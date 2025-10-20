Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025
Olympia Dialogues: Η Ελλάδα μπορεί να ακολουθήσει τα βήματα της Σιγκαπούρης
Τα Νέα της Αγοράς 20 Οκτωβρίου 2025 | 16:39

Olympia Dialogues: Η Ελλάδα μπορεί να ακολουθήσει τα βήματα της Σιγκαπούρης

«Δεν υπάρχει κανένας λόγος που να στερεί από την Ελλάδα τη δυνατότητα να εξελιχθεί σε μία περίπτωση αντίστοιχη με εκείνη της Σιγκαπούρης. Και είναι λάθος να συγκρίνετε τη χώρα σας με τη Δανία ή την Πορτογαλία. Είναι πιο σωστή η σύγκριση με τη Σιγκαπούρη».

Σύνταξη
Spotlight

Με τη δήλωση αυτή ο Πρόεδρος και Managing Partner της I Squared, Sadek Wahba, ένας από τους κορυφαίους διεθνείς θεσμικούς επενδυτές στον τομέα των υποδομών και της ενέργειας, περιέγραψε από το βήμα του «Olympia Dialogues» τις διαρκώς ανερχόμενες προοπτικές της Ελλάδας στο παγκόσμιο επενδυτικό τοπίο.

Ο Δρ. Wahba συνομίλησε με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Olympia Group, Ανδρέα Αθανασόπουλο σε ένα fireside chat με τίτλο «Infrastructure: Learning from the Past, Building for the Future», κατά τη διάρκεια του οποίου επεσήμανε: «η Σιγκαπούρη είναι ένα μικρό νησί. Η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα. Και οι δύο αντιμετωπίζουν γεωπολιτικές προκλήσεις, όμως η Ελλάδα διαθέτει ένα μοναδικό πλεονέκτημα: βρίσκεται υπό την ομπρέλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που ενισχύει την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Επιπλέον, έχει εθνικούς πόρους και μια δεξαμενή εξαιρετικά ποιοτικού ανθρώπινου δυναμικού», σημείωσε ο δρ.. Wahba.

Ο επικεφαλής της I Squared, ένα fund με 50 δισ. δολάρια υπό διαχείριση και επενδύσεις σε 70 χώρες ανά τον κόσμο με έμφαση τις υποδομές, τόνισε ότι «οι υποδομές δεν είναι απλώς οικονομικός δείκτης, αλλά ο συνδετικός ιστός που ενώνει τις κοινωνίες». «Αν δει κανείς τις φτωχότερες περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών, θα διαπιστώσει ότι είναι εκεί όπου οι υποδομές είναι πιο ανεπαρκείς. Εκεί υπάρχει μεγαλύτερη ανεργία, κοινωνικά προβλήματα, εξάρτηση. Οι υποδομές είναι αυτές που δημιουργούν ευκαιρίες και επιτρέπουν στις κοινωνίες να λειτουργήσουν αρμονικά» σημείωσε χαρακτηριστικά ο Δρ. Wahba.

Αναφερόμενος στις παγκόσμιες τάσεις, επισήμανε ότι ο κόσμος εισέρχεται σταδιακά σε μια νέα φάση μαζικών επενδύσεων σε υποδομές -από τις μεταφορές και τα ενεργειακά δίκτυα μέχρι τις κοινωνικές και ψηφιακές υποδομές- με κεντρικό ζητούμενο τη βιωσιμότητα. «Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να είναι λογισμικό, αλλά χρειάζεται φυσικές υποδομές: data centers, ενέργεια, δίκτυα. Οι κοινωνίες πρέπει να “χτίσουν” αρκετά ώστε να προστατεύσουν τον εαυτό τους – ακόμη και από τη φύση», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Στην εισαγωγική τοποθέτηση του, ο κ. Αθανασόπουλος επεσήμανε ότι οι υποδομές είναι από τα πλέον σημαντικά θέματα της παγκόσμιας συζήτησης με το θέμα της ενέργειας να έχει ανέβει ψηλά στην ατζέντα, ενώ τόνισε ότι σε αρκετές περιπτώσεις παρατηρείται «υπερπροσφορά» σε νέες υποδομές. Από την πλευρά του, πάντως, ο Δρ. Wahba, υπογράμμισε ότι «το ενδιαφέρον για επενδύσεις σε υποδομές είναι πραγματικά ατελείωτο», εξηγώντας πως η τεχνητή νοημοσύνη θα δημιουργήσει μια νέα γενιά αναγκών, που θα απαιτούν χιλιάδες νέα data centers σε παγκόσμιο επίπεδο. «Και για να λειτουργήσουν αυτά τα data centers, χρειάζεσαι ενέργεια — αξιόπιστη, καθαρή και επαρκή», πρόσθεσε.

