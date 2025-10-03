Aνοίγει η ξανά η ιστορική Medusa – Το μήνυμα του Διονύση Παναγιωτάκη

Όπως ανακοίνωσε ο Πρόεδρος των Αθηναϊκών Θεάτρων Διονύσης Παναγιωτάκης σε ανάρτησή του στο Facebok «τον Δεκέμβριο κάνει πρεμιέρα με παράσταση καμπαρέ που επιμελείται ο Φωκάς Ευαγγελινός, ενώ τα σκηνικά τα αναλαμβάνει ο Μανώλης Παντελιδάκης».

Αναφέρει ο Διονύσης Παναγιωτάκης στην ανάρτησή του: «Στην οδό Μακρη 2 στη Πλάκα ξανά ανοίγει η ιστορική MEDUSA εκεί που απολαύσαμε τον πρώτο αληθινό Έλληνα show man Γιώργο Μαρίνο. Την παράσταση καμπαρέ ετοιμάζει ο Φωκάς Ευαγγελινός , με σκηνικά του Μανώλη Παντελιδάκη. Δεκέμβριο ξεκινάμε!».