Στο Άνφιλντ με τα παιδιά της η σύζυγος του Ζότα για να αφήσει λουλούδια και να αποτίσει φόρο τιμής (pics)

Η Ρούτε Καρντόσο, σύζυγος του Ντιόγκο Ζότα, επισκέφθηκε το Άνφιλντ σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, συνοδευόμενη από ποδοσφαιριστές της Λίβερπουλ.

Η γυναικά του αδικοχαμένου Πορτογάλου βρέθηκε στο γήπεδο των «κόκκινων» για να αφήσει λουλούδια και να τιμήσει τη μνήμη του αγαπημένου της συζύγου.

Η ίδια, συντετριμμένη, στάθηκε σιωπηλά μπροστά στα αφιερώματα που ο κόσμος έχει αφήσει για τον Ζότα και τον αδελφό του, Αντρέ, που κηδεύτηκαν το περασμένο Σάββατο.

Οι φίλαθλοι, οι συμπαίκτες και οι άνθρωποι του συλλόγου έχουν γεμίσει τον χώρο με λουλούδια, φανέλες και μηνύματα αγάπης, δείχνοντας πόσο αγαπητοί ήταν τα δύο αδέλφια.

Η Ρούτε θέλησε μαζί με τα παιδιά της να βρεθεί στο γήπεδο που τόσο αγαπούσε ο Ντιόγκο, για να νιώσει ότι τον αποχαιρετά εκεί που έγραψε τις δικές του ποδοσφαιρικές στιγμές.

Rute Cardoso, Diogo Jota’s wife, visited Anfield to lay flowers alongside his Liverpool teammates and manager 💔

RIP, Diogo ❤️ pic.twitter.com/bOJpMK54zI

— GiveMeSport (@GiveMeSport) July 12, 2025