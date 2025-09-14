«Με την Παλαιστίνη, ως τη λευτεριά!» – 18η Αντιρατσιστική Γιορτή: 20-21 Σεπτεμβρίου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Η 18η Αντιρατσιστική Γιορτή θα γίνει το Σαββατοκύριακο 20 και 21 Σεπτέμβρη 2025 στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Για μια ακόμα χρονιά, το φεστιβάλ του Κυριακάτικου Σχολείου Μεταναστών και της Κίνησης «Απελάστε τον Ρατσισμό» κλήθηκε να ξεπεράσει έμμεσους και άμεσους αποκλεισμούς από Πανεπιστημιακούς και Δημόσιους χώρους, που χρόνο με τον χρόνο διευρύνονται. Παρ’ όλα αυτά, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε τον χώρο της Αντιρατσιστικής μας γιορτής που θα γίνει φέτος στο φιλόξενο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Πρόκειται για μια μεγάλη γιορτή συνύπαρξης και πολιτισμού. Μια συνάντηση αντίστασης και διεκδίκησης ενός κόσμου χωρίς πόλεμο, ρατσισμό και φτώχεια. Με όπλο την αλληλεγγύη και τον κοινό αγώνα, για μια ζωή με δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια.

Φέτος στο πρώτο πλάνο της Αντιρατσιστικής μας Γιορτής βρίσκεται ο αγώνας του λαού της Παλαιστίνης για ζωή και ελευθερία. Ενώνουμε τις φωνές μας με τους Παλαιστίνιους αδελφούς και τις Παλαιστίνιες αδελφές μας στην Γάζα, που βρίσκονται στο στόχαστρο της θηριωδίας των σιωνιστών και των ιμπεριαλιστών συμμάχων τους, των ΗΠΑ και της ΕΕ. Δυναμώνουμε το κίνημα αλληλεγγύης που απαιτεί να σταματήσει η γενοκτονία και εναντιώνεται στους πολέμους. Παλεύουμε για την Ειρήνη σε όλο τον κόσμο, που όπως λέει κι ο μεγάλος μας ποιητής Γιάννης Ρίτσος, «είναι τα σφιγμένα χέρια των ανθρώπων, είναι το ζεστό ψωμί στο τραπέζι του κόσμου».

Στην 18η Αντιρατσιστική Γιορτή, αγωνιζόμαστε για ανοιχτά σύνορα για την προσφυγιά, ενάντια σε νόμους και πολιτικές, όπως το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου αντι-μεταναστευτικής πολιτικής που ποινικοποιεί τα κατατρεγμένα θύματα του πολέμου και της φτώχειας. Αθώους ανθρώπους που παίρνουν τον δρόμο της ξενιτειάς. Παλεύουμε για δικαιοσύνη στα αδικοχαμένα θύματα της Πύλου και των Τεμπών απέναντι σε αξιωματούχους και κυβερνήσεις που επιχειρούν να συγκαλύψουν τις εγκληματικές τους ευθύνες και πολιτικές. Ενάντια στα ρατσιστικά μέτρα, στην ακροδεξιά και στους φασίστες χαιρετίζουμε τον αγώνα των μεταναστριών και των μεταναστών στο LA και σε εκατοντάδες πόλεις των ΗΠΑ. Κόντρα στον σεξισμό και στην ομοφοβία, αναγνωρίζουμε ίσα δικαιώματα σε όλες και όλα όσα έχουν μπει στο στόχαστρο του τρίπτυχου «πατρίς-θρησκεία-οικογένεια».

Για αυτούς και πολλούς ακόμα λόγους, σας περιμένουμε στην 18η Αντιρατσιστική Γιορτή. Για να συναντήσουμε πρωταγωνιστές και πρωταγωνίστριες της αντίστασης. Για να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε μουσικές και χορούς του κόσμου. Για να γευτούμε γεύσεις από κάθε γωνιά του πλανήτη. Για ίσα δικαιώματα σε όλες, όλα και όλους. Για δικαιοσύνη. Και πρώτα απ’ όλα φέτος, με την Παλαιστίνη, ως την λευτεριά!