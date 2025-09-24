Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025
24.09.2025 | 16:35
Φωτιά στον Μελιγαλά – Επιχειρούν και εναέρια μέσα
Σημαντική είδηση:
24.09.2025 | 16:36
Ένοπλη επίθεση σε εγκαταστάσεις της ICE στο Ντάλας - Ενας νεκρός
Η Stoiximan και ο Ολυμπιακός συνεχίζουν μαζί μέχρι το 2028
Τα Νέα της Αγοράς 24 Σεπτεμβρίου 2025 | 14:46

Η Stoiximan και ο Ολυμπιακός συνεχίζουν μαζί μέχρι το 2028

Για τα επόμενα τρία χρόνια, η Stoiximan θα παραμείνει ο Κεντρικός Χορηγός στη φανέλα του Ολυμπιακού, σηματοδοτώντας τη συνέχιση μιας στρατηγικής συνεργασίας που ξεπερνά τα όρια του γηπέδου.

Πότε κορυφώνεται η μεσημεριανή υπνηλία και πώς να την νικήσεις

Πότε κορυφώνεται η μεσημεριανή υπνηλία και πώς να την νικήσεις

Spotlight

Η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία online gaming και αθλητικού στοιχήματος στην Ελλάδα και στην Κύπρο, ανακοινώνει με υπερηφάνεια μέσα από ένα επετειακό βίντεο την ανανέωση της συνεργασίας της με την ΠΑΕ Ολυμπιακός, επεκτείνοντας τον ρόλο της ως Μεγάλου Χορηγού της ομάδας έως και το 2028.

Η κοινή πορεία Stoiximan και Ολυμπιακού ξεκίνησε το 2015 και μέσα σε αυτά τα χρόνια έχει εξελιχθεί σε μία από τις πλέον διαχρονικές και εμβληματικές συνεργασίες στον ελληνικό αθλητισμό. Στη βάση της βρίσκεται η αμοιβαία δέσμευση στην αριστεία, την εξέλιξη και την κοινωνική προσφορά, αξίες που ενώνουν τους δύο οργανισμούς εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων.

Κατά τη διάρκεια αυτής της δεκαετίας, ο Ολυμπιακός κατέκτησε πολλούς τίτλους και πέτυχε τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές διακρίσεις στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, με την κατάκτηση του UEFA Conference League και αυτή του UEFA Youth League. Δύο επιτυχίες που ενίσχυσαν το διεθνές του αποτύπωμα, με τη Stoiximan πάντα στο πλευρό του. Πέρα από το γήπεδο, οι δύο πλευρές έχουν υλοποιήσει πρωτοβουλίες με ισχυρό κοινωνικό αντίκτυπο, ενισχύοντας τη θετική επιρροή του αθλητισμού στην κοινωνία.

Για τα επόμενα τρία χρόνια, η Stoiximan θα παραμείνει ο Κεντρικός Χορηγός στη φανέλα του Ολυμπιακού, σηματοδοτώντας τη συνέχιση μιας στρατηγικής συνεργασίας που ξεπερνά τα όρια του γηπέδου. Επιπλέον, η Stoiximan ενισχύει την παρουσία της στο Στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» με αναβαθμισμένο τρόπο προβολής, πολλές εκπλήξεις και μοναδικές εμπειρίες για τους παίκτες της σε όλους τους εντός έδρας αγώνες του Ολυμπιακού. Οι φίλοι της Stoiximan θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν ξεχωριστές στιγμές, μέσα από δράσεις όπως το "Meet & Greet" με ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού αλλά και την εμπειρία "Legend for a Day", μια μοναδική πρόσκληση για να γνωρίσει κανείς την πλούσια κληρονομιά του συλλόγου.

Ο κ. Κώστας Διορέλης, Commercial Director της Stoiximan αναφέρει: «Η Stoiximan και ο Ολυμπιακός πορεύονται μαζί εδώ και μια δεκαετία, σε μία συνεργασία που βασίζεται στην εμπιστοσύνη, τις κοινές αξίες και την προσήλωση στην αριστεία. Είναι τιμή μας να συνεχίζουμε να στηρίζουμε έναν από τους πιο ιστορικούς αθλητικούς συλλόγους της χώρας. Μέχρι σήμερα έχουμε μοιραστεί σπουδαίες στιγμές εντός κι εκτός γηπέδων – με τίτλους, ευρωπαϊκές διακρίσεις και κοινωνική δράση. Η δέσμευσή μας παραμένει σταθερή: να συνεχίσουμε να ξεπερνάμε τα όρια, στηρίζοντας έμπρακτα τον ελληνικό αθλητισμό και την κοινωνία. Με την ανανέωση της χορηγίας μας, η Stoiximan και η ΠΑΕ Ολυμπιακός επισφραγίζουν μία από τις μακροβιότερες και πιο επιτυχημένες συνεργασίες στον ελληνικό αθλητισμό, έχοντας το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον και στις προκλήσεις που έρχονται».

