Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΔΕΘ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Η ομάδα των CSR Ambassadors της Stoiximan μεγαλώνει με την προσθήκη του Χαράλαμπου Κωστούλα
Τα Νέα της Αγοράς 12 Σεπτεμβρίου 2025 | 12:35

Η ομάδα των CSR Ambassadors της Stoiximan μεγαλώνει με την προσθήκη του Χαράλαμπου Κωστούλα

Μια ακόμα συνεργασία με επίκεντρο τον αθλητισμό, τη νέα γενιά και την κοινωνική προσφορά.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
8 wellness συνήθειες για δυνατή καρδιά και υγιές σώμα

8 wellness συνήθειες για δυνατή καρδιά και υγιές σώμα

Spotlight

Η Stoiximan διευρύνει την ομάδα των CSR Ambassadors της, καλωσορίζοντας τον διεθνή ποδοσφαιριστή της Μπράιτον, Χαράλαμπο Κωστούλα. Η ένταξή του έρχεται να ενισχύσει το δίκτυο σπουδαίων προσωπικοτήτων του αθλητισμού που συμμετέχουν ενεργά σε δράσεις με κοινωνικό αποτύπωμα, όπως οι Γιάννης Αντετοκούνμπο, Λευτέρης Πετρούνιας, Μίλτος Τεντόγλου, Κατερίνα Στεφανίδη, Άννα Κορακάκη, Δημήτρης Διαμαντίδης, Σπύρος Γιαννιώτης, Αντιγόνη Ντρισμπιώτη και πολλοί ακόμη.

Η συνεργασία αυτή βασίζεται σε κοινές αξίες, όπως η αριστεία, η πρόοδος και η κοινωνική ευθύνη. Ο Κωστούλας, ένας από τους πλέον υποσχόμενους και αγαπητούς ποδοσφαιριστές της γενιάς του, κατάφερε σε νεαρή ηλικία να διαγράψει μια εντυπωσιακή πορεία, αποδεικνύοντας ότι η αφοσίωση και η επιμονή οδηγούν στην κορυφή. Σήμερα, εκπροσωπεί το ελληνικό ποδόσφαιρο σε διεθνές επίπεδο, αποτελώντας έμπνευση για χιλιάδες νέους αθλητές.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, ο  διεθνής ποδοσφαιριστής θα συμμετέχει ενεργά σε δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας της Stoiximan, στηρίζοντας πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την ενδυνάμωση της νέας γενιάς, την ισότητα στις ευκαιρίες και την προώθηση του αθλητισμού ως μέσου κοινωνικής συνοχής και προσωπικής ανάπτυξης.

Η Stoiximan μέσα από το πρόγραμμα “Ήρωες” έχει διαμορφώσει διαχρονικά ένα ολοκληρωμένο  πλαίσιο κοινωνικής υπευθυνότητας, με πρωτοβουλίες που εκτείνονται από την υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων, έως στοχευμένες παρεμβάσεις σε τομείς όπως η ψυχική υγεία, η κοινωνική αλληλεγγύη και η βιώσιμη ανάπτυξη. Η συμμετοχή του άσσου της Μπράιτον στο ρόστερ των CSR Ambassadors έρχεται να προσδώσει νέα δυναμική σε αυτήν την αποστολή.

Ο διεθνής ποδοσφαιριστής δήλωσε σχετικά: «Είναι τιμή μου που αποτελώ μέλος της οικογένειας της Stoiximan και θα συμβάλω σε δράσεις που δίνουν πίσω στην κοινωνία μαζί με προσωπικότητες του αθλητισμού που θαυμάζω. Ο αθλητισμός είναι ένα δώρο που άλλαξε τη ζωή μου και θέλω, μέσα από αυτή τη συνεργασία, να στηρίξουμε τους νέους ανθρώπους ώστε να ακολουθήσουν τα όνειρά τους».

Η Μαρία Καλαποθαράκου Head of Communications & CSR της Stoiximan σημείωσε: «Ο Χαράλαμπος Κωστούλας παρά τη νεαρή του ηλικία αποτελεί ήδη υπόδειγμα αθλητή και ανθρώπου. Η πορεία του αντανακλά τις αξίες που πρεσβεύουμε στη Stoiximan, ενώ η συμμετοχή του στις δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας θα προσδώσει νέα δυναμική στην αποστολή μας να στηρίζουμε έμπρακτα την κοινωνία και τη νέα γενιά».

