«Θυμόμαστε, τιμούμε και δεν ξεχνάμε»: Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για την ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, απέτισε φόρο τιμής στα θύματα της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, με αφορμή την 19η Μαΐου, ημέρα μνήμης για ένα από τα πιο τραγικά κεφάλαια του Ελληνισμού.

Συγκεκριμένα, η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ έγραψε στα επίσημα social media του συλλόγου: «19 Μαΐου: Ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου (1919-2025). Θυμόμαστε, τιμούμε και δεν ξεχνάμε! / May 19th: Remembrance Day of the Genocide of the Greeks of Pontus (1919-2025). We remember, we honour and we never forget!».

Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός