Η Κίνα διέψευσε σήμερα ότι στοχοθέτησε με λέιζερ γερμανικό αεροπλάνο πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα, όπως την κατηγόρησε χθες το Βερολίνο, υποστηρίζοντας ότι οι κατηγορίες αυτές είναι «εντελώς ασύμβατες με τα γεγονότα».

«Τα δύο μέρη οφείλουν να υιοθετήσουν μια πραγματιστική θέση, να ενισχύσουν την επικοινωνία σε εύθετο χρόνο και να αποφύγουν τις παρεξηγήσεις και τα σφάλματα υπολογισμού», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου η εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Μάο Νινγκ, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

When asked to comment on claims by the German government that Chinese military had laser targeted a German aircraft in the Red Sea, Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning said on Wednesday that upon learning from the relevant departments, the information claimed by the… pic.twitter.com/8v4i0mcTAy

