Ο Πογέτ φωνάζει για τη διαιτησία στη Νότια Κορέα

Μπορεί η Τζεονμπούκ Χιουντάι Μότορς να είναι πρώτη στη βαθμολογία της Korea Professional Football League και να θέλει δυο βαθμούς σε έξι αγώνες για να πανηγυρίσει τον τίτλο, όμως ο προπονητής της και πρώην ομοσπονδιακός της Εθνικής Ελλάδας Γκουστάβο Πογέτ αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο πειθαρχικής δίωξης λόγω ανάρτησης στα social media για τη διαιτησία του αγώνα (1-1) με την Τζετζού Γιουνάιτεντ. Το ίδιο πρόβλημα έχει και ο γιός του που είναι βοηθός του στην ίδια ομάδα!

«Ζητήσαμε γραπτές εξηγήσεις από τον προπονητή Γουστάβο Πογέτ και τον βοηθό προπονητή Ντιέγκο Πογέτ σχετικά με τις αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ανέβασαν μετά τον αγώνα με την Τζετζού», ανέφερε αξιωματούχος της λίγκας της Νότιας Κορέας. Το αν θα συγκληθεί η πειθαρχική επιτροπή θα αποφασιστεί από τις εξηγήσεις που θα δώσει.

Η Τζεονμπούκ Χιουντάι Μότορς δεν νίκησε για τρίτη σερί αγωνιστική, αυτή τη φορά στο ματς με την Τζετζού και οι Πογέτ φώναξαν για πέναλτι που δεν δόθηκε. Η παράβαση έγινε στο 85’ όταν ο αντίπαλος πάτησε στον αστράγαλο παίκτη της Τζεονμπούκ που έχει 68 βαθμούς και 55 η δεύτερη Γκιμτσόν Σανγκμού και προηγούνταν 1-0 της Τζετζού Γιουνάιτεντ. Σα να μην έφτανε αυτό ο Πογέτ φωνάζει επειδή το 1-1, ένα λεπτό μετά, ξεκίνησε από επιθετικό φάουλ.

Μετά τον αγώνα, ο Γκουστάβο Πογέτ ήταν πυρ και μανία. Κοινοποίησε τη φάση του πέναλτι που δεν δόθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έγραψε: «Ούτε πέναλτι, ούτε VAR, ούτε λόγια».

Από την πλευρά του ο Ντιέγκο Πογέτ ανέφερε: «Δεν κοιτούν καν το VAR και δεν δίνουν πέναλτι. Γίνεται το ίδιο κάθε εβδομάδα». Ακόμη, πρόσθεσε και ένα σύνθημα κατά του ρατσισμού στο ποδόσφαιρο. Το τελευταίο ερμηνεύτηκε ως διαμαρτυρία που ισχυρίζεται διακρίσεις εις βάρος ενός ξένου προπονητή.

Ο Γκουστάβο Πογέτ παρότι πρώτος και με διαφορά έχει παράπονα από τη διαιτησία, καθώς στο παρελθόν έχει δηλώσει: «Όταν τελειώσει η σεζόν, θα πω πολλά πράγματα για τη διαιτησία».

Οι Πογέτ κινδυνεύουν με αποκλεισμό από πέντε έως δέκα αγώνες ή με πρόστιμο 3-6.000 ευρώ. Αν τιμωρηθεί ο Γκουστάβο Πογέτ δεν θα μπορεί να είναι υποψήφιος για προπονητής της χρονιάς.