Η Betsson γίνεται Χορηγός Ονοματοδοσίας της Μυκόνου BC

Η Betsson ανακοινώνει με υπερηφάνεια τη συνεργασία της με τη Μύκονο BC, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του χορηγού ονοματοδοσίας της ομάδας μπάσκετ. Από τη νέα σεζόν, η ομάδα θα αγωνίζεται με το όνομα Μύκονος Betsson BC, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας ιστορικής πορείας στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ.

Με αυτή τη συμφωνία, η Betsson στέκεται στο πλευρό της ομάδας στην πρώτη της συμμετοχή στο υψηλότερο επίπεδο του αθλήματος, εκπροσωπώντας το Νησί των Ανέμων σε μια ξεχωριστή στιγμή. Η συνεργασία βασίζεται σε κοινές αξίες και όραμα: την ανάπτυξη του αθλητισμού, την προώθηση της αθλητικής παιδείας, την καλλιέργεια των αρχών του ευ αγωνίζεσθαι και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Ο κ. Θάνος Μαρίνος, Managing Director της Betsson, δήλωσε:

«Για εμάς στη Betsson, η συνεργασία με τη Μύκονο BC είναι κάτι παραπάνω από μια χορηγική συμφωνία. Είναι μια σχέση που χτίζεται πάνω σε κοινές αξίες, σεβασμό και αλληλοστήριξη.

Η Betsson, με πάνω από 60 χρόνια εμπειρίας διεθνώς στον χώρο της ψυχαγωγίας και του gaming, συνδυάζει το παγκόσμιο αποτύπωμά της με τη δυναμική και τη διεθνή ακτινοβολία της Μυκόνου, δημιουργώντας μια συνεργασία με ουσία και προοπτική, τόσο εντός όσο και εκτός παρκέ.

Είμαστε περήφανοι που στηρίζουμε την ομάδα στη νέα της πρόκληση στην κορυφαία κατηγορία και στόχος μας είναι να ενισχύσουμε τόσο την ομάδα όσο και την κοινωνία, με δράσεις που θα αφήσουν θετικό αποτύπωμα».

Από την πλευρά του συλλόγου, ο κ. Αλέξανδρος Αγγελετάκης, Πρόεδρος της ομάδας, δήλωσε:

«Η συνεργασία με τη Betsson, μία εκ των κορυφαίων εταιρειών στον χώρο της, μας δίνει δύναμη και αυτοπεποίθηση να αντιμετωπίσουμε με αισιοδοξία τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να χτίσουμε σταθερές βάσεις για το μέλλον. Μαζί, μοιραζόμαστε ένα όραμα για υψηλές επιδόσεις, επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, ενισχύοντας τη θέση της Μυκόνου στο ελληνικό μπάσκετ. Ταυτόχρονα, θέλουμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία μέσα από πρωτοβουλίες εντός και εκτός γηπέδου. Η Μύκονος στηρίζει διαχρονικά την ενεργό συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, έχοντας ως κοινό τόπο με τη Betsson την κοινωνική προσφορά».

Με τη νέα αυτή συνεργασία, η Betsson και η Μύκονος BC χαράσσουν κοινή πορεία με στόχο να δημιουργήσουν μια σεζόν-ορόσημο για τον ελληνικό αθλητισμό και την κοινωνία των Κυκλάδων.