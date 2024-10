Τουλάχιστον 39 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ορισμένοι εκ των οποίων σοβαρά, από πλήγμα με drone στην πόλη Μπινγιαμίνα στο βόρειο Ισραήλ, όπως μετέδωσαν το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12 και άλλα ισραηλινά ΜΜΕ.

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας ασθενοφόρων του Ισραήλ τόνισε ότι τέσσερις είναι σε κρίσιμη κατάσταση και 12 έχουν τραυματιστεί από ελαφριά μέχρι βαριά.

Σύμφωνα με τη Haaretz, δεν ακούστηκαν σειρήνες προειδοποίησης στην περιοχή πριν από το χτύπημα του drone.

Δείτε βίντεο:

⚡️BREAKING: A “difficult security incident”

At least 25 Israeli soldiers are dead and wounded, including 5 in critical condition, after a drone fired from Lebanon by Hezbollah struck the dining hall of the «Golani Brigade» base in «Binyamina,» south of Haifa, without the… pic.twitter.com/pDeqgDt7Ir

— Suppressed News. (@SuppressedNws) October 13, 2024