Την αυλαία του 2024 κλείνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποφασίζοντας να μειώσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης.

Η ΕΚΤ προχώρησε στην τέταρτη μείωση των επιτοκίων, όπως αναμενόταν από αγορές και οικονομολόγους, επιλέγοντας τη σταδιακή κίνηση αποκλιμάκωσης που διαμορφώνει το επιτόκιο στο 3%. Σε δημοσκόπηση που διενήργησε το Bloomberg όλοι εκτός πλην ενός οι αναλυτές προέβλεψαν τη μείωση κατά 25 μονάδες βάσης στο επιτόκιο καταθέσεων. Μόνο η JPMorgan Chase ανέμενε μια μεγαλύτερη μείωση της τάξης των 50 μονάδων βάσης, υποστηρίζοντας ότι τα πρόσφατα στοιχεία υποδεικνύουν πιο ήπιο πληθωρισμό, αλλά και ανάπτυξη.

Τo επιτόκιο παρέμεινε σταθερό στο 4% από τον Σεπτέμβριο του 2023 μέχρι τον Ιούνιο του 2024 οπότε η κεντρική τράπεζα ξεκίνησε τον κύκλο χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής με την πρώτη μείωση του κόστους δανεισμού.

Η διαδικασία αποπληθωρισμού βρίσκεται σε καλό δρόμο, αναφέρει η ανακοίνωση. «Οι επιτελείς εκτιμούν ότι ο πληθωρισμός θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο σε 2,4% το 2024, 2,1% το 2025, 1,9% το 2026 και 2,1% το 2027, όταν τεθεί σε λειτουργία το διευρυμένο σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ. Για τον πληθωρισμό χωρίς την ενέργεια και τα τρόφιμα, το προσωπικό προβλέπει μέσο όρο 2,9% το 2024, 2,3% το 2025 και 1,9% τόσο το 2026 όσο και το 2027».

Το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε σήμερα να μειώσει τα τρία βασικά επιτόκια της ΕΚΤ κατά 25 μονάδες βάσης. Συνεπώς, τα επιτόκια της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων, των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης θα μειωθούν σε 3%, 3,15% και 3,40% αντίστοιχα, με ισχύ από τις 18 Δεκεμβρίου 2024.

We cut our key interest rates by 0.25 percentage points.

Inflation is coming close to our 2% target and the economy is weakening.

