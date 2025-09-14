magazin
Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
14.09.2025 | 16:15
Λήξη συναγερμού στους Αμπελόκηπους μετά από απειλή για βόμβα σε σουπερμάρκετ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΔΕΘ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
«Με την Παλαιστίνη, ως τη λευτεριά!» – 18η Αντιρατσιστική Γιορτή: 20-21 Σεπτεμβρίου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο
Culture Live 14 Σεπτεμβρίου 2025 | 16:20

«Με την Παλαιστίνη, ως τη λευτεριά!» – 18η Αντιρατσιστική Γιορτή: 20-21 Σεπτεμβρίου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Η 18η Αντιρατσιστική Γιορτή θα γίνει το Σαββατοκύριακο 20 και 21 Σεπτέμβρη 2025 στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Καλύτερος ύπνος με αυτήν την συνήθεια

Καλύτερος ύπνος με αυτήν την συνήθεια

Spotlight

Η 18η Αντιρατσιστική Γιορτή θα γίνει το Σαββατοκύριακο 20 και 21 Σεπτέμβρη 2025 στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Για μια ακόμα χρονιά, το φεστιβάλ του Κυριακάτικου Σχολείου Μεταναστών και της Κίνησης «Απελάστε τον Ρατσισμό» κλήθηκε να ξεπεράσει έμμεσους και άμεσους αποκλεισμούς από Πανεπιστημιακούς και Δημόσιους χώρους, που χρόνο με τον χρόνο διευρύνονται. Παρ’ όλα αυτά, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε τον χώρο της Αντιρατσιστικής μας γιορτής που θα γίνει φέτος στο φιλόξενο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Πρόκειται για μια μεγάλη γιορτή συνύπαρξης και πολιτισμού. Μια συνάντηση αντίστασης και διεκδίκησης ενός κόσμου χωρίς πόλεμο, ρατσισμό και φτώχεια. Με όπλο την αλληλεγγύη και τον κοινό αγώνα, για μια ζωή με δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια.

Φέτος στο πρώτο πλάνο της Αντιρατσιστικής μας Γιορτής βρίσκεται ο αγώνας του λαού της Παλαιστίνης για ζωή και ελευθερία. Ενώνουμε τις φωνές μας με τους Παλαιστίνιους αδελφούς και τις Παλαιστίνιες αδελφές μας στην Γάζα, που βρίσκονται στο στόχαστρο της θηριωδίας των σιωνιστών και των ιμπεριαλιστών συμμάχων τους, των ΗΠΑ και της ΕΕ. Δυναμώνουμε το κίνημα αλληλεγγύης που απαιτεί να σταματήσει η γενοκτονία και εναντιώνεται στους πολέμους. Παλεύουμε για την Ειρήνη σε όλο τον κόσμο, που όπως λέει κι ο μεγάλος μας ποιητής Γιάννης Ρίτσος, «είναι τα σφιγμένα χέρια των ανθρώπων, είναι το ζεστό ψωμί στο τραπέζι του κόσμου».

Στην 18η Αντιρατσιστική Γιορτή, αγωνιζόμαστε για ανοιχτά σύνορα για την προσφυγιά, ενάντια σε νόμους και πολιτικές, όπως το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου αντι-μεταναστευτικής πολιτικής που ποινικοποιεί τα κατατρεγμένα θύματα του πολέμου και της φτώχειας. Αθώους ανθρώπους που παίρνουν τον δρόμο της ξενιτειάς. Παλεύουμε για δικαιοσύνη στα αδικοχαμένα θύματα της Πύλου και των Τεμπών απέναντι σε αξιωματούχους και κυβερνήσεις που επιχειρούν να συγκαλύψουν τις εγκληματικές τους ευθύνες και πολιτικές. Ενάντια στα ρατσιστικά μέτρα, στην ακροδεξιά και στους φασίστες χαιρετίζουμε τον αγώνα των μεταναστριών και των μεταναστών στο LA και σε εκατοντάδες πόλεις των ΗΠΑ. Κόντρα στον σεξισμό και στην ομοφοβία, αναγνωρίζουμε ίσα δικαιώματα σε όλες και όλα όσα έχουν μπει στο στόχαστρο του τρίπτυχου «πατρίς-θρησκεία-οικογένεια».

Για αυτούς και πολλούς ακόμα λόγους, σας περιμένουμε στην 18η Αντιρατσιστική Γιορτή. Για να συναντήσουμε πρωταγωνιστές και πρωταγωνίστριες της αντίστασης. Για να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε μουσικές και χορούς του κόσμου. Για να γευτούμε γεύσεις από κάθε γωνιά του πλανήτη. Για ίσα δικαιώματα σε όλες, όλα και όλους. Για δικαιοσύνη. Και πρώτα απ’ όλα φέτος, με την Παλαιστίνη, ως την λευτεριά!

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σάββατο 20 Σεπτέμβρη

Συναυλία, από τις 8:30 µ.µ.

  • Tito Baden με την μπάντα του
  • Αλέξανδρος Κτιστάκης με την μπάντα του
  • Μάρθα Φριντζήλα the Kubara project & Kalogeraki bros

+ Ικαριώτικο Γλέντι με τους ΖΕΥΚΑΛΗΔΕΣ

Γιώργος Στρούπας (βιολί), Λυκούργος Ζερβάκος (κρουστά), Αστέρης Κωνσταντίνου (λαούτο, κιθάρα και τραγούδι) Πέτρος Ράπτης (μπουζούκι και τραγούδι)

Χώρος Συζητήσεων

Στις 7:30 μ.μ., συζήτηση με θέμα: «Με την Παλαιστίνη ως τη λευτεριά»

Ομιλητές/τριες: Μιχιάρ Εκτάμι (Ένωση Παλαιστινίων Εργαζομένων), Αντώνης Νταλακογιώργος (πρόεδρος ΠΕΝΕΝ), Τάκης Πολίτης (Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ακτιβιστής) Ντίνα Ρέππα (δασκάλα, ΣΕΠΕ Αριστοτέλης)

Παρεμβαίνουν: Κώστας Αβραμίδης (Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό Λαό εργατικών σωματείων και συλλογικοτήτων, πρόεδρος ΣΕΤΤΕΕ) και Κώστας Μασκαλίδης (Κόκκινο Νήμα)

Συντονισμός: Χρήστος Βαγενάς (Κίνηση «Απελάστε τον Ρατσισμό», μέλος του “March to Gaza”)

Στις 6:30 μ.μ., θεατρική παράσταση: «Το Όνειρο ενός Μικρού Πρίγκιπα» από τις Συλλογικές Δράσεις Αλληλεγγύης για το «18 Άνω»

Ένα ταξίδι από την χρήση στην απεξάρτηση, βασισμένη στο διαχρονικό έργο του Αντουάν ντε Σαίντ-Εξυπερύ. Ένα μήνυμα για το Δικαίωμα στη Θεραπεία από τις Ψυχοτρόπες Ουσίες. (Στον χώρο της παράστασης απαγορεύεται το κάπνισμα).

Προβολή από τις 10 μ.μ.: «Καμιά Άλλη Γη (No Other Land)», 2024, Διάρκεια: 92′

Παλαιστινιακό Ντοκιμαντέρ: Ένας Παλαιστίνιος ακτιβιστής και ένας Ισραηλινός δημοσιογράφος προσπαθούν να καταγράψουν τον αγώνα των κατοίκων του Μάσαφερ Γιάτα στη Δυτική Όχθη να σώσουν τον οικισμό τους από τις απανωτές, βίαιες απόπειρες του ισραηλινού στρατού να τον κατεδαφίσει ολοσχερώς.

Σκηνοθεσία: Μπάσελ Άντρα, Χαμντάν Μπαλάλ, Ραχέλ Ζορ, Γιουβάλ Άμπρααμ.

Παιδότοπος

«Ο Κόσμος, η Φύση, Δρόμοι Αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη»

Για Παιδιά 3 – 12 ετών

  • 18:00 – 20:00: Εικαστικά εργαστήρια από την παιδαγωγική ομάδα «Σκασιαρχείο»: με χρώματα και εικόνες τα παιδιά μιλούν για την Παλαιστίνη, για έναν Κόσμο Δικαιοσύνης, για το δικαίωμα στη Γη και την Ελευθερία.
  • 20:00: Φτου (Ξ)ελευθερία: Θεατρικό Παιχνίδι από την Ελένη Αναστασιάδου και την Έρρικα Σαρρή.
  • 21:00: Θεατρικό Παιχνίδι από το Νάσο Παπαστάθη

Για Εφήβους 12 -18 ετών

  • 19:00 – 20:00: Εργαστήρι Έκφρασης και Επικοινωνίας για Εφήβους με το Νάσο Παπαστάθη
  • 20:00 – 21:00: «Το Μυαλό σε Δράση – Πορείες Ανατροπής» Παιχνίδι Δράσης με τη Χριστίνα Ίνσουπ.

Κυριακή 21 Σεπτέμβρη

Από τις 8:00 μ.μ., Παλαιστινιακός χορός από την ομάδα παραδοσιακού χορού Dabke, «Al-awde», της Παλαιστινιακής Παροικίας Ελλάδας

Hip Hop σκηνή, από τις 8:30 µ.µ.

  • Ραμμένος Άσσος
  • Μόνιμος Κάτοικος
  • Sara AΤΗ + Skoul
  • Sadahzinia
  •  Social Waste

+ Παραδοσιακό Γλέντι με το συγκρότημα «Λάσκα»

Χρήστος Αναστασιάδης (κλαρίνο, γκάιντα), Έλενα Αβραμιώτη (βιολί, τραγούδι),

Κώστας Ζευκιλής (ηλεκτρική κιθάρα) και Ηρακλής Τσοπελάκης (κρουστά)

Χώρος Συζητήσεων

Στις 7:30 μ.μ., συζήτηση με θέμα: «Αντιμεταναστευτικός νόμος, αναστολή ασύλου και pushbacks: Ρατσιστικές πολιτικές και ακροδεξιά απειλή σε Ελλάδα και Ευρώπη»

Ομιλητές/τριες: Ιάσονας Αποστολόπουλος (ακτιβιστής – διασώστης), Χριστίνα Ζιάκκα (Antinazi Zone), Δημήτρης Χριστόπουλος (πανεπιστημιακός – συγγραφέας) και ομιλητής/τρια από την Πρωτοβουλία Αλβανών μεταναστών και αλληλέγγυων.

Παρεμβαίνουν: Παναγιώτης Καρδαμήτσης (ΟΚΔΕ – Σπάρτακος), Ευαγγελία Κοντοδήμα (Δίκτυο για τα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα), Θανάσης Κούρκουλας (Κόκκινο Νήμα) και ομιλητής/τρια από την Αναμέτρηση.

Συντονισμός: Στέλιος Φαζάκης (Κίνηση «Απελάστε τον Ρατσισμό», μέλος Αντιφασιστικού Συντονισμού Αθήνας-Πειραιά)

Παιδότοπος

«Ο Κόσμος, η Φύση, Δρόμοι Αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη»

Για Παιδιά 3 – 12 ετών

  • 18:00: Παιχνίδια με τα Χρώματα
  • 18:30 – 19:30: «Φτιαχνοντας τον Κόσμο που Θέλουμε. Ανοίγοντας Δρόμους προς την Παλαιστίνη» Παιχνίδι Δράσης από την Χριστίνα Ίνσουπ.
  • 19:30 – 20:30: Εργαστήρι Σωματικού Θεάτρου από την Ομάδα «Art Can Act»
  • 20:30 – 22:30: Δραστηριότητες για τη Φύση από την Ομάδα «Παρέα του Δάσους.»

