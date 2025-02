Ο Σάινθ ταχύτερος στη δεύτερη ημέρα δοκιμών στο Μπαχρέιν (pic)

Ο Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην δεύτερη ημέρα των δοκιμών ενόψει της νέας σεζόν της Formula 1, οι οποίες διεξάγονται στο Μπαχρέιν. Ο Ισπανός οδηγός της Williams «έγραψε» και τους περισσότερους γύρους της ημέρας (126), καθώς «έτρεξε» τόσο στο πρωινό, όσο και στο απογευματινό προγραμμα.

Η καλύτερη επίδοση του Σάινθ ήταν το 1:29.348, με το οποίο ήταν 31 χιλιοστά του δευτερολέπτου πιο γρήγορος από τον Λιούις Χάμιλτον με Ferrari που είχε σημειώσει τον καλύτερο χρόνο στο πρωινό πρόγραμμα της σημερινής ημέρας (1:29.379). Την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε ο Σαρλ Λεκλέρκ με την δεύτερη Ferrari, ενώ ο Τζορτζ Ράσελ με Mercedes, ο οποίος «έτρεξε» το πρωί, ήταν τέταρτος, αφήνοντας στην πέμπτη θέση τον νεαρό «ομόσταυλό» του, Αντρέα Κίμι Αντονέλι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι περισσότερες ομάδες άλλαξαν οδηγό για το απογευματινό πρόγραμμα, με την εξαίρεση των Red Bull και Williams, καθώς οι Λίαμ Λόσον και Σάινθ έμειναν στη θέση του οδηγού για ολόκληρη την ημέρα, προτού παραδώσουν αύριο (28/2) τη… σκυτάλη στους «ομόσταυλούς» τους. Ο «πιλότος» της αυστριακής ομάδας «έγραψε» περιορισμένους γύρους το πρωί, λόγω ενός θέματος με την πίεση του νερού στην RB21.

Οι δοκιμές ενόψει της νέας σεζόν στη F1 ολοκληρώνονται αύριο (28/2) στο Μπαχρέιν, ενώ στη συνέχεια ομάδες και οδηγοί θα στρέψουν την προσοχή τους στο γκραν πρι της Αυστραλίας, με το οποίο θα ανοίξει στις 16 Μαρτίου η «αυλαία» του πρωταθλήματος για το 2025.

Τα αποτελέσματα της δεύτερης ημέρας των δοκιμών στο Μπαχρέιν ενόψει της νέας σεζόν της Formula 1 έχουν ως εξής:

