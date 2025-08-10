newspaper
10.08.2025
Φωτιά σε IX σε τούνελ της Αθηνών-Κορίνθου
Σημαντική είδηση:
10.08.2025 | 17:01
Φωτιά στην Τήνο – Στη μάχη εναέρια μέσα
Δεν μπορείς να αγοράσεις σπίτι, αγόρασε ένα δωμάτιο – Η πρωτότυπη απάντηση στη στεγαστική κρίση
Οικονομικές Ειδήσεις 10 Αυγούστου 2025

Δεν μπορείς να αγοράσεις σπίτι, αγόρασε ένα δωμάτιο – Η πρωτότυπη απάντηση στη στεγαστική κρίση

Η αναζήτηση μιας δίκαιης, βιώσιμης και προσβάσιμης κοινωνικής στέγασης απασχολεί διαρκώς την ευρωπαϊκή πολιτική ατζέντα.

Γεωργία Κανδρή
ΕπιμέλειαΓεωργία Κανδρή
Spotlight

Το πρόβλημα της στέγης στην Ελλάδα παραμένει εκρηκτικό, καθώς η ραγδαία αύξηση των τιμών στα ενοίκια σε συνδυασμό με τους χαμηλούς μισθούς πιέζουν χιλιάδες νοικοκυριά, κυρίως στις μεγάλες πόλεις.

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της Eurostat για το 2024, το κόστος στέγασης απορροφά σημαντικό ποσοστό του διαθέσιμου εισοδήματος, όχι μόνο λόγω ενοικίων ή στεγαστικών δανείων, αλλά και εξαιτίας των αυξημένων λογαριασμών κοινής ωφέλειας και φόρων.

Το πρόβλημα προσιτής στέγασης πιέζει τους ανθρώπους που ζουν σε όλες σχεδόν τις μεγάλες πόλεις. Η αναζήτηση μιας δίκαιης, βιώσιμης και προσβάσιμης κοινωνικής στέγασης απασχολεί διαρκώς την ευρωπαϊκή πολιτική ατζέντα. Τον Δεκέμβριο του 2024, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να συστήσει ειδική επιτροπή διάρκειας ενός έτους για την κρίση στέγασης, με στόχο την ανάπτυξη λύσεων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε πως ξεκίνησε η δημόσια διαβούλευση για το πρώτο Ευρωπαϊκό σχέδιο προσιτής κατοικίας, με στόχο την αντιμετώπιση της κρίσης που επηρεάζει εκατομμύρια Ευρωπαίους.

Το σχέδιο αναμένεται να υλοποιηθεί το επόμενο έτος (ως την άνοιξη του 2026) και αποσκοπεί στη στήριξη των κρατών μελών, των περιφερειών και των πόλεων της ΕΕ ώστε να ενισχύσουν τη διαθεσιμότητα και την προσβασιμότητα σε προσιτές κατοικίες, κινητοποιώντας δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις.

Πρωτότυπες λύσεις

Η Ισπανία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια οξεία στεγαστική κρίση, με τις κυβερνήσεις να αναζητούν τρόπους για φθηνότερα ενοίκια. Λύση στο πρόβλημα έρχονται να δώσουν νέοι επιχειρηματίες προτείνοντας καινοτόμες λύσεις.

Σύμφωνα με την el pais o Οριόλ Βαλς και η Άννα Μπέντμαρ, δύο 33χρονοι από την Καταλονία, ίδρυσαν το 2023 την πλατφόρμα Habitacion.com, που δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες να αγοράζουν μεμονωμένα δωμάτια σε διαμερίσματα.

«Διαπιστώσαμε ότι οι περισσότεροι νέοι δεν μπορούσαν να αποταμιεύσουν καθόλου και ξόδευαν όλο το εισόδημά τους σε ενοίκιο, και στο τέλος του μήνα δεν είχαν τίποτα στην ιδιοκτησία τους επειδή δεν είχαν καταφέρει να αποταμιεύσουν. Το ίδιο συνέβη και σε εμάς, αφού κι εμείς ξοδεύαμε μεγάλο μέρος του εισοδήματός μας για να νοικιάζουμε ένα δωμάτιο ή ένα ακίνητο», εξηγούν οι συνιδρυτές. Με τη μέθοδό τους, όπως λένε, οι νέοι μπορούν να αρχίσουν να αποταμιεύουν, να επωφελούνται από την αύξηση της αξίας των ακινήτων και, μέσα σε λίγα χρόνια, να συγκεντρώνουν το κεφάλαιο που απαιτείται για να κάνουν το άλμα και να αγοράσουν την πρώτη τους πλήρη κατοικία.