Ο επικεφαλής της I Squared επισήμανε ότι, παρά την πληθώρα διαθέσιμων κεφαλαίων διεθνώς, ο αριθμός των ώριμων και χρηματοδοτήσιμων έργων παραμένει περιορισμένος. «Έχουμε πολλά κεφάλαια, αλλά δεν έχουμε αρκετά projects που να αξίζει να τα χρηματοδοτήσεις. Και ο λόγος είναι ότι, σε πολλές περιπτώσεις, οι υποδομές εξακολουθούν να ανήκουν σε τοπικές κυβερνήσεις ή να εξαρτώνται από πολύπλοκα ρυθμιστικά πλαίσια», ανέφερε. Κατά τον Δρ. Wahba, «τα εμπόδια βρίσκονται σε πολλά επίπεδα — τοπικά, ρυθμιστικά, θεσμικά. Το ζητούμενο είναι να υπάρξει ένα σταθερό περιβάλλον πολιτικής που να επιτρέπει στο ιδιωτικό κεφάλαιο να λειτουργήσει συμπληρωματικά, επιταχύνοντας την ανάπτυξη».

Όπως ανέφερε ο επικεφαλής της I Squared, πρέπει να υπάρχει μία ισορροπία μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα όσον αφορά στη διαχείριση και χρηματοδότηση των επενδύσεων σε υποδομές με την κάθε πλευρά να πρέπει να αναλαμβάνει τον ρόλο που της ταιριάζει καλύτερα.

Ο Δρ. Wahba σχολίασε ότι σήμερα η ισορροπία ανάμεσα στην αυτονομία και τη συνεργασία είναι κρίσιμη. «Η αύξηση των δασμών δεν θα πετύχει τον στόχο που έχει τεθεί, είναι λάθος πολιτική. Αντί να χτίζουμε τείχη, πρέπει να χτίζουμε γέφυρες μέσα από επενδύσεις, και οι υποδομές είναι το όχημα για αυτό».

Σε ερώτηση του κ. Αθανασόπουλου ποια είναι σήμερα η πιο ελκυστική περιοχή του κόσμου για επενδύσεις σε υποδομές, ο Δρ. Wahba εξήγησε, ότι, παρά τις γεωπολιτικές προκλήσεις «οι ΗΠΑ αποτελούν σήμερα την καλύτερη περιοχή στον κόσμο για επενδύσεις σε υποδομές. Είναι μια ώριμη αγορά με απαρχαιωμένες υποδομές και μεγάλες ευκαιρίες για ανανέωση». Επεσήμανε επίσης ότι η Ευρώπη και η Ασία αποτελούν ελκυστικές περιοχές για έργα logistics, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αποθήκευσης. Αλλά ειδικά για την περίπτωση της Ευρώπης ανέφερε ότι παρατηρούνται πολλές καθυστερήσεις όσον αφορά στη λήψη αποφάσεων, ενώ εμπόδια έρχονται και από τις αλλαγές στο κανονιστικό επίπεδο.

Ολοκληρώνοντας τη συζήτηση, ο Δρ. Wahba απηύθυνε μήνυμα προς τη νέα γενιά ηγετών: «Καμία τεχνολογία, κανένα chat GPT δεν υποκαθιστά τη φυσική επαφή, τη συνεργασία και το όραμα. Οι υποδομές δεν είναι μόνο δρόμοι και καλώδια – είναι οι βάσεις πάνω στις οποίες χτίζουμε κοινωνίες».

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Αδύναμη η αντίδραση μετά το πενθήμερο πτωτικό σερί στην αγορά

Χρηματιστήριο Αθηνών: Αδύναμη η αντίδραση μετά το πενθήμερο πτωτικό σερί στην αγορά

Τα Νέα της Αγοράς
Το Betsson Trophy Tour συνεχίζεται στο Αγρίνιο
Τα Νέα της Αγοράς 20.10.25

Το Betsson Trophy Tour συνεχίζεται στο Αγρίνιο

Μετά από μια δυναμική εκκίνηση στη Λάρισα, το Trophy Tour του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson συνεχίζει το ταξίδι του με επόμενη στάση το Αγρίνιο!

