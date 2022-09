Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι – εκ των οποίων δύο παιδιά – έχασαν σήμερα (26/9) τη ζωή τους μετά την κατάρρευση εξαώροφου κτιρίου στην πόλη Κιάμπου, κοντά στο Ναϊρόμπι, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της Κένυας.

Το υπό κατασκευή κτίριο κατέρρευσε το πρωί της Δευτέρας. «Χάσαμε πέντε ανθρώπους», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter ο κυβερνήτης Κιμάνι Γουαματάνγκι, υπογραμμίζοντας ότι συνεχίζονται οι έρευνες των σωστικών συνεργείων στα ερείπια. Τα αίτια της κατάρρευσης παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.

Rescue and search efforts undergoing at Kirigiti collapsed six-storeyed building. Several people have already been pulled out of the rubble, and rushed to the hospital. Sadly, some are feared to have succumbed to their injuries. pic.twitter.com/CMbwncbCLE

— Governor Kimani Wamatangi 🇰🇪 (@KWamatangi) September 26, 2022