Η ιδιοκτησία του ακινήτου διαιρείται αναλογικά, με βάση τα τετραγωνικά μέτρα του δωματίου συν ένα ίσο ποσοστό των κοινόχρηστων χώρων. «Όταν αγοράζετε ένα δωμάτιο, αποκτάτε ένα αδιαίρετο μερίδιο του ακινήτου δηλαδή ένα ποσοστό. Είναι η ίδια νομική έννοια όπως όταν ένα ζευγάρι αγοράζει ένα διαμέρισμα». Το συμβόλαιο υπογράφεται ενώπιον συμβολαιογράφου και καταχωρείται στο Κτηματολόγιο.

Η τιμή ενός δωματίου εξαρτάται από την τοποθεσία, την επιφάνεια, το αν διαθέτει μπάνιο ή μπαλκόνι κ.λπ. Συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 60.000 ευρώ (70.600 δολάρια) και 80.000 ευρώ (94.000 δολάρια). «Για παράδειγμα, αν κάποιος πληρώνει ενοίκιο 450 ευρώ το μήνα για ένα δωμάτιο, αυτό αντιστοιχεί σε 5.400 ευρώ (6.350 δολάρια) τον χρόνο. Ως συνιδιοκτήτης, με την ίδια μηνιαία δόση, δημιουργεί ένα περιουσιακό στοιχείο. Σε πέντε χρόνια, θα μπορούσε να έχει κέρδος πάνω από 20.000 ευρώ (23.500 δολάρια) αν θελήσει να πουλήσει το δωμάτιο», λέει η Μπέντμαρ, η οποία έχει σπουδάσει διοίκηση επιχειρήσεων. Το δωμάτιο μπορεί να αγοραστεί εξ ολοκλήρου, αλλά η πιο συνηθισμένη επιλογή είναι η λήψη δανείου.

Το Habitacion.com έχει γραφεία στη Βαρκελώνη, τη Μαδρίτη, τη Βαλένθια και τη Γρανάδα και σκοπεύει να επεκταθεί στη νότια Ευρώπη.

Το επιχειρηματικό μοντέλο λειτουργεί όπως κάθε άλλη συνιδιοκτησία. Το Habitacion.com βρίσκει προς πώληση διαμερίσματα, τα ανακαινίζει πλήρως και τα διαθέτει προς πώληση ανά δωμάτιο. Συνδέει ιδιοκτήτες που θέλουν να πουλήσουν με αγοραστές που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ένα δωμάτιο και διαχειρίζεται όλη τη διαδικασία της αγοραπωλησίας.

Το «Μοντέλο της Βιέννης»

Ο δήμος της Βιέννης κατέχει πάνω από 220.000 δημοτικά διαμερίσματα, επιπλέον εκατοντάδων χιλιάδων συνεταιριστικών κατοικιών και πολλών παλαιών κτιρίων με ρυθμιζόμενα ενοίκια. Σύμφωνα με ειδικούς ακινήτων, η ύπαρξη πολλών δημοτικών, συνεταιριστικών και παλαιών κατοικιών ασκεί ορισμένη πιεστική επίδραση στη συγκράτηση των ενοικίων των νέων κτιρίων.

Ο δήμος αξιοποιεί μεγάλες εκτάσεις γης που ήδη διαθέτει ή προχωράει σε αγορά νέων εκτάσεων προς εκμετάλλευση. Στην συνέχεια, τις πουλάει ή τις δανείζει σε εταιρείας ανάπτυξης ακινήτων (που έχουν κοινωνικό χαρακτήρα και περιορισμένο κέρδος) και εκείνες προχωρούν στην κατασκευή των συγκροτημάτων.

