Aνοίγει η ξανά η ιστορική Medusa – Το μήνυμα του Διονύση Παναγιωτάκη
Ανοίγει ξανά μετά από χρόνια το ιστορικό κέντρο «Μέδουσα» στην Πλάκα της Αθήνας, όπου ερμήνευε επί σειρά ετών ο πρώτος show man της Ελλάδας Γιώργος Μαρίνος.
Όπως ανακοίνωσε ο Πρόεδρος των Αθηναϊκών Θεάτρων Διονύσης Παναγιωτάκης σε ανάρτησή του στο Facebok «τον Δεκέμβριο κάνει πρεμιέρα με παράσταση καμπαρέ που επιμελείται ο Φωκάς Ευαγγελινός, ενώ τα σκηνικά τα αναλαμβάνει ο Μανώλης Παντελιδάκης».
Αναφέρει ο Διονύσης Παναγιωτάκης στην ανάρτησή του: «Στην οδό Μακρη 2 στη Πλάκα ξανά ανοίγει η ιστορική MEDUSA εκεί που απολαύσαμε τον πρώτο αληθινό Έλληνα show man Γιώργο Μαρίνο. Την παράσταση καμπαρέ ετοιμάζει ο Φωκάς Ευαγγελινός , με σκηνικά του Μανώλη Παντελιδάκη. Δεκέμβριο ξεκινάμε!».
