Lock in: Τα απαραίτητα για την γυμναστική στο σπίτι

Εάν θέλεις να ξεκινήσεις γυμναστική αλλά δεν προλαβαίνεις ή εάν απλώς θέλεις να εξοικονομήσεις πολύτιμο χρόνο και ενέργεια, τότε η γυμναστική στο σπίτι πρόκειται για την ιδανική επιλογή. Φτιάχνοντας το δικό σου training corner όχι μόνο θα περιορίσεις τις χρονοβόρες μετακινήσεις και θα γλιτώσεις από τις περιττές αναμονές του γυμναστηρίου αλλά θα μπορείς να απολαμβάνεις τις προπονήσεις σου ανά πάσα ώρα και στιγμή.

Και το καλύτερο; Για να το διαμορφώσεις δεν χρειάζονται πολλά, ούτε τεράστιος χώρος. Αρκούν μερικά βασικά εργαλεία για να βελτιώσεις την φυσική σου κατάσταση, χτίζοντας το σώμα των ονείρων σου, ακριβώς από την άνεση του σπιτιού σου. Από ένα απλό στρώμα γυμναστικής μέχρι αλτήρες και λάστιχα αντίστασης, οι επιλογές είναι πολλές και μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες, τους στόχους και το επίπεδο της φυσικής σου κατάστασης.

Τα απαραίτητα για την γυμναστική στο σπίτι

Βασικός εξοπλισμός για αρχάριους

Ξεκίνα να διαμορφώνεις τον εξοπλισμό σου, επιλέγοντας τα βασικότερα εργαλεία:

*Στρώμα γυμναστικής: Μπορείς να αξιοποιήσεις το στρώμα γυμναστικής τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους για προγράμματα Yoga, Pilates αλλά και ασκήσεις εδάφους ή αποθεραπεία, αφού ολοκληρώσεις την προπόνησή σου.

*Βαράκια: Τα μικρά αλτηράκια είναι κατάλληλα για αεροβικές ασκήσεις, αποτελώντας τον πιστό σου σύμμαχο στην άσκηση. Η προπόνηση με βάρη, είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να εξασκήσεις όλα τα μέρη το σώματος.

*Βαράκια άκρων: Με τα βάρη άκρων μπορείς να ενισχύσεις την απόδοσή σου, χρησιμοποιώντας τα στην πεζοπορία, το τρέξιμο, σε ασκήσεις σε στρώμα ή ασκήσεις ενδυνάμωσης. Τα βάρη άκρων προσθέτουν αντίσταση που βοηθάει στη βελτίωση του μυϊκού τόνου, της ισορροπίας και της αντοχής.

*Λάστιχα αντίστασης: Με τα λάστιχα αντίστασης μπορείς να πετύχεις τους στόχους σας για καλή φυσική κατάσταση, χάρη στα διαφορετικά επίπεδα αντίστασης. Ελαφριά, εύκολα στη χρήση και τη μεταφορά είναι κατάλληλα για μυϊκή ενδυνάμωση.

Βασικός εξοπλισμός για πιο προχωρημένους

Για μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία, επέλεξε:

*Διάδρομος ή στατικό ποδήλατο: Ένας αναδιπλούμενος διάδρομος είναι εξαιρετική επιλογή καθώς αφού κάνεις cardio, ζέσταμα και αποθεραπεία, θα μπορείς να τον αποθηκεύεις εύκολα, εξοικονομώντας πολύτιμο χώρο. Από την άλλη, το στατικό ποδήλατο είναι ιδανικό για προπόνηση στο σπίτι και συγκεκριμένα για καρδιοαναπνευστική ενδυνάμωση.

*Σύστημα εκγύμνασης: Με ένα σύστημα εκγύμνασης πολλαπλών χρήσεων με λάστιχα αντίστασης και ροδάκια μπορείς να γυμνάσεις σχεδόν κάθε μυϊκή ομάδα του σώματος. Η άσκηση επιτυγχάνεται μέσω των ελαστικών αντίστασης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ποικίλους τρόπους, ανάλογα τους μύες που στοχεύεις να ενδυναμώσεις.

Απαραίτητα αξεσουάρ για το training corner

Αφού ολοκληρώσεις τον εξοπλισμό, σε κάθε προπόνηση θα πρέπει να έχεις:

*Θερμός με άφθονο νερό, ώστε να μπορείς να πίνεις δροσερό νερό και να ενυδατώνεσαι τόσο κατά την διάρκεια όσο και μετά την προπόνησή σου.

*Τα κατάλληλα αθλητικά παπούτσια προκειμένου να απορροφούν τους κραδασμούς και να υποστηρίζουν κάθε σου βήμα.

*Τα κατάλληλα αθλητικά ρούχα, όπως μπλούζες και βερμούδες, για μέγιστη άνεση και ελευθερία κινήσεων όσο κάνεις την προπόνησή σου.