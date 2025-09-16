Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: Εξι βασικά κλειδιά για την εγκυρότητα

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τρίτης:

Ιδιόγραφες διαθήκες

Εξι βασικά κλειδιά για την εγκυρότητα

Τι προβλέπει ο νόμος

• Τι πρέπει να προσέχουν οι διαθέτες ώστε η περιουσία τους να μοιράζεται νόμιμα

• Πώς θα προστατεύσουν τους κληρονόμους

• Πώς θα αποφευχθούν οι δικαστικές περιπέτειες για να μην τεθεί θέμα ακύρωσης

• Τα μυστικά που προκύπτουν από τις αποφάσεις των δικαστηρίων

============

Το «Πίρι Ρέις» στο Αιγαίο

Γιατί προκαλούν τώρα οι Τούρκοι

• Λίγο πριν από τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη η Αγκυρα έβγαλε Navtex για έρευνα στο Αιγαίο

============

Λευκός Οίκος

Μήνυμα από Τραμπ σε Βαρθολομαίο

• Τι είπε ο αμερικανός πρόεδρος στον Οικουμενικό Πατριάρχη

============

Σκάνδαλο Novartis

Οι «κουκούλες» καταδικάστηκαν, οι ηθικοί αυτουργοί;

============

ΟΠΕΚΕΠΕ

Η δήμευση της Φεράρι δεν κλείνει πληγές

============

Μάνφρεντ Βέμπερ

Μιλάει στα «ΝΕΑ»

«Αρκετά πια με το Ισραήλ. Η πείνα δεν είναι όπλο»

• Ο πρόεδρος του ΕΛΚ στη Μαρία Βασιλείου

============

Μετά το πόρισμα

Τον Φεβρουάριο ξεκινά η δίκη για τα Τέμπη

• Για αναπάντητα ερωτήματα μιλούν οι συγγενείς

============

Βραβεία Εmmy

Κέρδισαν η «Εφηβεία» και η… Παλαιστίνη

============

Μόρνος

Μειώθηκαν κατά 42% τα αποθέματα σε έναν χρόνο

• The Guardian/TA NEA

Οι καύσωνες κόστισαν 43 δισ. στην Ευρώπη

============

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Τέλος ο Βιτόρια από τον ΠΑΟ

Eχασε τη δεύτερη ευκαιρία σε μόλις οκτώ επίσημους αγώνες

Αλματα στους αιθέρες για Ντουπλάντις και Καραλή

Παγκόσμιο ρεκόρ με 6,30 ο σουηδός, ασημένιος ο Μανόλο με 6 μ.