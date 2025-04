Ράκιτιτς για Γιαμάλ: «Στη δική μας Μπαρτσελόνα δεν θα ήταν βασικός» (pic)

Ο Ιβάν Ράκιτιτς έριξε… βόμβα για τον Λαμίν Γιαμάλ, σε δηλώσεις του, λέγοντας πως αν ήταν στην Μπαρτσελόνα όταν έπαιζε εκείνος, δεν θα ήταν βασικός.

Παράλληλα, ο Κροάτης πρωήν παίκτης των «Μπλαουγκράνα» αναφέρθηκε και στις δυσκόλιες που έχουν οι «Καταλανοί» για την κατάκτηση του τρεμπλ αλλά και στο… παράπονο για τον Τσάβι.

Για την δυσκολία που έχει η επίτευξη του τρεμπλ, ο πρώην ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα: «Είναι δύσκολο, αλλά είναι δυνατό. Αυτό το Champions League είναι πολύ ανοιχτό, αλλά η Μπάρτσα είναι ζωντανή. Εμπιστεύομαι την ομάδα, το προπονητικό επιτελείο και τον προπονητή. Μπορεί να το κάνει, αλλά θα χρειαστεί την καλύτερη εκδοχή του».

Στη συνέχεια θέλησε να αναγνωρίσει την επιλογή του συλλόγου να προσλάβει τον Χάνσι Φλικ, αλλά δεν έκρυψε και το παράπονο πως θα ήθελε να δει τον Τσάβι να έχει συνέχεια στο… τιμόνι της ομάδας. «Πρέπει να συγχαρούμε τον σύλλογο που στοιχημάτισε σε αυτόν(στον Φλικ), έχει δώσει προσωπικότητα στην ομάδα.Θα ήθελα ο Τσάβι να συνεχίσει, ειλικρινά, αλλά η ομάδα έχει κάνει ένα βήμα μπροστά».

