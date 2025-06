«Αυτή είναι η πρόταση του Ερυθρού Αστέρα στον Πετρούσεφ» (pic)

Το μέλλον του Φιλίπ Πετρούσεφ παραμένει άγνωστο, με τον Ολυμπιακό και τον παίκτη να πρέπει να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι το επόμενο διάστημα ώστε να δουν πως θα προχωρήσουν, αφού οι δύο πλευρές δεσμεύονται με συμβόλαιο για ακόμα έναν χρόνο.

Παράλληλα, τα σενάρια για το τι θα κάνει ο νεαρός φόργουορντ/σέντερ «δίνουν και παίρνουν», κυρίως από τη Σερβία, με νέο δημοσίευμα από τη χώρα να αναφέρεται στην πρόταση που έχει καταθέσει ο Ερυθρός Αστέρας στον αθλητή.

Filip Petrusev is offered 2-year extension with Crvena Zvezda with NBA-buyout clause. Around 2.3m per season.

He has a contract with Olympiacos but not guaranteed minutes and role, his agent wants safe minutes.

Barcelona is strongly interested too. Big offer#kkcz #EuroLeague

— Vuk (@DojeVS) June 12, 2025