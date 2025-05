Ποια ομάδα του MLS «πιέζει» για τον Κέβιν Ντε Μπρόινε (pic)

Οι Σικάγο Φάιρ προσπαθούν να κάνουν το «μπαμ» και να «κλέισουν» τον Κέβιν Ντε Μπρόινε, με την Αμερικανική ομάδα -οπώς αναφέρει ο έγκυρος Ιταλός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο- να… εντείνει τις προσπαθειές της για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στο MLS.

Ο Βέλγος σούπερ σταρ δεν θα ανανεώσει το συμβόλαιο του με την Μάντσεστερ Σίτι και ετοιμάζεται για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με τον 33χρονο μεσοεπιθετικό να δέχεται ασφυκτικό «πρέσινγκ» από την ομάδα από την Αμερική.

🚨👀 Despite reports on Inter Miami, Chicago Fire keep pushing to sign Kevin De Bruyne as free agent…

…as revealed two weeks ago. ⤵️🇺🇸 https://t.co/3pK6WQnU06

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 2, 2025