Οι προϋποθέσεις για κοινωνική στέγαση δεν είναι αυστηρές. Για να είναι κάποιος δικαιούχος, πρέπει να είναι κάτοικος Βιέννης για δύο χρόνια. Τα εισοδηματικά κριτήρια, παράλληλα, είναι αρκετά χαμηλά. Με βάσει αυτά μόνο, δικαιούχοι είναι το 75% των Αυστριακών, πράγμα που σημαίνει πως αυτό το σύστημα απευθύνεται τόσο σε χαμηλά όσο και μεσαία κοινωνικά στρώματα.

Τι ισχύει στην ΕΕ

Στη Δανία, και κυρίως στην Κοπεγχάγη, το βασικό μοντέλο κοινωνικής κατοικίας είναι η συνεταιριστική κατοικία. Οι κάτοικοι συμμετέχουν ως μέλη σε συνεταιρισμούς που κατέχουν και διαχειρίζονται τις κατοικίες, προσφέροντας έτσι προσιτή και συλλογικά διαχειριζόμενη στέγη.

Η Γερμανία έχει υιοθετήσει ένα σύστημα ρυθμιζόμενων ενοικίων που προστατεύει τους ενοικιαστές από υπερβολικές αυξήσεις. Οι ιδιοκτήτες των κατοικιών είναι κυρίως ιδιώτες, ενώ παράλληλα υπάρχουν και δημοτικές εταιρείες που διαχειρίζονται κοινωνική κατοικία, προσφέροντας εναλλακτικές λύσεις στην αγορά.

Στην Ολλανδία, περίπου το 30-40% της αγοράς κατοικίας καλύπτεται από κοινωνικές κατοικίες που διαχειρίζονται μη κερδοσκοπικές οργανώσεις. Η πρόσβαση σε αυτές είναι συχνά περιορισμένη με βάση εισοδηματικά κριτήρια, ενώ το κράτος παρέχει επιδοτήσεις για να στηρίξει νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα.

Στη Γαλλία, τα HLM (Habitations à Loyer Modéré) αποτελούν επιδοτούμενες κατοικίες με χαμηλά ενοίκια που διαχειρίζονται δημόσιοι οργανισμοί ή κοινωνικοί φορείς. Στόχος τους είναι να παρέχουν πρόσβαση σε στέγη σε οικονομικά ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Διακοπές: Πως στηρίζουν την ανάπτυξη και «σβήνουν» το εργασιακό burnout

Διακοπές: Πως στηρίζουν την ανάπτυξη και «σβήνουν» το εργασιακό burnout

Vita.gr
Διατροφή: Πώς θα την βελτιώσεις χωρίς να «κόψεις» τα αγαπημένα σου φαγητά

Διατροφή: Πώς θα την βελτιώσεις χωρίς να «κόψεις» τα αγαπημένα σου φαγητά

Τρόφιμα – ποτά
Εστίαση: Δουλειές υπάρχουν, εργαζόμενοι όχι – Τι αποκαλύπτει ο Γενικός Διεθυντής της ΕΠ.Ο.ΕΣ

Εστίαση: Δουλειές υπάρχουν, εργαζόμενοι όχι – Τι αποκαλύπτει ο Γενικός Διεθυντής της ΕΠ.Ο.ΕΣ

inWellness
Τι είναι το situationship και γιατί κολλάμε;
Κάτι σαν σχέση 10.08.25

Τι είναι το situationship και γιατί κολλάμε;

Situationship: όταν είστε οι δυο σας έχετε σχέση, αλλά μπροστά στους άλλους μοιάζετε με φίλοι. Γιατί συμβαίνει αυτό και πως μας επηρεάζει.

