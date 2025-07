Στον Παναθηναϊκό ο Κωνσταντίνος Κότσαρης (vid)

Μετά από πέντε χρόνια, ο 28χρονος τερματοφύλακας, Κωνσταντίνος Κότσαρης, επιστρέφει στον Παναθηναϊκό, ως ο τρίτος τη τάξει τερματοφύλακας, πίσω από τους Λαφόντ και Ντραγκόφσκι, με τους Πράσινους να ανακοινώνουν την απόκτησή του.

Home is where the 💚 is. #PAOFC #Panathinaikos pic.twitter.com/FSiNo1fEc0

— Panathinaikos F.C. (@paofc_) July 21, 2025