Η κα. Εύη Κουτσαυτάκη, Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ολυμπιακού, δήλωσε σχετικά: «Η στήριξη της Stoiximan προς τον Ολυμπιακό δεν αποτελεί απλώς μια χορηγία, αλλά μια στρατηγική σχέση αφοσίωσης και κοινού οράματος. Η δεκαετής της παρουσία στο πλευρό μας αποδεικνύει πόσο ουσιαστική και σταθερή μπορεί να γίνει μια συνεργασία, όταν εδράζεται σε κοινές αξίες και μακροπρόθεσμους στόχους. Είμαστε περήφανοι που συνεχίζουμε μαζί, όχι μόνο για τις αγωνιστικές επιτυχίες, αλλά και για όσα μπορούμε να προσφέρουμε από κοινού στο μέλλον του ελληνικού αθλητισμού».

10 χρόνια Θρυλικά και δε μας είναι αρκετά. Συνεχίζουμε μαζί!

Με τη ματιά στραμμένη στο μέλλον και την ιστορία οδηγό, η Stoiximan και ο Ολυμπιακός συνεχίζουν δυναμικά για ακόμα περισσότερες κορυφές με ένα επετειακό βίντεο για την ανανέωση της συνεργασίας τους.

Δείτε  το βίντεο εδώ:

YouTube thumbnail

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο φίνις κατάφερε το θετικό πρόσημο – Μεγάλα πακέτα στην Alpha Bank

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο φίνις κατάφερε το θετικό πρόσημο – Μεγάλα πακέτα στην Alpha Bank

Vita.gr
Πότε κορυφώνεται η μεσημεριανή υπνηλία και πώς να την νικήσεις

Πότε κορυφώνεται η μεσημεριανή υπνηλία και πώς να την νικήσεις

Φυσικό αέριο
Σταύρος Παπασταύρου: Αμερικανικό LNG και Chevron στη συνάντηση με Chris Wright

Σταύρος Παπασταύρου: Αμερικανικό LNG και Chevron στη συνάντηση με Chris Wright

inWellness
inTown
«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια – Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;
inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Σύνταξη
Τα Νέα της Αγοράς
Το Κύπελλο Ελλάδας Betsson έφερε τη γιορτή του ποδοσφαίρου στη Λάρισα
Τα Νέα της Αγοράς 22.09.25

Το Κύπελλο Ελλάδας Betsson έφερε τη γιορτή του ποδοσφαίρου στη Λάρισα

Η Betsson, Μεγάλος Χορηγός του Κυπέλλου Ελλάδας, σε συνεργασία με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, συνεχίζουν για τρίτη σερί χρονιά το Trophy Tour, φέρνοντας τη γιορτή του ποδοσφαίρου αυτή τη φορά στην Κεντρική Πλατεία της Λάρισας, το Σαββατοκύριακο 20 - 21 Σεπτεμβρίου.

Σύνταξη
Snappi: Η πρώτη ελληνική neobank είναι γεγονός
Τα Νέα της Αγοράς 22.09.25

Snappi: Η πρώτη ελληνική neobank είναι γεγονός

Με άδεια ΕΚΤ, ελληνικό IBAN και 24/7 ανθρώπινη εξυπηρέτηση, μπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι, υποσχόμενη απλότητα, διαφάνεια και μηδενικές χρεώσεις.

Σύνταξη
Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός 1-2: Με ηγέτη τον Ταρέμι οι ερυθρόλευκοι! (vid)
Ποδόσφαιρο 24.09.25

Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός 1-2: Με ηγέτη τον Ταρέμι οι ερυθρόλευκοι! (vid)

Με ηγέτη τον Μεχντί Ταρέμι που πέτυχε και τα δύο γκολ του Ολυμπιακού στο «Θ. Κολοκοτρώνης», οι Πειραιώτες νίκησαν 2-1 τον Αστέρα για την 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
LIVE: ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός
Κύπελλο Ελλάδος Betsson 24.09.25

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την αναμέτρηση ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 5.

Σύνταξη
Κ. Μητσοτάκης: Σκέψεις για απαγόρευση των social media σε ανηλίκους κάτω των 16 ετών
Τι είπε ο πρωθυπουργός 24.09.25

Σκέψεις για απαγόρευση των social media σε ανηλίκους κάτω των 16 ετών

Την πιθανότητα να τεθεί όριο ηλικίας για τη χρήση των social media ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη Νέα Υόρκη, σε εκδήλωση με θέμα «Protecting Children in the Digital Age».

