Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: Εξι βασικά κλειδιά για την εγκυρότητα
Ιδιόγραφες διαθήκες • Τι πρέπει να προσέχουν οι διαθέτες ώστε η περιουσία τους να μοιράζεται νόμιμα
- Ξαναχτύπησε σε ευρωπαϊκό έδαφος ο Μασκ - Παραλήρημα σε ακροδεξιά διαδήλωση στη Βρετανία
- Αποδεικτικά στοιχεία DNA συνδέουν τον ύποπτο με τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ
- Βίντεο ντοκουμέντο πριν τον άγριο ξυλοδαρμό οδηγού τρόλεϊ – «Μεροκάματο του τρόμου», λέει ο ίδιος
- Εισαγγελέας στις υποθέσεις των Έπσταϊν και Κομπς μηνύει την κυβέρνηση των ΗΠΑ για την απόλυσή της
Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τρίτης:
Ιδιόγραφες διαθήκες
Εξι βασικά κλειδιά για την εγκυρότητα
Τι προβλέπει ο νόμος
• Τι πρέπει να προσέχουν οι διαθέτες ώστε η περιουσία τους να μοιράζεται νόμιμα
• Πώς θα προστατεύσουν τους κληρονόμους
• Πώς θα αποφευχθούν οι δικαστικές περιπέτειες για να μην τεθεί θέμα ακύρωσης
• Τα μυστικά που προκύπτουν από τις αποφάσεις των δικαστηρίων
• Ολος ο ΕΦΚΑ με ένα κλικ στο κινητό μας
• Πόσο και γιατί μειώθηκε η μέση σύνταξη τον Ιούλιο
============
Το «Πίρι Ρέις» στο Αιγαίο
Γιατί προκαλούν τώρα οι Τούρκοι
• Λίγο πριν από τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη η Αγκυρα έβγαλε Navtex για έρευνα στο Αιγαίο
============
Λευκός Οίκος
Μήνυμα από Τραμπ σε Βαρθολομαίο
• Τι είπε ο αμερικανός πρόεδρος στον Οικουμενικό Πατριάρχη
============
Σκάνδαλο Novartis
Οι «κουκούλες» καταδικάστηκαν, οι ηθικοί αυτουργοί;
============
ΟΠΕΚΕΠΕ
Η δήμευση της Φεράρι δεν κλείνει πληγές
============
Μάνφρεντ Βέμπερ
Μιλάει στα «ΝΕΑ»
«Αρκετά πια με το Ισραήλ. Η πείνα δεν είναι όπλο»
• Ο πρόεδρος του ΕΛΚ στη Μαρία Βασιλείου
============
Μετά το πόρισμα
Τον Φεβρουάριο ξεκινά η δίκη για τα Τέμπη
• Για αναπάντητα ερωτήματα μιλούν οι συγγενείς
============
Βραβεία Εmmy
Κέρδισαν η «Εφηβεία» και η… Παλαιστίνη
============
Μόρνος
Μειώθηκαν κατά 42% τα αποθέματα σε έναν χρόνο
• The Guardian/TA NEA
Οι καύσωνες κόστισαν 43 δισ. στην Ευρώπη
============
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»
Τέλος ο Βιτόρια από τον ΠΑΟ
Eχασε τη δεύτερη ευκαιρία σε μόλις οκτώ επίσημους αγώνες
Αλματα στους αιθέρες για Ντουπλάντις και Καραλή
Παγκόσμιο ρεκόρ με 6,30 ο σουηδός, ασημένιος ο Μανόλο με 6 μ.
- ΗΠΑ: O δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ φέρεται να ομολόγησε σε τσατ – Εγώ ήμουν
- Βραζιλία: Δεν έχει λάβει ακόμη θεωρήσεις εισόδου από τις ΗΠΑ για τη ΓΣ του ΟΗΕ
- Γερμανία: Η Rheinmetall εξαγοράζει τα ναυπηγεία της NVL
- Ιταλία: Συγκλονισμένη η χώρα από αυτοκτονία 14χρονου λόγω εκφοβισμού
- ΠΑΕ και ΚΑΕ Ολυμπιακός συνεχάρησαν την ομάδα χάντμπολ για την κατάκτηση του Σούπερ Καπ (pics)
