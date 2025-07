Φλουμινένσε – Τσέλσι 0-2: Στον τελικό οι Μπλε με σούπερ Ζοάο Πέδρο (vids)

Στο ντεμπούτο του ως βασικός με τη φανέλα της Τσέλσι ο Ζοάο Πέδρο έβαλε την υπογραφή του στη νίκη-πρόκριση των «μπλε» στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων. Ο Βραζιλιάνος άσος, που πριν από λίγες μέρες αποκτήθηκε από την Μπράιτον, πέτυχε δύο εκπληκτικά γκολ κόντρα στην ομάδα που τον ανέδειξε, με τους Λονδρέζους να επικρατούν με 2-0 στη Νέα Υόρκη και να περιμένουν την Παρί ή την Ρεάλ με φόντο την κούπα.

Η Τσέλσι άνοιξε το σκορ στην πρώτη μεγάλη στιγμή του ματς όταν στο 18′ η μπάλα στρώθηκε στον Ζοάο Πέδρο μετά από διώξιμο του Τιάγκο Σίλβα και ο 23χρονος άσος με τρομερό πλασέ έκανε το 1-0. Στο 21′ ο Φάμπιο έβγαλε δύσκολα την κεφαλιά του Γκούστο και το 26′ η Φλουμινένσε έχασε τεράστια ευκαιρία όταν ο Κουκουρέγια έβγαλε πάνω στην γραμμή το πλασέ του Χέρκουλες. Στο 35′ ο Λετεσιέ έδωσε πέναλτι για χέρι του Τσαλόμπα, αλλά το VAR τον κάλεσε να δει τη φάση και αφού το έκανε πήρε πίσω την αρχική του απόφαση καθώς ο Γάλλος θεώρησε πως το χέρι ήταν σε φυσική θέση.

Watch the @FIFACWC | June 14 – July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #FLUCHE pic.twitter.com/FCGpBnlBnc

First start, first goal, and it’s against his old club! Chelsea 1-0

18′ João Pedro, are you serious?! ⚽💥

Στο δεύτερο μέρος η Τσέλσι μπήκε καλύτερα και μετά από κάποια άστοχα μακρινά σουτ, βρήκε γκολ και πάλι με τον Ζοάο Πέδρο. Στο 56′ ο Βραζιλιάνος έφυγε στην κόντρα, μπήκε στην περιοχή και με απίθανο δεξί σουτ, έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο και από εκεί στα δίχτυα για το 2-0. Και στα δύο γκολ ο Ζοάο Πέδρο δεν πανηγύρισε δείχνοντας τον σεβασμό του στην πρώην ομάδα του. Κάπου εκεί η Φλουμινένσε κατέρρευσε και θα μπορούσε να έχει δεχτεί και περισσότερα γκολ. Ενκουνκού και Τζάκσον έχασαν μεγάλες ευκαιρίες όμως ως το φινάλε και το σκορ δεν άλλαξε.

56′ JOÃO PEDRO HAS DONE IT AGAIN! ⚽⚽

A brace in his first @ChelseaFC start, two absolute bangers. The Brazilian wonderkid is making serious noise. 💫🇧🇷

Watch the @FIFACWC | June 14 – July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #FLUCHE pic.twitter.com/ornUPa0dUe

— DAZN Football (@DAZNFootball) July 8, 2025