Ποια καφετιέρα espresso να διαλέξω;

Εάν συγκαταλέγεστε στους λάτρεις του καφέ, τότε η κουζίνα σας δεν θα είναι ολοκληρωμένη μέχρι να αποκτήσετε την δική σας καφετιέρα espresso, που θα σας επιτρέπει να απολαμβάνετε μια ευρύτερη ποικιλία από πιο πλούσια, πιο έντονα ροφήματα καφέ, όπως λάτε, καπουτσίνο και μακιάτο.

Οι καφετιέρες espresso προσφέρουν μεγαλύτερο έλεγχο της διαδικασίας παρασκευής, επιτρέποντάς σας να προσαρμόσετε τον καφέ σας ακριβώς στη γεύση και τις προτιμήσεις σας. Οι συγκεκριμένες καφετιέρες χρησιμοποιούν πίεση για την παρασκευή του καφέ, με αποτέλεσμα ένα συμπυκνωμένο, γεμάτο σώμα ρόφημα με ξεχωριστή κρέμα (το χρυσαφένιο στρώμα στην κορυφή).

Εάν θέλετε να απολαμβάνετε τον καφέ σας μέσα σε λίγα λεπτά με το πάτημα ενός κουμπιού, μια καφετιέρα espresso με κάψουλες αποτελεί την ιδανική επιλογή ενώ εάν θέλετε μεγαλύτερο έλεγχο της διαδικασίας, μπορείτε να επιλέξετε χειροκίνητες ή ημιαυτόματες καφετιέρες, που προσφέρουν μεγαλύτερο έλεγχο σε μεταβλητές όπως το μέγεθος του αλέσματος, η θερμοκρασία του νερού και ο χρόνος εκχύλισης, αφήνοντας πολύτιμο χώρο για να βάλετε την προσωπική σας πινελιά.

Θα βρείτε την ιδανική, σε εξαιρετικά συμφέρουσα τιμή, μέσα από την ατελείωτη ποικιλία του SHOPFLIX.GR σε καφετιέρες ενώ θα την παραλάβετε εύκολα στην πόρτα σας, στην ώρα της χάρη στην έγκαιρη και εγγυημένη παράδοση της πλατφόρμας.

Οι καφετιέρες espresso που αναβαθμίζουν κάθε κουζίνα

Μερικές από τις καλύτερες επιλογές που θα σου προσφέρουν απολαυστικό καφέ, ακριβώς όπως τον προτιμάς, περιλαμβάνουν:

Καφετιέρα για Κάψουλες De’Longhi Inissia

Η Nespresso Delongi είναι μία ευφυής μικρή μηχανή που κάνει τη ζωή σου ευκολότερη. Ταιριάζει τέλεια ανεξάρτητα από τη διακόσμηση της κουζίνας, χάρις στην κομψή της σχεδίαση. Μικρή και ελαφριά για να την τοποθετείτε όπου βολεύει καλύτερα αλλά και εργονομική λαβή για ασφαλή μετακίνηση στους χώρους της κουζίνας ή σε όποιο άλλο χώρο επιθυμείτε.

Μπρίκι Espresso Bialetti Venus Elegance

Το μπρίκι Espresso Bialetti Venus Elegance διαθέτει θερμομονωτικά ανοξείδωτα τοιχώματα στο κάτω μέρος, εργονομική λαβή, πρακτικό άνοιγμα στο καπάκι αλλά και σύγχρονο σχεδιασμό και προσφέρει 4 φλιτζάνια απολαυστικού espresso. Για επιπλέον προστασία από την οξείδωση καθώς και για τέλεια εφαρμογή μεταξύ του βραστήρα και του πάνω μέρους της καφετιέρας, έχει υποστεί αμμοβολή και ηλεκτρολυτική επεξεργασία.

Μηχανή Espresso Delonghi Dedica Pump Metal

Κομψή και συμπαγής καφετιέρα σχεδιασμένη να συμπληρώνει τον πάγκο της κουζίνας σας. Με το σώμα από ανοξείδωτο χάλυβα και το φινίρισμά της από γυαλιστερό μέταλλο, η μηχανή παρασκευής espresso Dedica προσθέτει μια πινελιά αυθεντικού ιταλικού σχεδιασμού σε κάθε κουζίνα. Απολαύστε έναν πλούσιο, απαλό espresso και χρησιμοποιήστε το ρυθμιζόμενο σύστημα Cappuccino για γάλα με ατμό ή ολοκληρώστε τον καφέ σας με ένα βελούδινο αφρόγαλα.

Μηχανή Espresso Gaggia Brera Αυτόματη

Η αυτόματη μηχανή espresso Gaggia Brera συνδυάζει την απλότητα χρήσης με την ποιότητα του καφέ. Με ένα πάτημα κουμπιού, μπορείτε να απολαύσετε έναν εξαιρετικό καφέ, ενώ η τεχνολογία Rapid Steam ελαχιστοποιεί τον χρόνο αναμονής μεταξύ της παρασκευής Espresso και της παραγωγής ατμού για κρέμα cappuccino.