Σοκ στην Μπάγερν, τέλος η σεζόν για Ντέιβις: Υπέστη ρήξη χιαστού στο Καναδάς – ΗΠΑ (pic, vid)

Στην αναμέτρηση του Καναδά με τις ΗΠΑ, οι γηπεδούχοι επικράτησαν με 2-1 για το CONCACAF Nations League, στη μάχη για την τρίτη θέση της διοργάνωσης.

Ο Καναδάς ηττήθηκε απο το Μεξικό του Ορμπελίν Πινέδα στα ημιτελικά με 2-0 και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής απο τον Παναμά με 1-0, όμως οι Καναδοί υπέστησαν ένα τεράστιο πλήγμα.

Συγκεκριμένα, ο Αλφόνσο Ντέιβις υπέστη ρήξη χιαστού που θα τον αφήσει εκτός για τους επόμενους έξι μήνες με την Μπάγερν να επισημοποιεί την κατάσταση του Καναδού αμυντικού.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Μπάγερν Μονάχου χάνει για το υπόλοιπο της σεζόν και γενικότερα για τουλάχιστον έξι μήνες τον ποδοσφαιριστή, ενώ, δεν θα έχει ούτε τον Νταγιότ Ουπαμεκανό στις προσεχείς αναμετρήσεις με την Ίντερ στα προημιτελικά του Champions League.

Alphonso Davies has suffered an ACL tear.

Get well soon, Phonzy! We are all with you! ❤