Με την προσθήκη του Χαράλαμπου Κωστούλα, η Stoiximan συνεχίζει με συνέπεια να στηρίζει τον αθλητισμό και να πραγματοποιεί δράσεις με πραγματική αξία για την κοινωνία.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Wood & Company: Σε θετική τροχιά το χρέος της Ελλάδα – Υψηλό το φορολογικό βάρος

Wood & Company: Σε θετική τροχιά το χρέος της Ελλάδα – Υψηλό το φορολογικό βάρος

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
8 wellness συνήθειες για δυνατή καρδιά και υγιές σώμα

8 wellness συνήθειες για δυνατή καρδιά και υγιές σώμα

OT FORUM
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Νέα σελίδα για την οικονομία – Στο Live του ΟΤ

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Νέα σελίδα για την οικονομία – Στο Live του ΟΤ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Τα Νέα της Αγοράς
Ν. Νικηφορίδης–Imperial Brands Hellas: Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες της εποχής με στρατηγικό σχεδιασμό και υπεύθυνες καινοτομίες
Τα Νέα της Αγοράς 11.09.25

Ν. Νικηφορίδης–Imperial Brands Hellas: Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες της εποχής με στρατηγικό σχεδιασμό και υπεύθυνες καινοτομίες

Με «όχημα» τη βιώσιμη ανάπτυξη, την πελατοκεντρική σκέψη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, η Imperial Brands Hellas διακρίνεται και διαμορφώνει το μέλλον του κλάδου.

Σύνταξη
Τα φροντιστήρια ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ υποδέχονται τους μαθητές τους για τη νέα σχολική χρονιά
Τα Νέα της Αγοράς 11.09.25

Τα φροντιστήρια ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ υποδέχονται τους μαθητές τους για τη νέα σχολική χρονιά

Τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ εξειδικεύονται στην παροχή μαθημάτων και φροντιστηριακής υποστήριξης σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, διά ζώσης και εξ αποστάσεως

Σύνταξη
ALZHEIMER FESTIVAL 2025 – Σχεδιάζοντας ένα καλύτερο μέλλον για τα άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους
Τα Νέα της Αγοράς 10.09.25

ALZHEIMER FESTIVAL 2025 – Σχεδιάζοντας ένα καλύτερο μέλλον για τα άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους

Η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών, σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) και με αφορμή τον Παγκόσμιο Μήνα Alzheimer, διοργανώνει το Alzheimer Festival 2025.

Σύνταξη
Κυβερνοασφάλεια, το αύριο της πληροφορικής σε περιμένει
Τα Νέα της Αγοράς 10.09.25

Κυβερνοασφάλεια, το αύριο της πληροφορικής σε περιμένει

Η θεωρητική κατάρτιση και η επαγγελματική αποκατάσταση συνδέονται με τον καλύτερο τρόπο στο εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity) του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Σύνταξη
Mediterranean College: Εκεί όπου το ταλέντο συναντά την ευκαιρία!
Τα Νέα της Αγοράς 09.09.25

Mediterranean College: Εκεί όπου το ταλέντο συναντά την ευκαιρία!

Η Γενική Διευθύντρια Κατερίνα Ξυνή μιλά για τη στρατηγική franchise συνεργασία με το University of Derby, τις καινοτομίες στην εκπαίδευση και τις ευκαιρίες που προσφέρει το Mediterranean College στους φοιτητές του.

Σύνταξη
Betsson: Ονομαστικός και Μεγάλος Χορηγός της ΚΑΕ Άρης
Τα Νέα της Αγοράς 09.09.25

Betsson: Ονομαστικός και Μεγάλος Χορηγός της ΚΑΕ Άρης

Η Betsson, κορυφαία παγκόσμια στοιχηματική εταιρεία με σταθερή παρουσία στον ελληνικό αθλητισμό, συνεχίζει δυναμικά τη συνεργασία της με την ΚΑΕ Άρης για την αγωνιστική περίοδο 2025/26.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πάτρα: Ο 54χρονος που σκοτώθηκε σε τροχαίο θα πήγαινε σήμερα στον γάμο της κόρης της συντρόφου του
Ασύλληπτη τραγωδία 12.09.25

Τραγικό παιχνίδι της μοίρας - Ο 54χρονος που σκοτώθηκε σε τροχαίο θα πήγαινε σήμερα στον γάμο της κόρης της συντρόφου του

O 54χρονος που σκοτώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στο τροχαίο στην Ολυμπία Οδό, θα πήγαινε σήμερα στον γάμο της κόρης της συντρόφου του.

Σύνταξη
Χαρίτσης σε in: Το ζήτημα των συνεργασιών δεν είναι ζήτημα συνεννοήσεων κορυφής, αλλά προγράμματος
Καθαρή πρόταση 12.09.25

Χαρίτσης σε in: Το ζήτημα των συνεργασιών δεν είναι ζήτημα συνεννοήσεων κορυφής, αλλά προγράμματος

Ο Αλέξης Χαρίτσης απάντησε σε ερώτηση του in για το πώς διαμορφώνεται η στάση της Νέας Αριστεράς σε σχέση με τις συνεργασίες με άλλες δυνάμεις και με το ενδεχόμενο επανόδου του Αλέξη Τσίπρα

Σύνταξη
Υπερηχητικοί πύραυλοι: Κίνα και Ρωσία είναι μπροστά, αλλά οι ΗΠΑ θα απαντήσουν
«Καταϊδρωμένοι» 12.09.25

