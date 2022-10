Η παραγωγή του μισοτελειωμένου ιατρικού δράματος της Disney Searchlight, το «Being Mortal» σταμάτησε αφού ο Μάρεϊ κατηγορήθηκε ότι έκανε ακριβώς αυτό το αστείο σε μια «πολύ νεότερη» υπάλληλο. Αφού ο Μάρεϊ πλήρωσε τη γυναίκα – η οποία, όπως ανέφερε το Puck, φέρεται να μην μπορούσε να κινηθεί υπό το βάρος του ηθοποιού – περισσότερα από 100.000 δολάρια για να κρατήσει τις λεπτομέρειες του περιστατικού για τον εαυτό της και να μην μηνύσει τους παραγωγούς της ταινίας, έγινε σαφές ότι δεν εκτιμούν όλοι τα εκτός κλίματος καραγκιοζιλίκια του γηραιού ηθοποιού.

«Έμεινα έκπληκτος κατά μηδέν τοις εκατό όταν έγινε γνωστή η είδηση για το περιστατικό στο «Being Mortal». Η μόνη έκπληξη είναι ότι αυτό δεν συνέβη νωρίτερα» δήλωσε στην Post ένας παραγωγός που έχει συνεργαστεί με τον Μάρεϊ. «Ο Μπιλ Μάρεϊ φλερτάρει σε ένα πλατό και το παρατραβάει. Το να φιλάει κάποιον με μια μάσκα είναι ακραίο. Είναι ο τρόπος του να την πέφτει στις γυναίκες, αν και δεν τον έχω δει να αγγίζει καμία».

«Οι γυναίκες είναι εκεί για να τις φλερτάρουν και να τους την πέφτουν» πρόσθεσε ο παραγωγός για τον τρόπο δράσης του Μάρεϊ. «Και δεν ήταν μόνο οι νεαρές βοηθοί που χτυπούσε στην παραγωγή- θα χτυπούσε οποιαδήποτε γυναίκα. Τον είδα να φλερτάρει με γυναίκες στο μακιγιάζ και τα κοστούμια».

Μια πηγή δήλωσε προηγουμένως στο Page Six ότι ο Μάρεϊ ήταν «πολύ “χειροπιαστά” ευαίσθητος αλλά πάντα με κωμικό τρόπο».

Η Post επικοινώνησε με τον δικηγόρο του Mάρεϊ, ο οποίος δεν απάντησε.

Από τη μία πλευρά, έχει γίνει γνωστός για τις διασκεδαστικές αλληλεπιδράσεις του με τους οπαδούς του: έδωσε σε έναν οπαδό των Chicago Cubs ένα εισιτήριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2016 έξω από το Wrigley Field, διάβασε αυθόρμητα ποίηση σε μεταφορείς που ανέβαζαν μια βιβλιοθήκη, ή δούλεψε για πλάκα στο μπαρ στο 21 Greenpoint.

Όμως ο insiders του Χόλιγουντ άρχισαν να αποκαλύπτουν μια διαφορετική, πολύ πιο σκοτεινή πτυχή της προσωπικότητας του Μάρεϊ: μια τάση να φέρνει σε δύσκολη θέση και να είναι επιθετικός προς τους συναδέλφους του.

Ο Sean O’Banion ήταν βοηθός παραγωγής στην ταινία Άγγελοι του Τσάρλι του 2000 και έγινε μάρτυρας της αντίδρασης σε ένα περιβόητο πλέον περιστατικό κατά το οποίο ο Μάρεϊ στράφηκε εναντίον της συμπρωταγωνίστριας Λούσι Λιου για μια αναδιατύπωση του σεναρίου που φέρεται να έγινε εν αγνοία του. Σύμφωνα με τη Λιου, ο Μάρεϊ άρχισε να της «εκτοξεύει προσβολές».

Ο O’Banion είπε στην Post ότι η Λιου «αποκάλεσε τον Mάρεϊ «γ@μημένο μαλάκα» και έφυγε από το πλατό. Στεκόμασταν όλοι εκεί με το στόμα ανοιχτό. Μέσα σε μια ώρα, όμως, συνέχισαν τα γυρίσματα. Ο Μπιλ δεν επέστρεψε για τη συνέχεια».

Ο σκηνοθέτης εκείνης της ταινίας έχει επίσης ισχυριστεί ότι ο Μάρεϊ τον χτύπησε με το κεφάλι κατά τη διάρκεια της παραγωγής. Ο Μάρεϊ το αρνήθηκε αυτό στους London Times, περιγράφοντας τον ισχυρισμό ως «μπούρδες».

Ο Mάρεϊ φέρεται, επίσης, να πέταξε ένα τασάκι στον Richard Dreyfuss κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας What About Bob, του 1991. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας Groundhog Day του 1993, κατηγορείται ότι έσπρωξε τον σκηνοθέτη Harold Ramis, επίσης συμπρωταγωνιστή του στο Ghostbusters, στον τοίχο εν μέσω μιας έντονης συζήτησης.

«Την πρώτη ημέρα των γυρισμάτων για το «Ghost Busters», σήκωσε τη Sigourney Weaver στους ώμους του χωρίς προφανή λόγο» δήλωσε στην Post ο Gavin Edwards, συγγραφέας του βιβλίου «The Tao of Bill Murray».

«Ήταν καλό παιδί, αλλά ήταν ενδεικτικό της σκοτεινής πλευράς του Mάρεϊ».

