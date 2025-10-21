«Μεγάλη Εικόνα» στο MEGA: Η πολιτική επικαιρότητα με τη Νίκη Λυμπεράκη

Τη «Μεγάλη Εικόνα» της πολιτικής επικαιρότητας αποτυπώνει η Νίκη Λυμπεράκη, αυτή την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, στις 00:00, στο MEGA.

Πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη η εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ;

Ποιες αναταράξεις προκαλεί στην κοινωνία και στις κοινοβουλευτικές δυνάμεις η υπερψήφιση του νομοσχεδίου για το 13ωρο και ποιες οι επιπτώσεις της κυβερνητικής απόφασης αναφορικά με τον Άγνωστο Στρατιώτη;

Η Νίκη Λυμπεράκη θέτει τα κρίσιμα ερωτήματα στους εκπροσώπους των κομμάτων και ζητά από εκείνους απαντήσεις για όσα επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών.

«ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΚΟΝΑ» ΜΕ ΤΗ ΝΙΚΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ

ΠΕΜΠΤΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 00:00

#MegaliEikona