Για Εφήβους 12 -18 ετών

  • 19:00 – 20:00: Εργαστήρι Έκφρασης και Επικοινωνίας για Εφήβους με το Νάσο Παπαστάθη
  • 20:00 – 21:00: «Το Μυαλό σε Δράση – Πορείες Ανατροπής» Παιχνίδι Δράσης με τη Χριστίνα Ίνσουπ.

Στον χώρο της Γιορτής θα συνυπάρχουν:

  • Έκθεση Πολιτικής Γελοιογραφίας µε την συμμετοχή γνωστών σκιτσογράφων. Ανάμεσά τους οι Δημήτρης Γεωργοπάλης, Πέτρος Ζερβός, Μιχάλης Κουντούρης, Κουραφέλκυθρα, Γιώργος Μικάλεφ, Βαγγέλης Χερουβείμ, Je m’ en Fous Art, John Antono, Soloup.
  • Έκθεση Φωτογραφίας µε την συµµμετοχή γνωστών φωτογράφων. Μεταξύ τους οι  Ελένη Γρηγοράτου, Μιχάλης Καραγιάννης, Μάριος Λώλος, Κώστας Τζούμας, Ομάδα Φωτογραφίας Συλλογικών Δράσεων Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το «18 Άνω»
  • Διεθνής κουζίνα με γεύσεις από Κουρδιστάν, Νιγηρία, Σουδάν και Τουρκία.

Στο Πάντειο Πανεπιστήμιο θα στηθούν δεκάδες περίπτερα µεταναστευτικών και προσφυγικών οργανώσεων, αντιρατσιστικών και αντιφασιστικών κινήσεων, εργατικών σωματείων, LGBTQI και γυναικείων οργανώσεων, εντύπων και διαδικτυακών ΜΜΕ, κινήσεων δικαιωμάτων, αναπηρικών συλλογικοτήτων, θεραπευτικών κοινοτήτων, λαϊκών συνελεύσεων, πρωτοβουλιών αντίστασης, τοπικών συλλογικοτήτων και οργανώσεων νεολαίας.

Θα λειτουργήσουν βιβλιοπωλείo, ταβέρνα, και µπαρ.

Ο χώρος θα είναι φιλικός και προσβάσιμος για ανάπηρα άτομα.

Οικονομική ενίσχυση μίας μέρας 5 Ευρώ, για το διήμερο 8 Ευρώ.

Είσοδος ελεύθερη για ανέργους-ες-α.

Κυριακάτικο Σχολείο Μεταναστών, www.ksm.gr
Κίνηση «ΑΠΕΛΑΣΤΕ ΤΟΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟ», www.kar.org.gr
tel-fax: 210-5130373, 6974363037

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Startups
Επιχειρήσεις: Το στοίχημα της νέας οικονομίας και των startups

Επιχειρήσεις: Το στοίχημα της νέας οικονομίας και των startups

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Καλύτερος ύπνος με αυτήν την συνήθεια

Καλύτερος ύπνος με αυτήν την συνήθεια

Commodities
Κίνα: Η σταδιακή άνοδος του γουάν μπορεί να προσφέρει ώθηση στα αναδυόμενα νομίσματα

Κίνα: Η σταδιακή άνοδος του γουάν μπορεί να προσφέρει ώθηση στα αναδυόμενα νομίσματα

inWellness
inTown
Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον
inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
Η Αμέρικα Φερέρα για τα φοβισμένα παιδιά και τις οικογένειες που απειλούνται με απέλαση και ανελέητο έλεγχο
«Ποιος ειναι ασφαλής;» 13.09.25

Η Αμέρικα Φερέρα για τα φοβισμένα παιδιά και τις οικογένειες που απειλούνται με απέλαση και ανελέητο έλεγχο

Η ηθοποιός Αμέρικα Φερέρα, μίλησε πρόσφατα για την αντιμεταναστευτική πολιτική που ακολουθούν οι ΗΠΑ, δηλώνοντας ότι είναι «εξοργισμένη».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σκιές στην αρχαιότητα: Όταν οι Φαραώ, οι στρατηγοί και οι αυτοκράτορες είχαν πράκτορες
Fake News 13.09.25

