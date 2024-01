Επίσημο: Στον Ολυμπιακό ο Ράιτ

Είναι πλέον επίσημο! Ο Μόουζες Ράιτ είναι παίκτης του Ολυμπιακού, με τους «ερυθρόλευκους» να ανακοινώνουν την απόκτηση του Αμερικανού σέντερ για τον επόμενο 1,5 χρόνο.

Το συμβόλαιο του Ράιτ θα έχει διάρκεια μέχρι το καλοκαίρι του 2025. Οι τραυματισμοί των Νίκολα Μιλουτίνοφ και Μουστάφα Φαλ ανάγκασαν την ομάδα του μεγάλου λιμανιού να πραγματοποιήσει μεταγραφή στη θέση «5» και ο εκλεκτός του Γιώργου Μπαρτζώκα είναι ο 25χρονος πρώην σέντερ της Μερκεζεφέντι, με την οποία πραγματοποίησε γεμάτη σεζόν στην Τουρκία.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι Πειραιώτες κατέβαλαν 70.000 ευρώ στην ομάδα από τη γειτονική μας χώρα για το buy out του Αμερικανού, ο οποίος θα είναι κάτοικος λιμανιού ως τον Ιούνιο του 2025.

Η σχετική ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Μόουζες Ράιτ. Ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ/σέντερ υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι τον Ιούνιο του 2025.

Το who is whο

Γεννήθηκε: 23/12/1998

Υπηκοότητα: ΗΠΑ

Ύψος: 2.06

Θέση: Πάουερ φόργουορντ/Σέντερ

Προηγούμενες ομάδες:

Georgia Tech (2017–2021)

Agua Caliente Clippers (2021–2022)

Los Angeles Clippers

Dallas Mavericks

Texas Legends

Zhejiang Golden Bulls (2022–2023)

Shanxi Loongs

Merkezefendi Denizli Basket (2023-24)

Οι φετινοί αριθμοί του…

Σε σύνολο 5 αγώνων στο τουρκικό πρωτάθλημα είχε μέσο όρο 26.4 πόντους, 8.4 ριμπάουντ, 1.2 ασίστ, 1.4 κλεψίματα και 1.4 κοψίματα.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Ατομικές

All-NBA G League First Team (2022)

ACC Player of the Year (2021)

First-team All-ACC (2021)

ΑCC All-Defensive Team (2021)»