Υπερηχητικοί πύραυλοι: Κίνα και Ρωσία είναι μπροστά, αλλά οι ΗΠΑ θα απαντήσουν

Στη μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση της Κίνας το Πεκίνο παρουσιάστηκαν υπερηχητικοί αντιπλοϊκοί πύραυλοι, μια έμμεση προειδοποίηση σε ενδεχόμενη μελλοντική σύγκρουση με τις ΗΠΑ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Όλα τα αστέρια του front row στην Εβδομάδα Μόδα της Νέας Υόρκης – Οι πρώτες εμφανίσεις
Μεγάλο Μήλο 12.09.25

Όλα τα αστέρια του front row στην Εβδομάδα Μόδα της Νέας Υόρκης – Οι πρώτες εμφανίσεις

Ακριβώς όπως οι επιδείξεις της άνοιξης/καλοκαιριού 2026 κατά τη διάρκεια του Fashion Week της Νέας Υόρκης είναι βέβαιο ότι θα παρουσιάσουν νέες τάσεις και ιδέες στυλ, έτσι και η παρουσία πολλών διασημοτήτων είναι δεδομένη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Συναγερμός για την εξάπλωση επικίνδυνου μύκητα στα νοσοκομεία – Τι λέει ο Μαγιορκίνης
Candidozyma auris 12.09.25

Συναγερμός για την εξάπλωση επικίνδυνου μύκητα στα νοσοκομεία – Τι λέει ο Μαγιορκίνης

Τι είπε ο Αναπληρωτής Καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Γκίκας Μαγιορκίνης για τον επικίνδυνο μύκητα Candidozyma auris - Τι χρειάζεται να κάνουμε για να προστατευτούμε

Σύνταξη
Αγώνας δρόμου για το Μαξίμου απέναντι σε ανεκπλήρωτες προσδοκίες και εσωκομματική γκρίνια
Πολιτική 12.09.25

Αγώνας δρόμου για το Μαξίμου απέναντι σε ανεκπλήρωτες προσδοκίες και εσωκομματική γκρίνια

Προβληματισμός στην κυβέρνηση για την κατώτερη των προσδοκιών της απήχηση των εξαγγελιών της ΔΕΘ. Σε αναζήτηση νέων επικοινωνιακών οροσήμων και τρόπων εσωκομματικού κατευνασμού ο Κυρ. Μητσοτάκης. Το υπουργικό συμβούλιο και η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Alter Ego Media: Υποδέχθηκε τους μαθητές που διακρίθηκαν στον διαγωνισμό μαθητικών εφημερίδων
Media 12.09.25

Η Alter Ego Media υποδέχθηκε τους μαθητές που διακρίθηκαν στον διαγωνισμό μαθητικών εφημερίδων

Η Alter Ego Media υποδέχθηκε τους μαθητές, που διακρίθηκαν στον πρώτο Πανελλήνιο και Παγκύπριο διαγωνισμό μαθητικών εφημερίδων δίνοντας τους την ευκαιρία να ξεναγηθούν στις εγκαταστάσεις του ομίλου.

Σύνταξη
Συνέντευξη-εξομολόγηση του Λαμίν Γιαμάλ: «Με κλείδωσαν στο σπίτι όταν μαχαίρωσαν τον πατέρα μου» (vid)
Ποδόσφαιρο 12.09.25

Συνέντευξη-εξομολόγηση του Λαμίν Γιαμάλ: «Με κλείδωσαν στο σπίτι όταν μαχαίρωσαν τον πατέρα μου» (vid)

Ο Λαμιίν Γιαμάλ παραχώρησε συνέντευξη στην οποία «ανοίχτηκε» για την προσωπική του ζωή, την οικογένειά του και τις δύσκολες στιγμές που βίωσε ως παιδί.

Σύνταξη
Γάζα: Τα τελευταία 30 λεπτά σε ένα πολυώροφο κτίριο πριν ισοπεδωθεί από το Ισραήλ – Συγκλονιστικές μαρτυρίες
Συγκλονιστικές μαρτυρίες 12.09.25

Πανικός, αγωνία, απελπισία - Τα τελευταία 30 λεπτά σε έναν πύργο της πόλης της Γάζας πριν ισοπεδωθεί από το Ισραήλ

Τα πολυώροφα κτίρια στη Γάζα, που λειτουργούσαν ως καταφύγιο για πολλούς εκτοπισμένους, έχουν μπει στο στόχαστρο του Ισραήλ που προχωρά τα σχέδια κατάληψης της περιοχής

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Κεφαλογιάννη: Αύξηση αφίξεων και εσόδων στον τουρισμό το πρώτο εξάμηνο – Οι σεισμοί στη Σαντορίνη επηρέασαν τις Κυκλάδες
«Μεγάλος στόχος» 12.09.25

Κεφαλογιάννη: Αύξηση αφίξεων και εσόδων στον τουρισμό το πρώτο εξάμηνο – Οι σεισμοί στη Σαντορίνη επηρέασαν τις Κυκλάδες

«Είναι σημαντικό η Ελλάδα να ανοίξει και σε νέες αγορές, όπως στην Κορέα», ανέφερε για την τουριστική κίνηση η Όλγα Κεφαλογιάννη - Παρέθεσε στοιχεία για την αύξηση της προσέλευσης και των εσόδων

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο