Smartwatch: Ο απόλυτος “σύμμαχος” για μικρούς και μεγάλους
Τα Νέα της Αγοράς 21 Αυγούστου 2025

Smartwatch: Ο απόλυτος “σύμμαχος” για μικρούς και μεγάλους

Οι εποχές που το ρολόι έλεγε απλά την ώρα έχουν περάσει ανεπιστρεπτί - Βάλτε στην καθημερινότητά σας το smartwatch και δεν θα χάσετε!

Τα έξυπνα ρολόγια, γνωστά και ως smartwatches, είναι εξαιρετικά δημοφιλή και όχι αδίκως… Προσφέρουν μια σειρά πλεονεκτημάτων, ενισχύοντας κυρίως την ευκολία και την παρακολούθηση της φυσικής κατάστασης. Καθώς το φοράτε, λαμβάνετε άμεσα κάθε ειδοποίηση, διαχειρίζεστε κλήσεις και μηνύματα χωρίς να αγγίξετε το κινητό σας, το χρησιμοποιείτε ακόμα και για να ολοκληρώσετε ανέπαφες πληρωμές.

Επιπλέον, τα έξυπνα ρολόγια υπερέχουν στην παρακολούθηση της ευεξίας και της φυσικής κατάστασης, αφού χάρη στα προηγμένα τους χαρακτηριστικά παρακολουθούν τη δραστηριότητα, τον καρδιακό ρυθμό και τα μοτίβα ύπνου, πολύτιμοι δείκτες που αποκαλύπτουν πολλά για τον τρόπο ζωής μας.

Και επειδή ως γνωστόν, τα παιδιά έχουν την τάση να μιμούνται τους γονείς τους, ένα παιδικό smartwatch αποτελεί την κατάλληλη επιλογή τόσο για εκείνα όσο και για εσάς. Μπορεί να μοιάζει με ένα απλό gadget αλλά στην πραγματικότητα μπορεί να σας προσφέρει πολύτιμη ηρεμία, καθώς θα παραμένετε συνδεδεμένοι μαζί τους χωρίς να κάνετε την μετάβαση σε smartphone.

Τα έξυπνα παιδικά ρολόγια θα μπορούσαν επίσης να βοηθήσουν στη διαχείριση του χρόνου οθόνης  και να προωθήσουν την ανεξαρτησία, διασφαλίζοντας παράλληλα την ασφάλεια του παιδιού, χάρη σε προηγμένα χαρακτηριστικά, όπως οι λειτουργίες SOS, που σας επιτρέπουν να ελέγχετε εύκολα τη θέση του παιδιού και να επικοινωνείτε μαζί του.

Smartwatch ο «σύμμαχος» των παιδιών

Για αυτό λοιπόν, ψάξαμε και βρήκαμε μερικά από τα καλύτερα smartwatches που σίγουρα θα τα εντυπωσιάσουν:

Smartwatch Kiddoboo x Lagenio WatchMe 4G

Το WatchMe είναι πολλά περισσότερα από ένα έξυπνο ρολόι. Είναι ένα smartwatch σχεδιασμένο ειδικά για παιδιά, με ένα συνδυασμό προηγμένων δυνατοτήτων τελευταίας τεχνολογίας που προσφέρουν στους γονείς πλήρη εικόνα της καθημερινότητας και της φυσιολογίας του παιδιού τους. Από την άμεση επικοινωνία και τον εντοπισμό της τοποθεσίας, μέχρι την παρακολούθηση της υγείας και τη διασκέδαση, το WatchMe είναι ο ιδανικός σύντροφος για κάθε παιδί!

Το WatchMe λειτουργεί με κάρτα SIM και υποστηρίζει δίκτυα 2G/3G/4G, επιτρέποντας στα παιδιά να πραγματοποιούν και να δέχονται κλήσεις, βίντεο κλήσεις και μηνύματα απευθείας από το ρολόι τους. Η λειτουργία SOS εξασφαλίζει άμεση επικοινωνία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, παρέχοντας τη μέγιστη ξεγνοιασιά στους γονείς, αφού μπορούν να επικοινωνούν εύκολα και άμεσα με το παιδί τους, ανά πάσα στιγμή.

Kiddoboo Smartwatch 2.0

To Kiddoboo 2.0 πρόκειται για ένα έξυπνο ρολόι ειδικά σχεδιασμένο και προσαρμοσμένο για παιδιά που ψυχαγωγεί, καταγράφει και ενημερώνει με ακρίβεια. Xάρη στο προσαρμοσμένο για παιδιά αλγόριθμο, αυτό το smartwatch προσφέρει ψυχαγωγία, εκπαίδευση και ακριβή παρακολούθηση της φυσικής κατάστασης του παιδιού, κρατώντας τους γονείς ενημερωμένους, κάθε στιγμή.

To Kiddoboo 2.0 έρχεται εξοπλισμένο με πληθώρα παιδικών watch faces που προσαρμόζονται στις προτιμήσεις κάθε παιδιού, προσφέροντας μια διασκεδαστική και εξατομικευμένη εμπειρία χρήσης. Η εύκολη διαχείριση του smartwatch μέσω της ειδικής εφαρμογής για συσκευές Android και iOS περνάει την εμπειρία χρήσης σε άλλο επίπεδο. Έξυπνες ειδοποιήσεις για κλήσεις και μηνύματα μέσω smartphone και αναλυτική παρουσίαση της κατάστασης του παιδιού κάθε ώρα και στιγμή είναι μόνο η αρχή!

Το smartwatch της Kiddoboo δίνει την δυνατότητα κλειδώματος της συσκευής κατά τη διάρκεια των γευμάτων, του ύπνου ή όταν τα παιδιά έχουν σημαντικές δραστηριότητες.

Αλλά και του γονιού

Μερικές από τις καλύτερες επιλογές σε smartwatch για να παρακολουθείτε και εσείς την ευεξία και την φυσική σας κατάσταση, περιλαμβάνουν:

Samsung Galaxy Watch 6 Classic

Γίνετε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σας! Μπορείτε να το κάνετε πραγματικότητα με το Galaxy Watch 6 Classic που διαθέτει μεγαλύτερη οθόνη, προσαρμοσμένες ρουτίνες προπόνησης και την παρακολούθηση ύπνου, φινιρισμένα με διαχρονική αισθητική. Ξεκινήστε το καθημερινό ταξίδι ευεξίας σας με ένα κομψό κλασικό κομμάτι.

Σχεδιασμένο για καθημερινή χρήση. Η οθόνη του Galaxy Watch6 Classic είναι κατασκευασμένη με κρύσταλλο Sapphire για να προστατεύει τη διαχρονική ομορφιά του, ενώ το φινίρισμα διαθέτει πιστοποίηση IP68 και 5ATM , ώστε να μπορείτε να παίρνετε μαζί σας το smartwatch στις περιπέτειές σας.

Αγκαλιάστε το διαχρονικό στυλ μιας κλασικής επιλογής. Εμπνευσμένο από τον εμβληματικό σχεδιασμό των ρολογιών κατάδυσης, η λεπτή περιστρεφόμενη στεφάνη στο Galaxy Watch6 Classic φέρνει το παρελθόν στο μέλλον με μια πιο δυναμική, άμεση κύλιση για διαισθητική αλληλεπίδραση με την οθόνη. Tο κυκλικό πλαίσιο είναι κατασκευασμένο από κομψό ανοξείδωτο ατσάλι που τραβάει τα βλέμματα.

Apple Watch SE

Το Apple Watch SE 2024 είναι ο ιδανικός σύντροφος για μια ζωή γεμάτη δραστηριότητα και συνδεσιμότητα. Κατασκευασμένο από ανθεκτικό αλουμίνιο και εξοπλισμένο με λουράκι Sport Band σε κομψό Starlight χρώμα, αυτό το smartwatch συνδυάζει το στυλ με την πρακτικότητα. Διαθέτοντας οθόνη OLED υψηλής ανάλυσης 368×448 pixels, προσφέρει καθαρή και ζωντανή απεικόνιση κάθε ειδοποίησης ή εφαρμογής που χρησιμοποιείτε.

Με δυνατότητα σύνδεσης μέσω 4G LTE, Bluetooth και Wi-Fi, είστε πάντα σε επαφή όπου και αν βρίσκεστε. Η ενσωματωμένη eSIM σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις απευθείας από το ρολόι, ενώ ο έξυπνος βοηθός Siri είναι πάντα διαθέσιμος για φωνητικές εντολές. Από την παρακολούθηση διαφόρων αθλητικών δραστηριοτήτων και κολύμβησης μέχρι την καταγραφή των καρδιακών παλμών και την παρακολούθηση του ‘Υπνου, το Apple Watch SE 2024 καλύπτει κάθε ανάγκη υγείας και ευεξίας.

Θα τα βρείτε όλα και ακόμα περισσότερα, σε εξαιρετικά συμφέρουσα τιμή, μέσα από την ατελείωτη ποικιλία του SHOPFLIX.GR σε smartwatches ενώ θα τα παραλάβετε στην πόρτα σας, στην ώρα τους χάρη στην έγκαιρη και εγγυημένη παράδοση της πλατφόρμας, όπου κι αν βρίσκεστε.

Και επειδή το καλοκαίρι θα τελειώσει πιο σύντομα από όσο περιμένουμε, μην ξεχνιέστε! Προετοιμαστείτε από τώρα για την νέα σχολική χρονιά, μέσα από την ατελείωτη ποικιλία του SHOPFLIX.GR σε σχολικά είδη.