Σκιές στην αρχαιότητα: Όταν οι Φαραώ, οι στρατηγοί και οι αυτοκράτορες είχαν πράκτορες

Από τον Ραμσή Β΄ και τον Αννίβα μέχρι τον Ιούλιο Καίσαρα, η κατασκοπεία δεν είναι επινόηση των νεότερων χρόνων - ένα νέο βιβλίο αποκαλύπτει πώς οι αρχαίοι ηγέτες στηρίχθηκαν σε πράκτορες

Σύνταξη
Λονδίνο: Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από τη Βασιλική Όπερα ενάντια στην παρουσία της «ντίβας του Πούτιν»
«Πολιτιστική προπαγάνδα» 13.09.25

Λονδίνο: Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από τη Βασιλική Όπερα ενάντια στην παρουσία της «ντίβας του Πούτιν»

Η Άννα Νετρέμπκο, μία από τις πιο γνωστές σοπράνο στον κόσμο, αρνήθηκε ότι είναι σύμμαχος του Ρώσου ηγέτη, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Paramount καταδικάζει το μποϊκοτάζ ισραηλινών κινηματογραφικών θεσμών από καλλιτέχνες του Χόλιγουντ
Culture Live 13.09.25

Η Paramount καταδικάζει το μποϊκοτάζ ισραηλινών κινηματογραφικών θεσμών από καλλιτέχνες του Χόλιγουντ

Η Paramount έγινε το πρώτο μεγάλο στούντιο που παίρνει θέση κατά της εκστρατείας μποϊκοτάζ ισραηλινών κινηματογραφικών θεσμών, προκαλώντας αντιδράσεις σε ένα Χόλιγουντ βαθιά διχασμένο

Σύνταξη
Ο Τζον Τραβόλτα δέχτηκε σκληρή κριτική για την σειρά «Welcome Back, Kotter» – «Τον μετατρέπεις σε ηλίθιο»
Όπως ο Τζον Μπόι; 13.09.25

Ο Τζον Τραβόλτα δέχτηκε σκληρή κριτική για την σειρά «Welcome Back, Kotter» – «Τον μετατρέπεις σε ηλίθιο»

Ο Τζον Τραβόλτα εδραιώθηκε μέσα από τον ρόλο του στην κωμική σειρά «Welcome Back, Kotter» του 1975, ωστόσο, ένας από τους παραγωγούς φάνηκε να μην εκτιμά την ερμηνεία του. Τουλάχιστον στην αρχή.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
O Σον Άστιν νέος πρόεδρος της SAG-AFTRA: Ο «Σαμ» του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών στην ηγεσία των ηθοποιών του Χόλιγουντ
Culture Live 13.09.25

O Σον Άστιν νέος πρόεδρος της SAG-AFTRA: Ο «Σαμ» του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών στην ηγεσία των ηθοποιών του Χόλιγουντ

Ο Σον Άστιν εξελέγη με 79% νέος πρόεδρος της SAG-AFTRA, διαδεχόμενος τη Φραν Ντρέσσερ, και αναλαμβάνει να οδηγήσει το σωματείο των 160.000 ηθοποιών σε κρίσιμες διαπραγματεύσεις για AI και streaming

Σύνταξη
Διαμαρτυρία εργαζομένων στον πολιτισμό του Ισραήλ: «Η πολιτιστική γενοκτονία είναι πόλεμος ενάντια στη μνήμη»
Culture Live 13.09.25

Διαμαρτυρία εργαζομένων στον πολιτισμό του Ισραήλ: «Η πολιτιστική γενοκτονία είναι πόλεμος ενάντια στη μνήμη»