Σύνταξη
inTown
Αργία του Δεκαπενταύγουστου: Πώς αμείβεται για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα
Τι ισχύει 10.08.25

Αργία του Δεκαπενταύγουστου: Πώς αμείβεται για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα

Ο Δεκαπενταύγουστος ανήκει στις υποχρεωτικές αργίες - Απαγορεύεται η εργασία των μισθωτών και η λειτουργία των επιχειρήσεων - Εξαιρούνται όσες λειτουργούν νόμιμα τις Κυριακές και τις αργίες

Σύνταξη
Βαλκάνιοι επενδυτές αναζητούν ακίνητα στη Βόρεια Ελλάδα – Απλησίαστες οι τιμές για τους ντόπιους στη Χαλκιδική
Βούλγαροι επενδυτές 10.08.25

Mπίζνες από τα Βαλκάνια στη Βόρεια Ελλάδα - Ανάρπαστα τα ακίνητα σε Χαλκιδική και στα παράλια της Καβάλας

Ακίνητα σε περιοχές - φιλέτα στη Βόρεια Ελλάδα γίνονται ανάρπαστα από ξένους επενδυτές, με έντονο ενδιαφέρον από Βουλγαρία, Ρουμανία και άλλες γειτονικές χώρες. Εκπρόσωποι της αγοράς μιλάνε στο in.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Φοιτητική στέγη: Ράλι τιμών όσο η προσφορά μειώνεται – Οι ακριβότερες και φθηνότερες περιοχές
Συστάσεις ΠΟΜΙΔΑ 10.08.25

Ράλι τιμών στη φοιτητική στέγη όσο η προσφορά μειώνεται - Οι ακριβότερες και φθηνότερες περιοχές

Η μεσοσταθμική αύξηση των μισθωμάτων για φοιτητική στέγη φθάνει το 7,3% σε σχέση με πέρυσι και το 110% σε βάθος δεκαετίας, δείχνουν τα στοιχεία της GEOAXIS - Συστάσεις ΠΟΜΙΔΑ προς μαθητές και γονείς

Σύνταξη
Ακρίβεια: Διακοπές με το κυάλι, διασκέδαση με το σταγονόμετρο – Δύσκολο καλοκαίρι για τoυς φορολογούμενους
Ακρίβεια 10.08.25

Διακοπές με το κυάλι, διασκέδαση με το σταγονόμετρο - Δύσκολο καλοκαίρι για τoυς φορολογούμενους

Νέες αυξήσεις στις τιμές εκτροχιάζουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, με τους πολίτες να πιέζονται ολοένα και περισσότερο από την καλπάζουσα ακρίβεια, που εξαϋλώνει την αγοραστική τους δύναμη

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Αντικειμενικές αξίες: Ανατροπές στον φορολογικό χάρτη των ακινήτων – Οι αλλαγές σε 2.167 περιοχές
Τιμές ζώνης 10.08.25

Ανατροπές στον φορολογικό χάρτη των ακινήτων - Οι αλλαγές στις αντικειμενικές αξίες σε 2.167 περιοχές

Βίλες, παραθαλάσσια οικόπεδα και τουριστικά φιλέτα αποκτούν μεγαλύτερη φορολογητέα αξία με την αλλαγή στις αντικειμενικές - Η αύξηση της αξίας των ακινήτων θα ανεβάσει και τους φόρους όπως ο ΕΝΦΙΑ

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Ανθρωπιστική κρίση στην εργασία: Ρεκόρ δυστυχημάτων το καλοκαίρι
Καταγγελίες ΟΣΕΤΕΕ 09.08.25

Ανθρωπιστική κρίση στην εργασία: Ρεκόρ δυστυχημάτων το καλοκαίρι

Για «ανθρωπιστική κρίση στην εργασία» κάνει λόγο η Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδας, καθώς καταρρίπονται διαρκώς τα αρνητικά ρεκόρ σε εργατικά δυστυχήματα και ατυχήματα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Οι δασμοί Τραμπ «γεμίζουν» τα ταμεία της Αμερικής – Αλλά ποιο είναι το κόστος;
Διεθνής Οικονομία 09.08.25

Οι δασμοί Τραμπ «γεμίζουν» τα ταμεία της Αμερικής – Αλλά ποιο είναι το κόστος;

Οι δασμοί Τραμπ φέρνουν πρωτοφανή έσοδα στα αμερικανικά ταμεία, όμως οι οικονομικές συνέπειες τόσο στο εσωτερικό όσο και διεθνώς προκαλούν έντονες ανησυχίες

Νατάσα Σινιώρη
