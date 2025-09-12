Η ομάδα των CSR Ambassadors της Stoiximan μεγαλώνει με την προσθήκη του Χαράλαμπου Κωστούλα

Η Stoiximan διευρύνει την ομάδα των CSR Ambassadors της, καλωσορίζοντας τον διεθνή ποδοσφαιριστή της Μπράιτον, Χαράλαμπο Κωστούλα. Η ένταξή του έρχεται να ενισχύσει το δίκτυο σπουδαίων προσωπικοτήτων του αθλητισμού που συμμετέχουν ενεργά σε δράσεις με κοινωνικό αποτύπωμα, όπως οι Γιάννης Αντετοκούνμπο, Λευτέρης Πετρούνιας, Μίλτος Τεντόγλου, Κατερίνα Στεφανίδη, Άννα Κορακάκη, Δημήτρης Διαμαντίδης, Σπύρος Γιαννιώτης, Αντιγόνη Ντρισμπιώτη και πολλοί ακόμη.

Η συνεργασία αυτή βασίζεται σε κοινές αξίες, όπως η αριστεία, η πρόοδος και η κοινωνική ευθύνη. Ο Κωστούλας, ένας από τους πλέον υποσχόμενους και αγαπητούς ποδοσφαιριστές της γενιάς του, κατάφερε σε νεαρή ηλικία να διαγράψει μια εντυπωσιακή πορεία, αποδεικνύοντας ότι η αφοσίωση και η επιμονή οδηγούν στην κορυφή. Σήμερα, εκπροσωπεί το ελληνικό ποδόσφαιρο σε διεθνές επίπεδο, αποτελώντας έμπνευση για χιλιάδες νέους αθλητές.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, ο διεθνής ποδοσφαιριστής θα συμμετέχει ενεργά σε δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας της Stoiximan, στηρίζοντας πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την ενδυνάμωση της νέας γενιάς, την ισότητα στις ευκαιρίες και την προώθηση του αθλητισμού ως μέσου κοινωνικής συνοχής και προσωπικής ανάπτυξης.

Η Stoiximan μέσα από το πρόγραμμα “Ήρωες” έχει διαμορφώσει διαχρονικά ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο κοινωνικής υπευθυνότητας, με πρωτοβουλίες που εκτείνονται από την υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων, έως στοχευμένες παρεμβάσεις σε τομείς όπως η ψυχική υγεία, η κοινωνική αλληλεγγύη και η βιώσιμη ανάπτυξη. Η συμμετοχή του άσσου της Μπράιτον στο ρόστερ των CSR Ambassadors έρχεται να προσδώσει νέα δυναμική σε αυτήν την αποστολή.

Ο διεθνής ποδοσφαιριστής δήλωσε σχετικά: «Είναι τιμή μου που αποτελώ μέλος της οικογένειας της Stoiximan και θα συμβάλω σε δράσεις που δίνουν πίσω στην κοινωνία μαζί με προσωπικότητες του αθλητισμού που θαυμάζω. Ο αθλητισμός είναι ένα δώρο που άλλαξε τη ζωή μου και θέλω, μέσα από αυτή τη συνεργασία, να στηρίξουμε τους νέους ανθρώπους ώστε να ακολουθήσουν τα όνειρά τους».

Η Μαρία Καλαποθαράκου Head of Communications & CSR της Stoiximan σημείωσε: «Ο Χαράλαμπος Κωστούλας παρά τη νεαρή του ηλικία αποτελεί ήδη υπόδειγμα αθλητή και ανθρώπου. Η πορεία του αντανακλά τις αξίες που πρεσβεύουμε στη Stoiximan, ενώ η συμμετοχή του στις δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας θα προσδώσει νέα δυναμική στην αποστολή μας να στηρίζουμε έμπρακτα την κοινωνία και τη νέα γενιά».

Με την προσθήκη του Χαράλαμπου Κωστούλα, η Stoiximan συνεχίζει με συνέπεια να στηρίζει τον αθλητισμό και να πραγματοποιεί δράσεις με πραγματική αξία για την κοινωνία.