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – Παναιτωλικός
Κύπελλο Ελλάδος Betsson 24.09.25

LIVE: ΑΕΚ – Παναιτωλικός

LIVE: ΑΕΚ – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την αναμέτρηση ΑΕΚ – Παναιτωλικός, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 3.

Σύνταξη
Ζελένσκι στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ: «Τα όπλα αποφασίζουν ποιος θα επιβιώσει» – Αναγκαία η συλλογική δράση
Κόσμος 24.09.25

Ζελένσκι στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ: «Τα όπλα αποφασίζουν ποιος θα επιβιώσει» – Αναγκαία η συλλογική δράση

Στο βήμα βρέθηκε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, την ανάγκη για κοινή δράση με στόχο την αντιμετώπιση των πολεμικών συγκρούσεων

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Δεμένα τα πλοία στο λιμάνι του Πειραιά – 24ωρη απεργία από τα μεσάνυχτα για τον θάνατο του 20χρονου ναύτη
Ελλάδα 24.09.25

Δεμένα τα πλοία στο λιμάνι του Πειραιά – 24ωρη απεργία από τα μεσάνυχτα για τον θάνατο του 20χρονου ναύτη

Τα δύο ναυτεργατικά σωματεία, νωρίτερα είχαν προκηρύξει για σήμερα 24ωρη απεργία στο συγκεκριμένο πλοίο, δηλώνοντας ότι «έως την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος το πλοίο δεν θα φύγει από το λιμάνι του Πειραιά».

Σύνταξη
Κλαούντια Καρντινάλε – Ο άγνωστος γιος που παρουσίαζε ως τον «μικρό της αδερφό» για χρόνια
Η ζωή της ντίβας 24.09.25

Κλαούντια Καρντινάλε – Ο άγνωστος γιος που παρουσίαζε ως τον «μικρό της αδερφό» για χρόνια

Από το top three των μεγάλων θρύλων του ιταλικού κινηματογράφου, μόνο η Σοφία Λόρεν αντιστέκεται, η οποία μόλις συμπλήρωσε τα 91 χρόνια της. Η Τζίνα Λολομπρίτζιτα απεβίωσε πριν από δύο χρόνια στα 96 της και η Κλαούντια Καρντινάλε έφυγε στις 23 Σεπτεμβρίου από τη ζωή, στα 87 της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΚΕΔ: Τα κρυφά της διαιτησίας
Ποδόσφαιρο 24.09.25

ΚΕΔ: Τα κρυφά της διαιτησίας

Είναι πολλά τα θέματα που υπάρχουν για να γίνουν βήματα από την ΚΕΔ προς τη διαφάνεια της διαιτησίας

Βάιος Μπαλάφας
Πειραιάς: Φρικτός θάνατος για τον 20χρονο ναυτικό – «Ήθελε πολύ να πάει, φοβόταν λίγο επειδή ήταν η πρώτη φορά»
Ελλάδα 24.09.25

Πειραιάς: Φρικτός θάνατος για τον 20χρονο ναυτικό – «Ήθελε πολύ να πάει, φοβόταν λίγο επειδή ήταν η πρώτη φορά»

Ο 20χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Γενικό Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του - Ήταν μόλις 10 ημέρες στη θάλασσα

Σύνταξη
Γαλλία: Τα συνδικάτα ανακοίνωσαν νέα απεργία στις 2 Οκτωβρίου – Άκαρπη η συνάντηση με τον πρωθυπουργό Λεκορνί
Χαμένη ευκαιρία 24.09.25

Γαλλία: Τα συνδικάτα ανακοίνωσαν νέα απεργία στις 2 Οκτωβρίου – Άκαρπη η συνάντηση με τον πρωθυπουργό Λεκορνί

Τα συνδικάτα στη Γαλλία, την Παρασκευή, είχαν δώσει τελεσίγραφο στον πρωθυπουργό διάρκειας 5 ημερών, για να απαντήσει στα αιτήματά τους. Διαφορετικά, είχαν προαναγγείλει νέα απεργιακή κινητοποίηση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αγορά κατοικίας στην Ευρώπη – Καλώς ήρθατε στη μεγάλη φορολογική ρουλέτα
Ζήτημα πολιτικής 24.09.25

Αγορά κατοικίας στην Ευρώπη – Καλώς ήρθατε στη μεγάλη φορολογική ρουλέτα

Μεγάλες είναι οι διαφορές όσον αφορά τη φορολόγηση για την αγορά κατοικίας μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Το κόστος κυμαίνεται από 0 έως χιλιάδες ευρώ, ανάλογα με τη χώρα όπου βρίσκεται το ακίνητο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

