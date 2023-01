Και μπορεί οι περισσότεροι να έχουν συνδέσει τις γιορτές με το αλκοόλ, τα οφέλη όμως από τη διακοπή του μπορούν να έχουν εκπληκτικά αποτελέσματα στη ζωή και το σώμα σας.

Για αυτό μας ενημερώνουν οι ειδικοί, προτείνοντάς μας την υιοθέτηση του «νηφάλιου Ιανουαρίου» (Dry January). Κάτι που ορισμένοι έχουμε υιοθετήσει αρκετά χρόνια τώρα.

Η απόφαση να σταματήσουμε την κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να έχει τόσο θετικές όσο και αρνητικές επιπτώσεις σύμφωνα με τους ειδικούς. Ανεξάρτητα από τα προφανή οφέλη, τα οποία σχετίζονται με τον μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου και ηπατικής νόσου, ο Dry January μπορεί να έχει και επιβλαβείς παρενέργειες στο σώμα σας.

Η Dr Preethi Daniel του London Doctors Clinic εξήγησε στον Independent τι συμβαίνει στο σώμα μας κατά τη διάρκεια του Dry January μετά και τις παρορμήσεις για ένα ποτηράκι παραπάνω κατά τη διάρκεια της περιόδου των Χριστουγέννων.

What will your 2018 look like? Lose weight, sleep better and save money with #DryJanuary and start your year the right way. Sign up now! https://t.co/vyt8lNPm7o pic.twitter.com/AyyU81HJb5

— Dry January (@dryjanuary) December 15, 2017