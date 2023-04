Ήταν 9 Απριλίου 1970, όταν ο Πολ Μακάρτνεϊ δίνει συνέντευξη Τύπου στο Λονδίνο και ανακοινώνει ότι θα κυκλοφορήσει το πρώτο solo album του. Χωρίς να αναγγείλει την οριστική διάλυση του συγκροτήματος, ο ΜακΚάρτνεϊ περιορίστηκε να πει ότι ο ίδιος δεν αποτελούσε πλέον μέλος τους και πως δεν είχε πρόθεση να ξαναδουλέψει μαζί τους.

Επίσης, αναφέρθηκε στην ανύπαρκτη σχέση του με τον μάνατζερ της μπάντας, Άλεν Κλάιν, ενώ απέκλεισε την πιθανότητα να ξαναγράψει τραγούδια μαζί με τον Τζον Λένον. H είδηση σκάει σαν βόμβα. Οι Beatles δεν θα ξαναδουλέψουν ποτέ πια μαζί. Η αντίστροφη μέτρηση για τη διάλυση των «σκαθαριών» είχε αρχίσει.

Οι λόγοι που οδήγησαν στο ναυάγιο

Την επόμενη μέρα στις 10 Απτριλίου η είδηση κυριαρχεί στα πρωτοσέλιδα όλων των εφημερίφων του κόσμου. Και ο κόσμος αναστατώνεται. Η «The Daily Mirror» κυκλοφορεί με τον τίτλο «Paul quits the Beatles» (Ο Πολ εγκαταλείπει τους Μπιτλς).

Μέχρι εκείνη την ιστορική ημέρα διάλυσης του συγκροτήματος, για τους αμέτρητους φίλους τους τίποτε δεν προμήνυε το χωρισμό. Δημόσια, ο Πολ, ο Τζον, ο Ρίνγκο και ο Τζορτζ, φρόντιζαν να διασκεδάζουν τις όποιες ανησυχίες με συνεχείς δηλώσεις τους. Όμως, στο εσωτερικό των Beatles η κρίση υπέβοσκε. Καλλιτεχνικοί λόγοι, προσωπικές στρατηγικές, γυναικείοι δάκτυλοι και επιχειρηματικές διαφορές, είχαν αλλοιώσει τη μεταξύ τους χημεία, που γέννησε τραγούδια – αριστουργήματα της ποπ αισθητικής.

Το τελευταίο προφητικό τραγούδι

Στις 18 Αυγούστου του 1969, ήταν η τελευταία φορά που η τετράδα ηχογράφησε μαζί. Επρόκειτο για το προφητικό «The End», τον «τέλειο επιτάφιο στην επίσκεψή μας στον κόσμο των ονείρων των Μπιτλς», όπως χαρακτηριστικά είχε γράψει ο Τζον Μέντελσον στο «Rolling Stone».

Δυο μέρες μετά, στις 20 Αυγούστου, ήταν η τελευταία φορά που οι «Fab Four» βρέθηκαν μαζί σε ένα στούντιο, στο μιξάρισμα του «I want you (She’s so heavy)«. Στις 8 Σεπτεμβρίου, οι ΜακΚάρτνεϊ, Λένον και Χάρισον, συναντήθηκαν για να συζητήσουν την πιθανότητα ηχογράφησης ενός ακόμα άλμπουμ. Εκεί, οι Τζον και Τζορτζ πρότειναν την εκπροσώπηση συνθέσεων και από τα τέσσερα μέλη στον δίσκο, ενώ ο Λένον ζήτησε να καταργηθεί το κυρίαρχο μέχρι τότε μοτίβο του δίδυμου McCartney-Lennon.

Ο ΜακΚάρτνεϊ αρνήθηκε – προς μεγάλη απογοήτευση των άλλων δυο – λέγοντας ότι αυτή η πρόταση δεν είχε ισορροπία και πως «παραήταν δημοκρατική για το καλό της».

Στις 30 Δεκεμβρίου 1970 ο Πολ Μακάρτνεϊ αναλαμβάνει μία ακόμα πρωτοβουλία και με αγωγή του σε αγγλικό δικαστήριο ζητά τη διάλυση των «σκαθαριών». Το τέλος έρχεται και με τη δικαστική βούλα 4 χρόνια αργότερα, την ίδια μέρα.

Οι όποιες προσπάθειες για την επανένωσή τους εξανεμίσθηκαν το βράδυ της 8ης Δεκεμβρίου 1980, όταν ο Τζον Λένον έπεφτε νεκρός από τις σφαίρες του Μαρκ Τσάπμαν.