Το φυλλάδιο που μοιράστηκε στην διαμαρτυρία των εργαζομένων στον πολιτισμό υπογράμμιζε ότι «η καταστροφή πολιτιστικών ιδρυμάτων και η εξάλειψη μνημείων αποτελούν πράξη διαγραφής της συλλογικής μνήμης»

Σύνταξη
Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον
inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
«Μια φωνή μπορεί να αγνοηθεί – μια χορωδία δύσκολα» – Γιατί μιλούν τώρα οι καλλιτέχνες για τη Γάζα;
Culture Live 13.09.25

«Μια φωνή μπορεί να αγνοηθεί – μια χορωδία δύσκολα» – Γιατί μιλούν τώρα οι καλλιτέχνες για τη Γάζα;

Ο Μπράιαν Ίνο και η Μάλακ Ματάρ, βασικά πρόσωπα της συναυλίας Together for Palestine που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα, εξηγούν γιατί οι καλλιτέχνες έσπασαν τη σιωπή τους για τη Γάζα

Σύνταξη
Ο Κίλιαν Μέρφι διαψεύδει τις φήμες ότι θα υποδυθεί τον Βόλντεμορτ – «Καλή τύχη σε όποιον πάρει τον ρόλο»
«Όχι. Ειλικρινά» 12.09.25

Ο Κίλιαν Μέρφι διαψεύδει τις φήμες ότι θα υποδυθεί τον Βόλντεμορτ – «Καλή τύχη σε όποιον πάρει τον ρόλο»

Ο Κίλιαν Μέρφι ρωτήθηκε από τον Τζος Χόροβιτς στο podcast Happy Sad Confused αν έχει επιλεγεί για να υποδυθεί τον Βόλντεμορτ στην επερχόμενη τηλεοπτική σειρά του HBO, κάτι που ο ηθοποιός αρνήθηκε.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το συγκρότημα κατοικιών του Ντέιβιντ Λιντς πωλείται για 12 εκατομμύρια ευρώ – Εκεί όπου συνέβησαν διάφορα σουρεάλ
Δραματικότητα 12.09.25

Το συγκρότημα κατοικιών του Ντέιβιντ Λιντς πωλείται για 12 εκατομμύρια ευρώ – Εκεί όπου συνέβησαν διάφορα σουρεάλ

Το συγκρότημα που φιλοξενεί τις τρεις κατοικίες είναι επίσης κάτι ξεχωριστό για τους θαυμαστές του Ντέιβιντ Λιντς, καθώς ο σκηνοθέτης ηχογραφούσε εκεί τις αγαπημένες του προγνώσεις.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τσάρλι Κάουφμαν της Αιώνιας Λιακάδας και της Αθήνας: «Οι κατεστραμμένοι άνθρωποι κάνουν κουμάντο»
Σκέψεις 12.09.25

Τσάρλι Κάουφμαν της Αιώνιας Λιακάδας και της Αθήνας: «Οι κατεστραμμένοι άνθρωποι κάνουν κουμάντο»

Καθώς η Αιώνια Λιακάδα ενός Καθαρού Μυαλού, του 2004, επανακυκλοφορεί, ο αναγνωρισμένος σκηνοθέτης της, Τσάρλι Κάουφμαν, δηλώνει ότι δεν θα υποκύψει ποτέ στη «μηχανή του Χόλιγουντ» - ενδιαμέσως έκανε μια μικρού μήκους στην Αθήνα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Κηφισιά – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 14.09.25

LIVE: Κηφισιά – Παναθηναϊκός

LIVE: Κηφισιά – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την αναμέτρηση Κηφισιά – Παναθηναϊκός, για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sport 1.

