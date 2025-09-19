Η Interamerican δημοσιεύει την 13η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2024
Σημείο αναφοράς για το 2024, ήταν η ανάπτυξη του πρώτου Πλαισίου Βιώσιμης Ασφάλισης στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.
Η Έκθεση περιλαμβάνει όλες τις πτυχές της επιχειρηματικής δραστηριότητας των εταιριών του Ομίλου Interamerican και παρουσιάζει την πρόοδο και τα κύρια επιτεύγματα μιας χρονιάς στην οποία η Interamerican επαναπροσδιόρισε το επιχειρηματικό της μοντέλο, εντάσσοντας στρατηγικά τα κριτήρια ESG.
Σημείο αναφοράς για το 2024, ήταν η ανάπτυξη του πρώτου Πλαισίου Βιώσιμης Ασφάλισης στην ελληνική ασφαλιστική αγορά το οποίο διασφαλίζει τη συστηματική ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία και Διακυβέρνηση) στον σχεδιασμό προϊόντων και υπηρεσιών, προωθώντας υπεύθυνες καινοτομίες που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες και επιταγές.
Πολιτικές και πλαίσια ευθυγραμμισμένα με τα κριτήρια ESG έχουν επίσης ενσωματωθεί σε βασικούς τομείς λειτουργίας της Interamerican. Στην ανάληψη κινδύνων, η αξιολόγηση περιλαμβάνει πλέον παραμέτρους βιωσιμότητας, στην εφοδιαστική αλυσίδα, οι συνεργασίες προάγουν υπεύθυνες πρακτικές, ενώ στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού οι αρχές της διαφορετικότητας, της ισότητας και της συμπερίληψης αποτελούν θεμέλιο για τη διαμόρφωση ενός δίκαιου και καινοτόμου εργασιακού περιβάλλοντος.
Αυτή η οριζόντια προσέγγιση αντικατοπτρίζει τη βαθύτερη φιλοδοξία του οργανισμού να ενσωματώσει αρχές βιωσιμότητας στο DNA του οργανισμού, διασφαλίζοντας ότι κάθε απόφαση αποδίδει μακροπρόθεσμη αξία, ενισχύει την ανθεκτικότητα της εταιρείας και δημιουργεί θετικό αντίκτυπο.
Η πρόοδος και υιοθέτηση της νέας αυτής επιχειρηματικής προσέγγισης αναγνωρίστηκε με τη διάκριση Silver Medal και την κατάταξή μας στο κορυφαίο 15% παγκοσμίως μεταξύ των εταιριών που αξιολογήθηκαν από τον διεθνούς κύρους οργανισμό EcoVadis, ο οποίος βαθμολογεί τις επιδόσεις και τη διαφάνεια των εταιριών σε διεθνές επίπεδο αναφορικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Η Έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα GRI και SASB, υποβλήθηκε σε εξωτερική διασφάλιση κατά ISAE 3000 και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρείας σε ελληνική και αγγλική έκδοση.
Η Χρύσα Ελευθερίου, Sustainability Leader του Ομίλου, πρόσθεσε: «Η 13η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης παρουσιάζει την πρόοδο και τις δράσεις μας για μια χρονιά ορόσημο για τη βιωσιμότητα στην Interamerican. Το 2024 επαναπροσδιορίσαμε το επιχειρηματικό μας μοντέλο, ενσωματώνοντας στρατηγικά τα κριτήρια ESG και διαμορφώνοντας το μέλλον της ασφάλισης με βιώσιμο τρόπο».
