Ολυμπιακός: Δανεικός στη Σουόνσι ο Άμπι (vid)

Με την άφιξη του Νταβίντ Κάρμο στον Ολυμπιακό να είναι προ των πυλών ο Νέλσον Άμπι παραχωρήθηκε ως δανεικός στη Σουόνσι.

Ο Άμπι έκανε recreate την διάσημη φωτογραφία των Μπιτλς από το άλμπουμ τους Abbey Road, σε ένα ευφάνταστο λογοπαίγνιο με το όνομά του.

Swansea City have signed defender Nelson Abbey on loan from Olympiacos, subject to international clearance.

