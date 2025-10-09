Συνεργάτης του Στιβ Κερ ο νέος προπονητής στην Εθνική ομάδα των ΗΠΑ (pic)

Στο… τιμόνι της Εθνικής ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής αναμένεται να βρεθεί ο προπονητής των Μαϊάμι Χιτ, Έρικ Σποέλστρα.

Όπως αναφέρει ο Σαμς Σαράνια και το ESPN, ο έμπειρος τεχνικός δέχθηκε την πρόταση που του έγινε και θα οδηγήσει την Team USA στις επόμενες δύο μεγάλες διοργανώσεις. Δηλαδή στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027, αλλά και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028.

Ο Σποέλστρα γνωρίζει απόλυτα το περιβάλλον της Εθνικής ομάδας των ΗΠΑ, αφού είχε βρεθεί στο πλευρό του Στιβ Κερ ως πρώτος βοηθός στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024 όπου το σύνολό που έφτιαξαν κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο.

Just in: USA Basketball is expected to name Erik Spoelstra as the new head coach of the men’s national team, sources tell ESPN. Spoelstra succeeds Steve Kerr for the next World Cup and the 2028 Summer Olympics after serving as a lead assistant on Team USA’s 2024 gold medal squad. pic.twitter.com/eApR2LsXeB — Shams Charania (@ShamsCharania) October 9, 2025

Στην καριέρα του ο Σποέλστρα έχει κατακτήσει τα πρωταθλήματα του 2012 και του 2023 με τους Χιτ, και του 2006 ξανά με τους Χιτ αλλά ως βοηθός.