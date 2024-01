Το «μαύρο κουτί» των αποδυτηρίων της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (pics)

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ διανύει -ξανά- μέρες αμφισβήτησης. Οι «κόκκινοι διάβολοι» αν και βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο, μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς του 25% των μετοχών από τον Σερ Τζιμ Ράτκλιφ και με τον ίδιο να γνωστοποιεί το πλάνο του μέχρι και το 2025, βλέπουν τα αποδυτήριά τους να μην έχουν την… ηρεμία που θα έπρεπε.

Κάποιοι από τους παίκτες έχουν χάσει την πίστη τους στο πλάνο και τις αποφάσεις της διοίκησης, άλλοι πλέον κάνουν πως δεν… ακούν τον προπονητή της ομάδας, Έρικ Τεν Χαγκ και κάποιοι είτε ανανέωσαν τα συμβόλαια τους μέχρι να… φύγουν, είτε είναι με τη βαλίτσα στο χέρι.

Αρκετά πρωτοκλασάτα ονόματα, έχουν αγανακτήσει με την διαχείριση της διοίκησης των Γκλέιζερς και η αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς που έχει ήδη ξεκινήσει είναι σαν… φως στο τούνελ αβεβαιότητας. Βέβαια, δεν αποκλείεται κάποιοι αστέρες της ομάδας να βρεθούν στην πόρτα της εξόδου αν η πρώτη «εξωγηπεδική» μεταγραφή του Ράτκλιφ ολοκληρωθεί. Πρόκειται για τον Νταν Άσγουορθ. Τον άνθρωπο που άλλαξε τη δομή της Αγγλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας με τις «φρέσκες» ιδέες του. Τον «αρχιτέκτονα» της Μπράιτον και αυτόν που έχει δημιουργήσει το πλάνο στο οποίο στηρίζονται οι ιδιοκτήτες στη Νιούκαστλ. Έναν τεχνοκράτη ικανό, με ξεκάθαρο πλάνο σε κάθε πρότζεκτ του.

Πρόθεση του Ράτκλιφ, είναι ο Άσγουορθ να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στο ποδοσφαιρικό τμήμα, την ώρα που ο ίδιος θα επενδύσει στην ανακαίνιση του «Ολντ Τράφορντ» αλλά και στην βελτίωση του προπονητικού κέντρου της Γιουνάιτεντ. Μάλιστα, όπως είπε και ο ίδιος, οι επενδύσεις που θα γίνουν, δεν θέλει να του «γυρίσουν» πίσω χρήματα, αλλά… κούπες.

🚨 Many Manchester United players have lost belief and confidence in the club, they have issues with the way the club has been run and several didn’t think the strategic review going on in the background helped.

However, reports of Erik ten Hag losing the dressing room are not… pic.twitter.com/XLZxBYc0pY

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 6, 2024