Σύνταξη
Χαλί ή μοκέτα: Ποιο να επιλέξω;
Τα Νέα της Αγοράς 17.10.25

Χαλί ή μοκέτα: Ποιο να επιλέξω;

Αν είσαι ανάμεσα στο χαλί και την μοκέτα, αυτά είναι όλα όσα πρέπει να ξέρεις για να επιλέξεις το κατάλληλο για το σπίτι σου.

Σύνταξη
Stoiximan: Ξεκινά ο νέος κύκλος του προγράμματος “Μικροί Ήρωες Μαθαίνουν” με νέες δράσεις και συνεργασίες
Τα Νέα της Αγοράς 16.10.25

Stoiximan: Ξεκινά ο νέος κύκλος του προγράμματος “Μικροί Ήρωες Μαθαίνουν” με νέες δράσεις και συνεργασίες

Ο φετινός κύκλος φέρνει καινοτομία με επισκέψεις σε περιβαλλοντικούς οργανισμούς, με έμφαση στην ευαισθητοποίηση γύρω από τη βιωσιμότητα και την προστασία της φύσης.

Σύνταξη
Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε., ο Δρ. Γεώργιος Β. Αποστολόπουλος
Τα Νέα της Αγοράς 16.10.25

Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε., ο Δρ. Γεώργιος Β. Αποστολόπουλος

Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. αναγόρευσε τον Πρόεδρο του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Δρ. Γεώργιο Β. Αποστολόπουλο, σε Επίτιμο Διδάκτορα, αναγνωρίζοντας το έργο και την προσφορά του.

Σύνταξη
Κάσος: Εγκαίνια για τον πρώτο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό, ένα ελπιδοφόρο ορόσημο για το νοτιότερο νησί των Δωδεκανήσων
Τα Νέα της Αγοράς 16.10.25

Κάσος: Εγκαίνια για τον πρώτο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό, ένα ελπιδοφόρο ορόσημο για το νοτιότερο νησί των Δωδεκανήσων

Στα πιο απομονωμένα μέρη της Ελλάδας, η καθημερινότητα είναι δύσκολη, όμως η ελπίδα ζει και μεγαλώνει μέσα από τα νέα παιδιά.

Σύνταξη
Σκουφά 3: Στο ιστορικό κτίριο της Αθήνας η CrediaBank μας συστήνει μία νέα εμπειρία τραπεζικής συναλλαγής
Τα Νέα της Αγοράς 16.10.25

Σκουφά 3: Στο ιστορικό κτίριο της Αθήνας η CrediaBank μας συστήνει μία νέα εμπειρία τραπεζικής συναλλαγής

Το κτίριο στη Σκουφά 3 ανοίγει ξανά, φέρνοντας ένα πρωτοποριακό πρότυπο τραπεζικής εμπειρίας, όπου η τεχνολογία και η ανθρώπινη επαφή ενώνονται.

Σύνταξη
Κάσος: Απέκτησε για πρώτη φορά μία δομή προσχολικής εκπαίδευσης, ένα ασφαλές περιβάλλον αγωγής και φροντίδας
Τα Νέα της Αγοράς 16.10.25

Κάσος: Απέκτησε για πρώτη φορά μία δομή προσχολικής εκπαίδευσης, ένα ασφαλές περιβάλλον αγωγής και φροντίδας

Μία πρωτοβουλία αυτή αποτελεί παράδειγμα για το πώς η συνέργεια φορέων και τοπικής κοινωνίας μπορεί να ενισχύσει τις ακριτικές περιοχές της Ελλάδας και να στηρίξει ουσιαστικά την ελληνική οικογένεια.

Σύνταξη
Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης φοβάται την κοινωνία και θέλει να απαγορεύσει κινητοποιήσεις – Πρέπει να φύγει
Από τη Δράμα 20.10.25

Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης φοβάται την κοινωνία και θέλει να απαγορεύσει κινητοποιήσεις – Πρέπει να φύγει

Βολές στον πρωθυπουργό από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλο, κατά την περιοδεία του στη Δράμα - «Δυστυχώς για τον κ. Μητσοτάκη, οι ακρίτες είναι μόνο υποκριτικές φωτογραφίες στους φράχτες», είπε

Σύνταξη
Η «μπάλα πήρε» και τον Σαλάχ
On Field 20.10.25

Η «μπάλα πήρε» και τον Σαλάχ

Χαμός στην Λίβερπουλ μετά την ήττα από την Γιουνάιτεντ στο Άνφιλντ και από την σκληρή κριτική δεν ξέφυγε ούτε ο Μοχάμεντ Σαλάχ…

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μεσσηνία: Η συνάντηση ανιψιού και 22χρονου πριν το έγκλημα – Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. η ανάλυση των τηλεφωνικών κλήσεων
Ελλάδα 20.10.25