Σύνταξη
Πώς ο Κερκ «βοήθησε» τους νεολαίους να αγαπήσουν τον Τραμπ και να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο
Κόσμος 14.09.25

Πώς ο Κερκ «βοήθησε» τους νεολαίους να αγαπήσουν τον Τραμπ και να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο

Η Washington Post εξηγεί πως ο δολοφονημένος Τσάρλι Κερκ αξιοποίησε αριστοτεχνικά το ψηφιακό του αποτύπωμα για να ανεβάσει δραματικά τη δημοφιλία του Ντόναλντ Τραμπ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ποντένσε: «Θέλουμε ένα γήπεδο γεμάτο» (vid)
Ποδόσφαιρο 14.09.25

Ποντένσε: «Θέλουμε ένα γήπεδο γεμάτο» (vid)

Ο Ντάνιελ Ποντένσε, ο οποίος σκόραρε στο πρώτο ματς της επιστροφής του στον Ολυμπιακό, στάζει μέλι για τον κόσμο: «Τα είχαν κανονίσει πάρα πολύ ωραία και για αυτό είχα και εγώ μια πολύ καλή απόδοση»

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Νίκη του ΠΑΣΟΚ «έστω και με μία ψήφο» για την πολιτική αλλαγή – Δεν άνοιξε τα χαρτιά του για τις συνεργασίες
89η ΔΕΘ 14.09.25

Ανδρουλάκης: Νίκη του ΠΑΣΟΚ «έστω και με μία ψήφο» για την πολιτική αλλαγή – Δεν άνοιξε τα χαρτιά του για τις συνεργασίες

«Να συνεργαστούμε για να πετύχουμε συγκεκριμένους στόχους απέναντι στη ΝΔ», ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης - «Δεν θα κάνω τον Νοστράδαμο...», είπε για την επόμενη μέρα των εκλογών

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Στο Ισραήλ ο Ρούμπιο – Ο στόχος Νετανιάχου για προσάρτηση της Δυτικής Όχθης και τι φοβούνται οι ΗΠΑ
Φόβος αντιδράσεων 14.09.25

Στο Ισραήλ ο Ρούμπιο – Ο στόχος Νετανιάχου για προσάρτηση της Δυτικής Όχθης και τι φοβούνται οι ΗΠΑ

Στις συναντήσεις Ρούμπιο-Νετανιάχου θα συζητηθεί η αντίδραση ΗΠΑ-Ισραήλ στις επικείμενες αναγνωρίσεις Παλαιστινιακού Κράτους. Επίσης, το Τελ Αβίβ θέλει να δει μέχρι πού φτάνει η στήριξη των ΗΠΑ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος
Ποδόσφαιρο 14.09.25

LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος

LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος στην πρεμιέρα της Superleague 2.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για υποκλοπές: Όσα έκανα δεν είναι από εμμονή, αυτοί που υπονομεύουν τη Δημοκρατία να πληρώσουν
ΠΑΣΟΚ 14.09.25

Ανδρουλάκης για υποκλοπές: Όσα έκανα δεν είναι από εμμονή, αυτοί που υπονομεύουν τη Δημοκρατία να πληρώσουν

«Η υπόθεσή μου πέρασε το πρώτο στάδιο στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και περιμένω την εκδίκαση της υπόθεσης», γνωστοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, για το σκάνδαλο των υποκλοπών

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: «Πυροβολεί» το Μαξίμου τις εξαγγελίες Ανδρουλάκη – «Ατεκμηρίωτες», γράφτηκαν «στο πόδι»
Πολιτική Γραμματεία 14.09.25

«Πυροβολεί» το Μαξίμου τις εξαγγελίες Ανδρουλάκη - «Ατεκμηρίωτες», γράφτηκαν «στο πόδι»

Ο Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για «εξαγγελίες χωρίς σαφή κοστολόγηση και, αντιστοίχως, χωρίς ρητή αναφορά των μέτρων από τα οποία θα προκύψουν τα έσοδα»

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Παρί
Euroleague 14.09.25

LIVE: Ολυμπιακός – Παρί

LIVE: Ολυμπιακός – Παρί. Παρακολουθήστε live στις 16:15 τη φιλική αναμέτρηση Ολυμπιακός – Παρί, για το τουρνουά «Neofytos Chandriotis» στην Κύπρο. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 4.

