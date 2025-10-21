«Μεγάλη Εικόνα» στο MEGA: Η πολιτική επικαιρότητα με τη Νίκη Λυμπεράκη
Η Νίκη Λυμπεράκη θέτει τα κρίσιμα ερωτήματα στους εκπροσώπους των κομμάτων.
- Ο Ανδρουλάκης ετοιμάζεται για νέο «πόλεμο» στη Βουλή -Τι θα πει για «Άγνωστο Στρατιώτη», εθνικά και εργασιακά
- Όταν ο Διονύσης Σαββόπουλος μας έβαλε στο «Περιβόλι του τρελού»
- Ευρωπαίοι ηγέτες εξέδωσαν δήλωση στήριξης της θέσης του Τραμπ για κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία
- Ποια είναι η μέση σύνταξη στην Ελλάδα – Τι δείχνουν τα στοιχεία για το προφίλ των συνταξιούχων
Τη «Μεγάλη Εικόνα» της πολιτικής επικαιρότητας αποτυπώνει η Νίκη Λυμπεράκη, αυτή την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, στις 00:00, στο MEGA.
Πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη η εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ;
Ποιες αναταράξεις προκαλεί στην κοινωνία και στις κοινοβουλευτικές δυνάμεις η υπερψήφιση του νομοσχεδίου για το 13ωρο και ποιες οι επιπτώσεις της κυβερνητικής απόφασης αναφορικά με τον Άγνωστο Στρατιώτη;
«ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΚΟΝΑ» ΜΕ ΤΗ ΝΙΚΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ
ΠΕΜΠΤΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 00:00
#MegaliEikona