Μεσσηνία: Η συνάντηση ανιψιού και 22χρονου πριν το έγκλημα – Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. η ανάλυση των τηλεφωνικών κλήσεων

Τα στοιχεία από την άρση του απορρήτου 7 τηλεφωνικών συνδέσεων ίσως ρίξουν φως στα σκοτεινά σημεία της υπόθεσης - Νέες αποκαλύψεις για τις σχέσεις 22χρονου και ανιψιού του 68χρονου

Σύνταξη
Ο Γκλεν Πάουελ έπρεπε να πάρει την ευλογία του Στίβεν Κινγκ για να πρωταγωνιστήσει στο «Running Man»
Hit Man; 20.10.25

Ο Γκλεν Πάουελ έπρεπε να πάρει την ευλογία του Στίβεν Κινγκ για να πρωταγωνιστήσει στο «Running Man»

Στο «The Running Man», ο Γκλεν Πάουελ υποδύεται τον Μπεν, έναν εργάτη που στην προσπάθεια του να βοηθήσει την άρρωστη κόρη του αποφασίζει να συμμετάσχει σε ένα σόου για αιμοδιψείς τηλεθεατές.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Λούβρο: Κλειστό μέχρι νεωτέρας μετά τη ληστεία – Διαψεύδει ότι ζήτησε από ισραηλινή εταιρεία να κάνει έρευνα
Ιστορική κλοπή 20.10.25

Λούβρο: Κλειστό μέχρι νεωτέρας μετά τη ληστεία – Διαψεύδει ότι ζήτησε από ισραηλινή εταιρεία να κάνει έρευνα

Κλειστό τουλάχιστον για δύο ημέρες θα παραμείνει το Λούβρο, μετά την κινηματογραφική ληστεία κοσμημάτων. Σφοδρή κριτική για την πλημμελή ασφάλεια, ενώ αναπτύσσονται θεωρίες για τους δράστες.

Σύνταξη
Με την 5η καλύτερη επίδοση στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ο Λευτέρης Πετρούνιας
Άλλα Αθλήματα 20.10.25

Με την 5η καλύτερη επίδοση στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ο Λευτέρης Πετρούνιας

Ο Λευτέρης Πετρούνιας προκρίθηκε για 7η φορα στην καριέρα του, σε τελικό Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, στη διοργάνωση που φιλοξενείται στην Τζακάρτα της Ινδονησίας.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
«Ελπίζω να πάει στη φυλακή» – Ο βραβευμένος στις Κάννες Βραζιλιάνος σκηνοθέτης για τον Μπολσονάρο και την πολιτική αμνησία
Βία και εξουσία 20.10.25

«Ελπίζω να πάει στη φυλακή» - Ο βραβευμένος στις Κάννες Βραζιλιάνος σκηνοθέτης για τον Μπολσονάρο και την πολιτική αμνησία

Το συναρπαστικό θρίλερ του Κλέμπερ Μεντόσα Φίλιο «Ο Μυστικός Πράκτορας» (The Secret Agent) διαδραματίζεται στη δεκαετία του '70, αλλά ρίχνει φως στην πολιτική του σήμερα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η εντολή του Μέντι
On Field 20.10.25

Η εντολή του Μέντι

Τι ζήτησε ο προπονητής του Ολυμπιακού για τον μεγάλο αυριανό αγώνα απέναντι στην Μπαρτσελόνα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η NASA αναζητά εναλλακτικό συνεργάτη καθώς ο Μασκ καθυστερεί την επιστροφή στη Σελήνη
Πρόγραμμα Artemis 20.10.25

Πλήγμα για τον Έλον Μασκ – Η NASA αναζητά άλλο συνεργάτη για την επιστροφή στη Σελήνη

Το σκάφος Starship της SpaceX υποτίθεται ότι θα μεταφέρει τους Αμερικανούς πίσω στην επιφάνεια της Σελήνης. Η ανάπτυξή του καθυστερεί και η NASA δηλώνει ανοιχτή σε άλλους εργολάβους,

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Green Day, Linkin Park, Muse, Foo Fighters: Οι τιτάνες του 21ου αιώνα – Ποιος κατέκτησε την κορυφή
Rock μόνο 20.10.25

Green Day, Linkin Park, Muse, Foo Fighters: Οι τιτάνες του 21ου αιώνα – Ποιος κατέκτησε την κορυφή