Σύνταξη
Πολωνία: Ο Πούτιν ήθελε να δοκιμάσει τα αντανακλαστικά του ΝΑΤΟ
Κόσμος 14.09.25

«Ο Πούτιν ήθελε να δοκιμάσει τα αντανακλαστικά του ΝΑΤΟ», λέει η Πολωνία - «Χωρίς εκρηκτικά τα ρωσικά drones»

Η Πολωνία δηλώνει ότι η αντίδρασή της θα ήταν πολύ πιο σκληρή εάν υπήρχαν τραυματισμοί ή θάνατοι χωρίς να περιγράφει ποια θα ήταν η απάντησή της σε αυτή την περίπτωση

Σύνταξη
Διαδικτυακή παρακολούθηση από τους εργοδότες: Η τάση που εξαπλώνεται και τι ισχύει στην Ελλάδα
Ηλεκτρονικά «μάτια» 14.09.25

Εργοδότες σε ρόλο «Μεγάλου Αδερφού»: Η τάση που προκαλεί ανησυχία στους εργαζομένους - Τι ισχύει στην Ελλάδα

Τι πληκτρολογούν οι εργαζόμενοι, τι λένε στα chat, ποιες σελίδες επισκέπτονται; Όλα αυτά, υπάρχει περίπτωση να τα γνωρίζουν οι εργοδότες τους

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
LIVE: Μπέρνλι – Λίβερπουλ
4813408 14.09.25

LIVE: Μπέρνλι – Λίβερπουλ

LIVE: Μπέρνλι – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπέρνλι – Λίβερπουλ για την 4η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Premier League.

Σύνταξη
Φάμελλος για Ημέρα Μνήμης Γενοκτονίας Ελλήνων της Μ. Ασίας: Τιμούμε την προσφορά των προσφύγων στο ελληνικό κράτος 
Πολιτική Γραμματεία 14.09.25

Φάμελλος για Ημέρα Μνήμης Γενοκτονίας Ελλήνων της Μ. Ασίας: Τιμούμε την προσφορά των προσφύγων στο ελληνικό κράτος 

Στη Μικρασιατική καταστροφή και τη 14η Σεπτεμβρίου που είναι αφιερωμένη στη μνήμη των Ελλήνων που έχασαν τη ζωή τους, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για μετεκλογικές συνεργασίες: Δεν θα κάνω τον Νοστράδαμο, πρώτο το ΠΑΣΟΚ για να αλλάξει κυβέρνηση
ΔΕΘ 14.09.25

Ανδρουλάκης για μετεκλογικές συνεργασίες: Δεν θα κάνω τον Νοστράδαμο, πρώτο το ΠΑΣΟΚ για να αλλάξει κυβέρνηση

Ως στόχο για την πολιτική αλλαγή έθεσε τη νίκη του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ «έστω και με μία ψήφο» ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης. Τι είπε για την επόμενη μέρα των εκλογών

Σύνταξη
Η Αγγλία προπαρασκευάζεται για πόλεμο, αλλά τα drones της κυνηγούν… πρόβατα
Δύσκολο εγχείρημα 14.09.25

Η Αγγλία προπαρασκευάζεται για πόλεμο, αλλά τα drones της κυνηγούν… πρόβατα

Πίσω από τα τολμηρά λόγια των πολιτικών περί ενίσχυσης της αμυντικής βιομηχανίας βρίσκονται σοβαρά εμπόδια. Η περίπτωση της κατασκευής drones στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Κυριακάτικο μήνυμα σκληρής προπαγάνδας και ωραιοποίησης της πραγματικότητας
Πολιτική Γραμματεία 14.09.25

ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Κυριακάτικο μήνυμα σκληρής προπαγάνδας και ωραιοποίησης της πραγματικότητας

Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, «οι «παροχές Μητσοτάκη στη ΔΕΘ» δεν ήταν τίποτα περισσότερο από μια μεγάλη επικοινωνιακή φούσκα που θα την συμπαρασύρει, δυστυχώς, η εκρηκτική ακρίβεια τους επόμενους μήνες»

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο