Τζο Μπάιντεν: Τι συμβαίνει με την υγεία του; – Χρειάστηκε βοήθεια από φρουρό σε τελετή κατάθεσης στεφάνου

Η χθεσινή εμφάνιση του Τζο Μπάιντεν σε τελετή κατάθεσης στεφάνου που πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Νεκροταφείο του Άρλινγκτον, με αφορμή την Ημέρα των Βετεράνων, προκάλεσε έντονο σχολιασμό στα Αμερικανικά Μέσα Ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τη New York Post, που δημοσιεύει το σχετικό βίντεο, ο Μπάιντεν χρειάστηκε βοήθεια από ένα μέλος της τιμητικής φρουράς προκειμένου να καταθέσει το στεφάνι στον Τάφο του Άγνωστου Στρατιώτη. Στη συνέχεια άρχισε να απομακρύνεται από το σημείο, αλλά τελικά κοντοστάθηκε και επέστρεψε πίσω στον στρατιώτη σαν να ήθελε να του πει κάτι. Το μέλος της τιμητικής φρουράς ύψωσε το χέρι του δείχνοντας προς τη μεριά όπου στεκόταν η Καμάλα Χάρις, λίγα μέτρα μακριά, και ο Μπάιντεν επέστρεψε σιγά σιγά στη θέση του δίπλα στην αντιπρόεδρο.

President Biden became disoriented today during a wreath-laying ceremony. This man is clearly not in control of his own faculties, much less the White House. There’s no way. This video is both heartbreaking and horrifying. pic.twitter.com/wWInOKrM2C

— toddstarnes (@toddstarnes) November 12, 2023