Ο Σεθ Γκριν θυμήθηκε πρόσφατα στην εκπομπή Good Mythical Morning στο YouTube πώς ο Μάρεϊ κάποτε είχε πρόβλημα με το ότι καθόταν στο μπράτσο ενός καναπέ στα παρασκήνια του Saturday Night Live. Ως αντίδραση, λοιπόν, ο Μάρεϊ άρπαξε τον Γκριν από τους αστραγάλους, ο οποίος τότε ήταν 9 ετών, και τον κρέμασε πάνω από έναν κάδο απορριμμάτων πριν τον ρίξει μέσα. Ο Γκριν θυμάται ότι ο κάδος κύλισε, με αυτόν μέσα: «Έτρεξα μακριά, κρύφτηκα κάτω από το τραπέζι στο καμαρίνι μου και απλά έκλαιγα».

Η Αντζέλικα Χιούστον ισχυρίστηκε στο περιοδικό New York ότι, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας The Life Aquatic with Steve Zissou, η οποία κυκλοφόρησε το 2004, ο Mάρεϊ «κάλεσε όλο το καστ να πάνε για δείπνο, εκτός από εμένα. … Μου φέρθηκε απαίσια».

Στο νέο της βιβλίο, «Dying of Politeness» η Τζίνα Ντέϊβις ισχυρίζεται ότι, όταν πρωτογνώρισε τον Μάρεϊ, με τον οποίο συμπρωταγωνίστησε το 1990 στην ταινία Quick Change, την εξανάγκασε να τον αφήσει να χρησιμοποιήσει μια συσκευή μασάζ στην πλάτη της, ενώ εκείνη βρισκόταν σε ένα κρεβάτι στη σουίτα του ξενοδοχείου της. Η Ντέιβις γράφει ότι για λίγο συναίνεσε – και το μετάνιωσε.

Η Ντέιβις είπε επίσης πρόσφατα στο Vanity Fair για το πώς, αφού της φώναξε, ο Μάρεϊ προχώρησε στο να «διαλύσει» κάποιον άλλον στο πλατό. «Νόμιζε ότι πρέπει να ξεσπάσει σε κάποιον για να βεβαιωθεί ότι υπάρχει» είπε.

Ένας άντρας του συνεργείου στα γυρίσματα της ταινίας Kingpin, από το 1996, θυμάται μια σκηνή στην οποία οι χαρακτήρες του Μάρεϊ και του Γούντι Χάρελσον διαγωνίζονταν σε έναν αγώνα μπόουλινγκ μπροστά σε ένα πλήθος περίπου 300 κομπάρσων. Η δουλειά του μέλους του συνεργείου ήταν να συντονίσει το πλήθος για τη σκηνή.

«Ένας κομπάρσος φώναξε ότι ήθελε ένα μπλουζάκι» είπε το μέλος του συνεργείου στην Post, ανακαλώντας στη μνήμη του πώς έδινε στους κομπάρσους ένα ειδικό μπλουζάκι για την ταινία. «Ο Γούντι ή ο Μπιλ με άρπαξαν και ο Μπιλ μου έβγαλε το πουκάμισο μπροστά σε όλους. Στη συνέχεια το πέταξε μέσα στο πλήθος. Ήμουν 27 ετών τότε και το βρήκα αστείο … Αν μου το έκαναν τώρα, στα 47 μου, δεν νομίζω ότι θα το έβρισκα αστείο».

Πηγές δήλωσαν στην Post ότι το κοινό μερικές φορές είναι τόσο εντυπωσιασμένο από τον Mάρεϊ που δεν αντιλαμβάνεται καν ότι η συμπεριφορά του είναι κακή.

«Υπάρχει μια υποβόσκουσα εχθρότητα σε πολλές από αυτές τις στιγμές» δήλωσε ο συγγραφέας Έντουαρντς στην Post.

«Μερικές φορές τον βρίσκεις σε μια κακή μέρα και είναι εχθρικός. Αλλά τη γλιτώνει εξαιτίας της φήμης που έχει δημιουργήσει για τον εαυτό του. Πήρα συνέντευξη από κάποιον που ήταν εκεί όταν ο Μπιλ άρχισε έναν χιονοπόλεμο με μια ομάδα ανθρώπων. Χτύπησε έναν τύπο με μια χιονόμπαλα και ο τύπος έγινε έξαλλος – μέχρι που συνειδητοποίησε ότι προερχόταν από τον Μπιλ. Τότε σκέφτηκε ότι ήταν αστείο».

Αυτή η αποδοχή όμως μπορεί να δημιούργησε ένα τέρας. «Αν κάθε φορά που ο σκύλος σας χέζει στο σπίτι σας, του δίνατε μια λιχουδιά» είπε η πηγή του παραγωγού «πριν το καταλάβετε, θα είχατε ένα σπίτι γεμάτο σκατά».

Όσον αφορά το πιο πρόσφατο περιστατικό, ο Μάρεϊ δήλωσε στο CNBC, ότι είχε «διαφορετική άποψη» με τη γυναίκα που προσπάθησε να φιλήσει στο πλατό. «Έκανα κάτι που θεώρησα αστείο και δεν το πήρε έτσι». Περιέγραψε τις συνέπειες ως «αρκετά εκπαιδευτική εμπειρία» και πρόσθεσε: «Ο κόσμος είναι διαφορετικός από όταν ήμουν μικρό παιδί».