμούς για να επιτεθεί σε αντιπάλους του
Κόσμος 23.10.25

Αυξάνεται η ανησυχία για τον Τραμπ και εντός των Ρεπουμπλικανών - Τι δείχνει νέα δημοσκόπηση

Δημοσκόπηση στις ΗΠΑ δείχνει ότι εννέα μήνες μετά την μετακόμιση του Τραμπ στον Λευκό Οίκο οι Αμερικανοί είναι όλο και πιο ανήσυχοι για τις διχαστικές τακτικές του

Σύνταξη
Αντετοκούνμπο: «Ο Τέρνερ με μισούσε πριν έξι μήνες, αλλά δεν τον συμπαθούσα κι εγώ» (vid)
Μπάσκετ 23.10.25

Αντετοκούνμπο: «Ο Τέρνερ με μισούσε πριν έξι μήνες, αλλά δεν τον συμπαθούσα κι εγώ» (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για τη χημεία του με τον Μάιλς Τέρνερ και την εμπειρία του απέναντι στον Κρις Μίντλετον, μετά τη νίκη στην πρεμιέρα επί των Ουάσινγκτον Γουίζαρντς.

Σύνταξη
Κύκλος Ιδεών: Στις 6 το απόγευμα η εκδήλωση με θέμα «Το αδιέξοδο της χώρας που αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις»
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Κύκλος Ιδεών: Στις 6 το απόγευμα η εκδήλωση με θέμα «Το αδιέξοδο της χώρας που αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις»

Στην εκδήλωση που διοργανώνει ο Κύκλος Ιδεών έξι διακεκριμένοι ομιλητές αναλύουν τις προκλήσεις και τους προβληματισμούς της εποχής

Σύνταξη
Αυτό είναι το βίντεο από την επιχείρηση σύλληψης του διαιτητή της Euroleague, Ούρους Νίκολιτς (vid)
Euroleague 23.10.25

Αυτό είναι το βίντεο από την επιχείρηση σύλληψης του διαιτητή της Euroleague, Ούρους Νίκολιτς (vid)

Το Υπουργείο Εσωτερικών της Σερβίας έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από την αστυνομική επιχείρηση που αποκάλυψε χρήματα, χρυσό και ρολόγια στο σπίτι του διαιτητή της Euroleague.

Σύνταξη
Γιατί όλο και περισσοτέροι πολίτες δυσκολεύονται να βρουν φάρμακα – Μία νέα υγειονομική κρίση προ των πυλών
Κόσμος 23.10.25

Γιατί όλο και περισσοτέροι πολίτες δυσκολεύονται να βρουν φάρμακα – Μία νέα υγειονομική κρίση προ των πυλών

Σε παγκόσμιο επίπεδο καταγράφεται αύξηση των ανθρώπων που αδυνατούν να εφοδιαστούν τα απαραίτητα φάρμακα, κάτι που προκαλεί ανησυχία για μία επικείμενη υγειονομική κρίση

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Το ΚΚΕ κατήγγειλε στη Βουλή την επίθεση των ΜΑΤ «ακόμη και σε παιδάκια» – Παρέμβαση Παφίλη στον Χρυσοχοΐδη
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Το ΚΚΕ κατήγγειλε στη Βουλή την επίθεση των ΜΑΤ «ακόμη και σε παιδάκια» – Παρέμβαση Παφίλη στον Χρυσοχοΐδη

Την επίθεση της Αστυνομίας στην κινητοποίηση στο Μεταξουργείο, κατήγγειλε από το βήμα της Βουλής εκ μέρους του ΚΚΕ, η Μαρία Κομνηνάκα - «Το χαρακτήρα ποιου μνημείου διαφύλασσε η κυβέρνηση στο Μεταξουργείο και παρέταξε εκεί τα ΜΑΤ;», διερωτήθηκε

Σύνταξη
Γάζα: Ο υποσιτισμός εγκύων και βρεφών θα έχει επιπτώσεις για γενιές ολόκληρες – Κατά του Ισραήλ αποφάσισε το ΔΔΔ
Κόσμος 23.10.25

Ο υποσιτισμός στη Γάζα θα έχει επιπτώσεις για γενιές ολόκληρες - «Το Ισραήλ πρέπει να επιτρέψει τη βοήθεια» λέει το ΔΔΔ

Το 70% των παιδιών στη Γάζα γεννιούνται πρόωρα ή με λιγότερο βάρος από το αναμενόμενο - Το Διεθνές Δικαστήριο αποφάσισε κατά του Ισραήλ για την ανθρωπιστική βοήθεια

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