Η φετινή Εθνική Ημέρα Άλμπουμ (National Album Day) στη Βρετανία γιόρτασε τη ροκ μουσική σκηνή και τα Official Charts αποκάλυψαν τη λίστα με τα 40 μεγαλύτερα ροκ και μέταλ άλμπουμ του 21ου αιώνα. Αυτοί είναι οι δυνατοί

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Άρης: Υποβλήθηκε σε επέμβαση ο Βοριαζίδης
Ποδόσφαιρο 20.10.25

Άρης: Υποβλήθηκε σε επέμβαση ο Βοριαζίδης

Πετυχημένη ήταν η χειρουργική επέμβαση στην οποία υπεβλήθη ο νεαρός μεσοεπιθετικός του Άρη και πλέον θα περάσει από τις υπόλοιπες εξετάσεις που κρίνονται απαραίτητες των ιατρών του.

Σύνταξη
Ενοικιαστές σε απόγνωση, με όπλο το μαύρο χιούμορ: Η viral αγγελία στα Χανιά για το «κοτέτσι» των 1650 ευρώ
Viral 20.10.25

Ενοικιαστές σε απόγνωση, με όπλο το μαύρο χιούμορ: Η viral αγγελία στα Χανιά για το «κοτέτσι» των 1650 ευρώ

Οι υποψήφιοι ενοικιαστές είναι αντιμέτωποι με τις εξωφρενικές απαιτήσεις των ιδιοκτητών, ενώ το ράλι στα ενοίκια συνεχίζεται. Χιουμοριστική αγγελία αναδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος.

Σύνταξη
Γυναίκα αστυνομικός καταγγέλλει εν ενεργεία συνάδελφό της για άγριο ξυλοδαρμό σε νυχτερινό κέντρο
Ελλάδα 20.10.25

Γυναίκα αστυνομικός καταγγέλλει εν ενεργεία συνάδελφό της για άγριο ξυλοδαρμό σε νυχτερινό κέντρο

Η αστυνομικός υποστηρίζει ότι έχει κάνει μήνυση εις βάρος του πρώην συντρόφου της για revenge pron ωστόσο αυτός συνεχίζει να την εκφοβίζει - Η ανώνυμη «ροζ» καταγγελία που είχε γίνει εις βάρος της

Σύνταξη
To άρθρο της Μπαρτσελόνα για τον Μεντιλίμπαρ: «Ένα γνώριμο πρόσωπο»
On Field 20.10.25

To άρθρο της Μπαρτσελόνα για τον Μεντιλίμπαρ: «Ένα γνώριμο πρόσωπο»

Αρθρο για τον προπονητή του Ολυμπιακού Χοσέ Λουϊς Μεντιλίμπαρ φιλοξενεί η ιστοσελίδα της Μπαρτσελόνα, ενόψει της αναμέτρησης για το Champions League, ενώ αναφέρει και την προϊστορία των δύο ομάδων.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Φουρτούνα στο Μαξίμου πριν την «Ιθάκη» του Τσίπρα – Τώρα το «μαξιλάρι» μας έσωσε στην πανδημία
Πολιτική Γραμματεία 20.10.25

Φουρτούνα στο Μαξίμου πριν την «Ιθάκη» του Τσίπρα – Τώρα το «μαξιλάρι» μας έσωσε στην πανδημία

Η κυβέρνηση άθελά της παραδέχτηκε ότι η ΝΔ το καλοκαίρι του 2015 έβαλε πλάτη για μια συμφωνία που τελικά αποδείχθηκε επωφελής για τη χώρα. Το «μαξιλάρι» του Τσίπρα ήταν τελικά το εισιτήριο για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Η πρώτη γνωριμία των Κάλουμ Τέρνερ και Ντούα Λίπα θυμίζει χολιγουντιανή ταινία
Έρωτας 20.10.25

Η πρώτη γνωριμία των Κάλουμ Τέρνερ και Ντούα Λίπα θυμίζει χολιγουντιανή ταινία

«Καθίσαμε ο ένας δίπλα στον άλλο και συνειδητοποιήσαμε ότι διαβάζαμε το ίδιο βιβλίο, κάτι που είναι τρελό» αποκάλυψε ο Κάλουμ Τέρνερ μιλώντας για την γνωριμία του με την σύντροφο του, Ντούα Λίπα.

Σύνταξη
Premier League: Στα… σκαριά νέο salary cap
Ποδόσφαιρο 20.10.25

Premier League: Στα… σκαριά νέο salary cap

Ψήφος – ορόσημο τον Νοέμβριο για το «όριο δαπανών» των συλλόγων - Η Premier League ετοιμάζεται για μια ιστορική οικονομική μεταρρύθμιση.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
